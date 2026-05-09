    Парад в Москве стал ответом на внешние вызовы и угрозы
    В Кремле назвали клоунадой указ Зеленского о параде в Москве
    Ветеран Семенов раскрыл содержание переданного Путину на параде письма
    Новейший ЗРК С-500 «Прометей» показали в ходе трансляции на параде Победы
    В Кремле оценили желание США форсировать переговоры по Украине
    Лавров заявил о недоговороспособности властей Украины
    Мерц пообещал Фицо серьезный разговор после визита в Москву
    Посол России в Токио назвал условие для возобновления поставок нефти Японии
    В Польше высмеяли Зеленского за указ о параде в Москве
    9 мая 2026, 19:11 • Новости дня

    Путин: Россия и Республика Сербская сообща выступают за справедливый миропорядок

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и Республика Сербская Боснии и Герцеговины сообща выступают за формирование более справедливого миропорядка, заявил президент Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин провел переговоры с делегацией Республики Сербской Боснии и Герцеговины во главе с новым президентом Синишей Караном, передает РИА «Новости». В ходе беседы Путин поприветствовал Карана с первым визитом в Россию в качестве главы Республики Сербской и отметил важность тесного сотрудничества между двумя странами.

    «У нас общее видение истории, совпадающие подходы к ситуации в Боснии и Герцеговине, на Балканах, в Европе. Сообща выступаем за формирование более справедливого миропорядка, продвижение взаимовыгодного сотрудничества без внешнего вмешательства во внутренние дела», – сказал Путин в ходе переговоров.

    Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины 15 декабря 2025 года утвердила победу Синиши Карана на выборах президента Республики Сербской, которые прошли 23 ноября 2025 года. Новый президент представляет партию «Союз независимых социал-демократов».

    Ранее глава Республики Сербской Синиша Каран назвал честью участие в памятных мероприятиях ко Дню Победы в Москве.

    В интервью российским СМИ политик счел полностью оправданной российскую специальную военную операцию.

    Министерство иностранных дел России поддержало политический курс нового руководства республики.

    Президент России Владимир Путин заявил о планах по продолжению сотрудничества с Республикой Сербской.

    9 мая 2026, 11:23 • Новости дня
    Первая женщина Герой России на СВО Болилая находилась на параде рядом с Путиным
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Медсестра Людмила Болилая, первая женщина, награжденная званием Героя России за подвиг на спецоперации, присутствовала на параде Победы в Москве рядом с президентом.

    На параде Победы в Москве за спиной президента Владимира Путина находилась медсестра Людмила Болилая – первая женщина, удостоенная звания Героя России в ходе спецоперации на Украине, сообщает ТАСС.

    Болилая получила высокое звание за мужество, проявленное во время выполнения своих обязанностей под обстрелом Вооруженных сил Украины. Она продолжала оказывать помощь раненым военнослужащим, несмотря на угрозу собственной жизни.

    Ефрейтор Болилая в критический момент закрыла своим телом тяжелораненого солдата, приняв на себя осколки и поражающие элементы. Благодаря ее поступку военнослужащий выжил, а сама Болилая с тяжелыми ранениями была доставлена в госпиталь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин лично поприветствовал бойцов специальной военной операции на трибунах после окончания парада ко Дню Победы.

    Полковник Леонид Рыжов, Герой России и участник освобождения ЛНР, также находился на трибуне рядом с президентом. Позже герои спецоперации на Украине вместе с главой государства возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

    9 мая 2026, 10:44 • Новости дня
    Путин: Победа всегда была и всегда будет за нами
    @ ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин во время выступления на Красной площади в ходе парада Победы заявил о способности российского народа преодолеть любые испытания.

    «Твердо уверен, что наше дело – правое. Мы вместе. Победа всегда была и всегда будет за нами. Слава народу победителю, слава ветеранам, слава Вооруженным силам России!» – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Президент добавил, что залогом успеха является моральная сила, отвага и сплоченность граждан.

    «Залог успеха – наша моральная, нравственная сила, отвага и доблесть, наша сплоченность и способность выдержать все, одолеть любые испытания», – подчеркнул президент.

    Путин в ходе своей речи на Красной площади в Москве поздравил российских военных и всех российских граждан с Днем Победы.

    Также он подчеркнул, что подвиг победителей Великой Отечественной войны мотивирует бойцов спецоперации.

    8 мая 2026, 19:25 • Видео
    В НАТО освоили новый способ пропаганды

    Секретариат НАТО проводит встречи с мировыми кинематографистами, желая привлечь их к своей пропаганде. Пока кинематографисты против, что неудивительно: похоже, это самая идиотская идея Брюсселя.

    9 мая 2026, 14:01 • Новости дня
    Путин пошутил о трудном пути Фицо в Москву: Лучше, чем на лошади
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин и премьер Словакии Роберт Фицо в Кремле обсудили сложности перелета словацкой делегации, вызванные отказом Прибалтики разрешить пролет.

    В ходе неформального общения перед переговорами в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца, передает ТАСС, президент России Владимир Путин поинтересовался у премьер-министра Словакии Роберта Фицо о длительности его поездки в Москву.

    Фицо рассказал, что самолету пришлось лететь в обход через несколько стран, поскольку прибалтийские государства не дали разрешения на пролет. Он отметил, что маршрут оказался короче, чем в прошлый визит, и путь занял четыре часа.

    «Непонятно почему. Все отмечают день освобождения. Я понимаю, что всегда есть проблемы и очень сложные, как сегодня. Но все отмечают этот праздник. Нормандия отмечает, Франция отмечает», – высказал свое недоумение президент, комментируя отказ прибалтийских стран пропустить самолет премьера Словакии.

    Фицо добавил, что поездка на машине также обсуждалась, но воздушный путь через Чехию, Германию, Швецию и Финляндию оказался предпочтительнее.

    «Ну это все равно лучше, чем на машине», – заметил премьер Словакии.

    «Чем на лошади», – пошутил в ответ Путин, эта фраза вызвала общий смех.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин проводит встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Кремле.

    Путин отметил твердую позицию Фицо относительно роли СССР в освобождении Европы от нацизма. Лидеры также обсудили маршрут визита словацкого премьера в Москву.

    9 мая 2026, 13:27 • Новости дня
    Путин оценил прошедший парад Победы

    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин охарактеризовал прошедший в российской столице парад Победы на 9 Мая как спокойный и достойный.

    «Все получилось достойно, спокойно, без излишней милитаризации», – заявил Путин в беседе с премьером Словакии Робертом Фицо, передает ТАСС

    Глава государства обсудил торжественное мероприятие с Фицо перед началом официальных двусторонних переговоров в Кремле.

    Неформальный разговор руководителей двух стран состоялся в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца.

    Политики кратко пообщались в присутствии одного переводчика. После этой беседы они направились в Зал ордена Святой Екатерины для проведения официальных переговоров.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл на торжественные мероприятия в Кремль с георгиевской ленточкой на лацкане пиджака.

    Напомним, президент России вместе с зарубежными гостями принял участие в церемонии у Вечного огня.

    9 мая 2026, 09:19 • Новости дня
    Песков анонсировал масштабное выступление Путина на параде Победы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин произнесет традиционную объемную речь во время торжественных мероприятий в честь Дня Победы на Красной площади в Москве, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Путин выступит с традиционным обращением 9 мая на Красной площади, сказал Песков, передает РИА «Новости».

    Российский лидер лично примет участие в торжественном параде.

    «Она каждый раз масштабная», – охарактеризовал представитель Кремля речь президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков подтвердил планы главы государства выступить с традиционной речью перед началом парада Победы.

    Песков указывал на важность выступления Владимира Путина 9 мая.

    9 мая 2026, 10:47 • Новости дня
    Путин: Боевой опыт позволяет России создавать новейшее оружие
    @ Александр Щербак/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Отечественные специалисты разрабатывают и запускают в серийный выпуск передовые образцы военной техники, опираясь на актуальную практику ведения боевых действий, заявил президент Владимир Путин в ходе парада Победы на Красной площади.

    «Рядом с российскими воинами рабочие и конструкторы, инженеры, ученые, изобретатели. Они продолжают традиции своих предшественников, опираясь на современный боевой опыт создают передовые, уникальные образцы вооружения, разворачивают их массовое производство», – цитирует президента РИА «Новости».

    При этом российский лидер обратил особое внимание на значимость человеческого фактора.

    «Как бы ни менялись техника и способы ведения боя, неизменным остается главное: судьбу страны вершат люди. Бойцы и заводчане, работники сельских предприятий, оружейники и военкоры, врачи и учителя, деятели культуры и священнослужители, волонтеры, предприниматели, благотворители, все граждане России», – приводит его слова ТАСС.

    В 2024 году президент поручал учитывать опыт спецоперации при развитии отечественного оружия. В том же году российские предприятия кратно увеличили выпуск особо востребованных образцов военной техники.

    9 мая 2026, 12:11 • Новости дня
    Путин призвал не допустить пересмотра итогов Нюрнбергского трибунала
    @ Eddie Worth/AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Важно защитить историческую правду о Второй мировой войне и сохранииь мирное сосуществование на основе принципов ООН, заявил президент Владимир Путин в ходе приема иностранных гостей по случаю Дня Победы в Москве.

    «Важно жестко пресекать попытки фальсификации событий Второй мировой войны, героизации нацистов и коллаборационистов. На их совести невыносимые страдания и гибель миллионов мирных жителей. Наш долг – не допустить оправдания геноцида граждан СССР и других злодеяний нацистских преступников. Они однозначно осуждены решениями Нюрнбергского трибунала, не имеют срока давности», – сказал он, передает РИА «Новости».

    Кроме того, российский лидер напомнил о заветах предков беречь и защищать мир.

    «Исходить из принципа равной и неделимой безопасности, учитывать культурно-цивилизационное разнообразие народов планеты, их право самим определять свою судьбу», – подчеркнул он.

    Также президент призвал не допустить оправдания геноцида советских граждан.

    9 мая 2026, 16:30 • Новости дня
    Политолог: Путин на параде назвал главный секрет побед России

    Политолог Мартынов: Путин на параде назвал главный секрет побед России

    Политолог: Путин на параде назвал главный секрет побед России
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Речь президента Владимира Путина на параде Победы стала напоминанием всем россиянам об их несокрушимом духе, позволившем выстоять и победить в войне. Также это было и посланием странам НАТО о том, кому они обязаны своим суверенитетом, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. В субботу в Москве прошел парад Победы.

    «Стоит отметить, что выступление президента Владимира Путина на параде было весьма эмоциональным – сообразно историческому моменту и самому событию», – отметил Алексей Мартынов, политолог, доцент Финансового университета при правительстве России.

    В пример он привел фразу главы государства: «Наше дело – правое! Мы вместе! Победа всегда была и всегда будет за нами».

    Кроме того, собеседник обратил внимание, что на трибуне Путин обменивался впечатлениями с сидящим рядом участником Великой Отечественной войны Светом Туруновым, а после парада пожал руки другим ветеранам и бойцам СВО и лично поблагодарил командиров парадных расчетов.

    «Все это показывает, что отмечающиеся сегодня исторические события – это личное торжество и боль как самого нашего президента, так и каждого россиянина», – пояснил эксперт. «Радость, гордость и уверенность в нашей справедливой победе стали объединяющими эмоциями для страны», – подчеркнул он.

    Эксперт считает речь Путина также напоминанием и посланием европейским государствам о том, что они во многом обязаны СССР своим суверенитетом. Мартынов привел в пример подписанный в 1955 году в Вене договор о восстановлении независимой и демократической Австрии.

    При этом, отметил спикер, говоря о нынешней ситуации, президент ни разу не упомянул Украину. «Очевидно, что в ходе СВО мы сражаемся со всей мощью НАТО. И в голосе нашего лидера слышалось явно предупреждение в адрес оппонентов о недопустимости риторики на языке нацистов. Думаю, эти послания так или иначе будут услышаны и верно прочитаны на Западе», – указал политолог.

    «Кроме того, Путин назвал главный секрет наших побед – характер русского народа. Проводя параллели с сегодняшним днем, с мужеством тысяч солдат и офицеров, проявленным в ходе СВО, глава государства указал, как этот русский дух живет и крепнет в сегодняшней России», – продолжил собеседник.

    Важным спикер назвал и присутствие иностранных гостей на празднествах. «Конечно, это священная дата для всех россиян. Однако за границей немало тех, кто придерживается схожих с нашими убеждений – как среди общественности, так и в рядах истеблишмента. Поэтому мы были рады видеть в Москве тех, кто разделяет наши ценности», – констатировал он.

    Касательно протокола самого парада, спикер заметил, что несмотря на урезанный формат, привнесение новшеств в праздник, в частности – информативных видео, сделали церемонию более зрелищной.

    «Кадры работы наших бойцов на передовой – оптимальный формат для сегодняшнего боевого времени. Вся страна увидела непростой труд наших бойцов», – отметил он.

    Также политолог обратил внимание на то, что праздничные мероприятия прошли штатно, несмотря на угрозы киевского режима. «Впрочем, думаю, никто в Киеве и не рискнул бы атаковать Москву на 9 Мая – уж слишком весомым выглядит ультиматум российской стороны о возможном ответе», – подчеркнул собеседник.

    Кроме того, любопытно выглядит активизация активности президента США Дональда Трампа на украинском треке ровно на следующий день после заявления Кремля о паузе в трехсторонних переговорах.

    Впрочем, согласие России продлить перемирие еще на 48 часов не означает отказа от ультиматума, уточнил собеседник. «В России никто не верит Киеву – мы готовы ответить. Все необходимые военные подразделения остаются в полной боеготовности», – отметил он.

    В субботу президент России Владимир Путин выступил на военном параде в ознаменование 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Он назвал День Победы «священным, светлым и самым главным праздником», сообщает Кремль.

    На празднестве присутствовали президент Белоруссии Александр Лукашенко, ветеран Великой Отечественной войны Свет Турунов, Герой России, участник СВО Леонид Рыжов, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Лаоса Тхонглун Сисулит.

    «Мы отмечаем его с чувствами гордости и любви к своей стране. С пониманием нашего общего долга – защищать интересы и будущее Родины. Отмечаем с искренней сыновней благодарностью великому поколению победителей», – подчеркнул российский лидер.

    «Мы всегда будем помнить подвиг советского народа – то, что именно он внес решающий вклад в разгром нацизма, спас свою страну, спас мир, положил конец тотальному, беспощадному злу, вернул суверенитет тем государствам, которые капитулировали перед гитлеровской Германией, превратились в покорных соучастников ее преступлений», – указал он.

    Глава государства напомнил, что нацисты планировали захват СССР и его богатейших ресурсов, полное уничтожение культуры, исторического наследия, истребление, порабощение, геноцид всего многонационального советского народа.

    «Мы помним беспримерную стойкость солдат, матросов и офицеров, самоотверженность участников народного ополчения, партизан и подпольщиков, гигантские усилия тыла, науки, промышленности, тружеников села. Фронт и тыл были едины», – детализировал президент.

    9 мая 2026, 14:24 • Новости дня
    Путин: Россия сделает все для удовлетворения потребностей Словакии в энергетике
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин заверил, что Москва готова удовлетворять все потребности Словакии в энергоресурсах.

    Президент Владимир Путин подчеркнул, что Москва знает о заинтересованности Братиславы в развитии сотрудничества по отдельным направлениям, особенно в энергетике, передает ТАСС.

    «Знаем вашу заинтересованность в работе по отдельным направлениям, в том числе в сфере энергетики. Мы сейчас, только что, имели с вами возможность поговорить с глазу на глаз, я могу и здесь сказать: будем делать все, чтобы удовлетворить потребности Словацкой Республики в энергоресурсах», – сказал Путин.

    Он добавил, что Россия открыта к сотрудничеству и по другим направлениям, представляющим взаимный интерес.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в свою очередь отметил, что Братислава получает значительные объемы энергоресурсов из России через «Турецкий поток» и нефтепровод «Дружба», передает РИА «Новости».

    Фицо подчеркнул, что сотрудничество двух стран не должно ограничиваться только энергетическим сектором.

    Путин отдельно отметил устойчивую динамику в российско-словацких отношениях. Он напомнил, что политический диалог между странами долгие годы оставался на высоком уровне, а взаимодействие развивалось стабильно.

    «Российско-словацкие отношения многие годы, в том числе и во время предыдущих ваших сроков в качестве председателя правительства, характеризовались высоким уровнем политического диалога и устойчивой динамикой сотрудничества», – сказал Путин в ходе переговоров с премьер-министром Словакии.

    В Москве проходит встреча президента Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул важность неизменной позиции словацкого премьера по вопросу роли Красной армии во Второй мировой войне.

    9 мая 2026, 16:13 • Новости дня
    Верховный правитель Малайзии назвал Россию своим «вторым домом»

    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим заявил на встрече с Владимиром Путиным, что ему всегда приятно возвращаться в Россию, которую он считает своим вторым домом.

    Султан Ибрагим встретился с президентом России Владимиром Путиным в Москве и отметил: «Я всегда с большим удовольствием возвращался в Россию, это как мой второй дом».

    В ходе беседы Путин поблагодарил короля Малайзии за визит в Москву ко Дню Победы, подчеркнув значимость совместного чествования годовщины победы в Великой Отечественной войне, передает РИА «Новости».

    Путин выразил признательность за то, что малайзийский лидер нашел возможность приехать.

    «Позвольте мне выразить вам слова благодарности за то, что вы нашли время приехать в Россию и вместе с нами отметить День Победы – день, к которому мы относимся очень трепетно, вспоминаем в этот день о жертвах, которые были принесены нашей страной, да и всем человечеством в борьбе с коричневой чумой, в борьбе с нацизмом», – заявил Путин.

    Король Малайзии прибыл в Москву для участия в торжествах по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Предыдущая встреча двух лидеров прошла в январе в Петербурге во время частного визита султана Ибрагима.

    Президент России Владимир Путин на встрече с монархом отметил поступательное развитие двусторонних отношений.

    9 мая 2026, 12:00 • Новости дня
    Путин: Москва никогда не делила победу на «свою и чужую»
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на приеме в Кремле заявил о единстве Победы и подчеркнул важность вклада всех участников антигитлеровской коалиции.

    Москва никогда не делила грандиозную победу в Великой Отечественной войне на «свою и чужую», подчеркнул президент России Владимир Путин на торжественном приеме в Кремле, передает РИА «Новости». Он отметил, что российская сторона чтит вклад всех воинов антигитлеровской коалиции, подчеркнув единство мирового сообщества перед лицом нацизма.

    «При этом мы никогда не делили эту грандиозную победу на свою и чужую, и потому чтим вклад всех воинов антигитлеровской коалиции», – сказал российский лидер на торжественном приеме в честь Дня Победы.

    В этом году Россия отмечает 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Торжественный прием в Кремле был организован для зарубежных гостей и высокопоставленных партнеров, прибывших на празднование Дня Победы.



    Выступая на приеме, Владимир Путин отметил: «Искренне рад отмечать этот праздник в кругу друзей и надежных партнеров».

    Ранее президент России вместе с зарубежными гостями принял участие в церемонии у Вечного огня и возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Также Путин лично поприветствовал бойцов спецоперации на трибунах после завершения парада, посвященного 81-й годовщине Победы.


    9 мая 2026, 11:07 • Новости дня
    Путин и иностранные лидеры возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата
    @ ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин вместе с зарубежными гостями принял участие в торжественной церемонии у Вечного огня, возложив цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

    Российский лидер совместно с представителями других стран отдал дань уважения советским солдатам, передает ТАСС.

    Военнослужащие Президентского полка возложили к мемориалу гирлянду из темно-красных роз, украшенную георгиевской лентой. Сами политики принесли к Вечному огню букеты алых роз.

    В памятном мероприятии также участвовали министр обороны Андрей Белоусов и командующие парадными расчетами. Под звуки метронома присутствующие почтили память погибших защитников Родины минутой молчания. Над мемориалом развернули боевые знамена подразделений времен Великой Отечественной войны.

    От имени руководителей государств солдаты оставили гвоздики у стел городов-героев в Александровском саду. Завершилась церемония торжественным маршем сводного расчета почетного караула, представляющего все три рода войск.

    В 2025 году на 9 мая Путин вместе с лидерами 30 иностранных государств почтил память советских воинов-освободителей.

    8 мая 2026, 21:58 • Новости дня
    Лукашенко назвал Победу достижением всех республик бывшего СССР

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул, что Победа во Второй мировой войне принадлежит всем странам бывшего Советского Союза.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным выразил благодарность за приглашение на мероприятия, посвященные годовщине Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС.

    Лукашенко назвал этот праздник «добрым и светлым», отметив его особое значение для народов постсоветского пространства.

    «Это такое наше достижение. Наши предки в свое время спасли от коричневой чумы не только Европу – весь мир. Это наше великое достояние. Мы из этого исходим. Достояние и россиян, и белорусов, и всех республик Советского Союза. Воевали все и погибали десятками, сотнями, тысячами», – отметил Лукашенко.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву с рабочим визитом для участия в параде Победы.

    Владимир Путин отметил личное присутствие глав дружественных государств на праздничных торжествах.

    Путин заявил, что Москва продолжает консультации с партнерами о придании Дню Победы широкого международного статуса.

    9 мая 2026, 00:50 • Новости дня
    Путин присвоил звание заслуженного артиста России актеру Алексею Маклакову
    @ Sergrey Petrov/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Актер Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» Алексей Маклаков удостоился звания заслуженного артиста России, следует из опубликованного на портале правовой информации указа президента Владимира Путина.

    «Присвоить почетные звания: «заслуженный артист Российской Федерации» <…> Маклакову Алексею Константиновичу – артисту государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Московский государственный театр «Ленком Марка Захарова», – сказано в документе.

    Звания заслуженных артистов России также были удостоены артистка балета театра «Кремлевский балет» Олеся Росланова, артист балета Красноярского государственного театра оперы и балета имени Д.А. Хворостовского Юрий Кудрявцев и артист Национального молодежного театра Республики Башкортостан имени Мустая Карима Линар Ахметвалиев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин наградил орденом «За заслуги в культуре и искусстве» актрису Селезневу, а также наградил медалью «За труды в культуре и искусстве» актрису Марину Зудину.

    9 мая 2026, 02:45 • Новости дня
    Путин назвал высокопрофессиональной работу авиадиспетчеров при ударе ВСУ в Ростове

    Путин назвал высокопрофессиональной работу авиадиспетчеров при ударе ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Высокопрофессиональная работа авиадиспетчеров при ударе ВСУ по авиацентру в Ростове-на-Дону помогла избежать трагедии, заявил президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза в пятницу.

    «Киевский режим совершил ещё один акт, безусловно, террористического характера, а именно нанёс удар по Ростовскому региональному центру организации воздушного движения. Это, безусловно, могло бы сказаться на безопасности гражданских воздушных судов. К счастью, никаких трагических событий не произошло в результате высокопрофессиональной работы наших авиационных диспетчеров», – заявил Путин в начале заседания.

    Президент также попросил вице-премьера правительства Виталия Савельева проинформировать участников заседания о дополнительных мерах по обеспечению устойчивого и безопасного функционирования авиатранспортного комплекса России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром пятницы из-за атаки беспилотников ВСУ  приостановили работу 13 аэропортов на юге России. Около 15 часов 8 мая Росавиация отменила запрет на работу аэропортов юга России. Авиакомпании  начали возвращаться к выполнению рейсов из и в аэропорты юга России.

    Кроме того, Минтранс сообщил, что авиакомпании пустили на юг России более вместительные самолеты.

