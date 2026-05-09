Гимн СССР прозвучал на концерте в Ивангороде

Жители эстонской Нарвы услышали гимн СССР на концерте в Ивангороде

Tекст: Вера Басилая

Гимн Советского Союза прозвучал на набережной Ивангорода в Ленинградской области во время концерта «Одна страна – одна Победа», передает РИА «Новости».

Мероприятие было хорошо видно и слышно с другого берега реки, где расположена эстонская Нарва. Ведущий Дмитрий Губерниев заявил: «И сейчас его звуки объединят Нарву и Ивангород. Гимн великой страны, откуда мы все родом. Гимн Советского Союза. И сегодня место нашего замечательного концерта объединяет народы, которые ковали эту победу. Нас разделяет река, нас разъединяют законы, но никто не сможет разъединить наши сердца».

После исполнения гимна СССР хор исполнил также гимн России.

Как отмечают зрители, в этом году число слушателей концерта на эстонском берегу заметно увеличилось. Жительница Ленинградской области Татьяна рассказала, что приезжает на этот концерт ежегодно и впервые увидела столь большое количество людей на стороне Нарвы. Ее спутница Ольга также отметила, что в этом году слушателей с эстонской стороны стало больше, чем обычно, и добавила, что лично относится к этому положительно.

Концерт «Берега Победы» проходит в Ивангороде уже четвертый год подряд у стен крепости на берегу Нарвы. В этом году исполняется 81 год со дня Победы, а в программе выступили государственный кубанский ансамбль «Криница», группа «На-На», ВИА «Белорусские легенды», Татьяна Буланова, Сосо Павлиашвили, Юрий Лоза и шоу-оркестр «Стрит Бэнд».

Приграничному Ивангороду официально присвоили почетное звание города воинской доблести во время масштабного праздничного концерта.

На городской набережной для жителей эстонской Нарвы смонтировали специальные экраны с трансляцией московского парада Победы.

Накануне праздника на границе между Эстонией и Россией образовались многокилометровые очереди из желающих отметить 9 Мая.