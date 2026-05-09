Новак заявил о готовности увеличить поставки нефтепродуктов в Лаос

Новак сообщил о готовности России нарастить экспорт нефтепродуктов в Лаос

Tекст: Мария Иванова

Отечественные компании могут нарастить поставки энергоресурсов лаосской стороне, передает РИА «Новости».

Вице-премьер Александр Новак отметил, что сейчас готовится первая отправка нефтепродуктов транзитом через Вьетнам.

«Мы можем увеличить объемы, если такая логистика будет выгодна обеим сторонам», – подчеркнул зампред правительства. По его словам, государства также заинтересованы в масштабном расширении партнерства в сфере электроэнергетики.

Новак указал на значительный потенциал развития двусторонних торгово-экономических отношений. Москва имеет богатый опыт участия в возведении и ремонте местных гидроэлектростанций, а также поставках необходимого оборудования.

Лаосские партнеры выразили заинтересованность в дальнейшем углублении взаимодействия по этому направлению. Кроме того, перспективной сферой сотрудничества считается совместное строительство солнечных электростанций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в субботу провел переговоры с главой Лаоса Тхонглуном Сисулитом.

Лидеры двух стран зафиксировали двукратное увеличение взаимного товарооборота.

Глава российского государства заявил о новых возможностях двустороннего партнерства.