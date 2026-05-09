  • Новость часа Путин отметил позитивные изменения в отношениях России и Абхазии
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Парад в Москве стал ответом на внешние вызовы и угрозы
    В Кремле назвали клоунадой указ Зеленского о параде в Москве
    Ветеран Семенов раскрыл содержание переданного Путину на параде письма
    Новейший ЗРК С-500 «Прометей» показали в ходе трансляции на параде Победы
    В Кремле оценили желание США форсировать переговоры по Украине
    Лавров заявил о недоговороспособности властей Украины
    Мерц пообещал Фицо серьезный разговор после визита в Москву
    Посол России в Токио назвал условие для возобновления поставок нефти Японии
    В Польше высмеяли Зеленского за указ о параде в Москве
    9 мая 2026, 18:36 • Новости дня

    Гимн СССР прозвучал на концерте в Ивангороде

    Жители эстонской Нарвы услышали гимн СССР на концерте в Ивангороде

    Tекст: Вера Басилая

    Гимн Советского Союза прозвучал на набережной Ивангорода в Ленинградской области во время концерта «Одна страна – одна Победа».

    Гимн Советского Союза прозвучал на набережной Ивангорода в Ленинградской области во время концерта «Одна страна – одна Победа», передает РИА «Новости».

    Мероприятие было хорошо видно и слышно с другого берега реки, где расположена эстонская Нарва. Ведущий Дмитрий Губерниев заявил: «И сейчас его звуки объединят Нарву и Ивангород. Гимн великой страны, откуда мы все родом. Гимн Советского Союза. И сегодня место нашего замечательного концерта объединяет народы, которые ковали эту победу. Нас разделяет река, нас разъединяют законы, но никто не сможет разъединить наши сердца».

    После исполнения гимна СССР хор исполнил также гимн России.

    Как отмечают зрители, в этом году число слушателей концерта на эстонском берегу заметно увеличилось. Жительница Ленинградской области Татьяна рассказала, что приезжает на этот концерт ежегодно и впервые увидела столь большое количество людей на стороне Нарвы. Ее спутница Ольга также отметила, что в этом году слушателей с эстонской стороны стало больше, чем обычно, и добавила, что лично относится к этому положительно.

    Концерт «Берега Победы» проходит в Ивангороде уже четвертый год подряд у стен крепости на берегу Нарвы. В этом году исполняется 81 год со дня Победы, а в программе выступили государственный кубанский ансамбль «Криница», группа «На-На», ВИА «Белорусские легенды», Татьяна Буланова, Сосо Павлиашвили, Юрий Лоза и шоу-оркестр «Стрит Бэнд».

    Приграничному Ивангороду официально присвоили почетное звание города воинской доблести во время масштабного праздничного концерта.

    На городской набережной для жителей эстонской Нарвы смонтировали специальные экраны с трансляцией московского парада Победы.

    Накануне праздника на границе между Эстонией и Россией образовались многокилометровые очереди из желающих отметить 9 Мая.

    9 мая 2026, 13:51 • Новости дня
    В Кремле назвали клоунадой указ Зеленского о параде в Москве

    Помощник президента Ушаков назвал клоунадой указ Зеленского о параде в Москве

    В Кремле назвали клоунадой указ Зеленского о параде в Москве
    @ PRESIDENT OF UKRAINE/IMAGO/APAimages/Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    Абсурдный указ украинского лидера, формально «разрешающий» проведение праздничного парада в Москве, стал примером откровенной политической клоунады, заметил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Помощник президента России Юрий Ушаков резко прокомментировал новую инициативу главы Украины, передает ТАСС.

    Речь идет о подписанном Владимиром Зеленским документе, который формально «разрешает» проведение парада в Москве.

    «Как это сказать, даже комментировать стыдно. Но так, клоунада, цирк, что хотите», – заявил представитель Кремля журналистам.

    Ушаков добавил, что для исчерпывающей оценки этой ситуации вполне подойдут и другие короткие слова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил об отсутствии необходимости получать разрешения на проведение парада.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил атаку беспилотников на российскую столицу во время торжественных мероприятий.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала реакцию украинского руководства на мирные инициативы нервной и истеричной.

    Комментарии (19)
    9 мая 2026, 10:50 • Новости дня
    Новейший ЗРК С-500 «Прометей» показали в ходе трансляции на параде Победы
    Новейший ЗРК С-500 «Прометей» показали в ходе трансляции на параде Победы
    @ Кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    Российский новейший зенитно-ракетный комплекс С-500 впервые продемонстрировали широкой публике во время торжественного мероприятия на Красной площади в Москве.

    Новейший зенитно-ракетный комплекс С-500 «Прометей» был показан в ходе трансляции парада в честь Дня Победы в Москве, передает РИА «Новости».

    Зрители смогли увидеть передовую военную технику, которая уже поступила на вооружение российской армии.

    «Зенитная ракетная система С-500 «Прометей» обладает уникальными возможностями высотного перехвата баллистических и аэродинамических целей», – заявил диктор во время трансляции парада.

    Ранее, в декабре прошлого года, начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов сообщал о формировании первой дивизии ПВО-ПРО. Это подразделение Воздушно-космических сил России уже оснащено новейшими зенитными ракетными системами С-500.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Андрей Белоусов сообщил о начале боевого дежурства первого полка с новейшей системой С-500.

    Военный аналитик Александр Михайлов отметил способность комплекса поражать цели на дальности до 500 километров.

    Комментарии (10)
    8 мая 2026, 19:25 • Видео
    В НАТО освоили новый способ пропаганды

    Секретариат НАТО проводит встречи с мировыми кинематографистами, желая привлечь их к своей пропаганде. Пока кинематографисты против, что неудивительно: похоже, это самая идиотская идея Брюсселя.

    Комментарии (0)
    9 мая 2026, 11:23 • Новости дня
    Первая женщина Герой России на СВО Болилая находилась на параде рядом с Путиным
    Первая женщина Герой России на СВО Болилая находилась на параде рядом с Путиным
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Медсестра Людмила Болилая, первая женщина, награжденная званием Героя России за подвиг на спецоперации, присутствовала на параде Победы в Москве рядом с президентом.

    На параде Победы в Москве за спиной президента Владимира Путина находилась медсестра Людмила Болилая – первая женщина, удостоенная звания Героя России в ходе спецоперации на Украине, сообщает ТАСС.

    Болилая получила высокое звание за мужество, проявленное во время выполнения своих обязанностей под обстрелом Вооруженных сил Украины. Она продолжала оказывать помощь раненым военнослужащим, несмотря на угрозу собственной жизни.

    Ефрейтор Болилая в критический момент закрыла своим телом тяжелораненого солдата, приняв на себя осколки и поражающие элементы. Благодаря ее поступку военнослужащий выжил, а сама Болилая с тяжелыми ранениями была доставлена в госпиталь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин лично поприветствовал бойцов специальной военной операции на трибунах после окончания парада ко Дню Победы.

    Полковник Леонид Рыжов, Герой России и участник освобождения ЛНР, также находился на трибуне рядом с президентом. Позже герои спецоперации на Украине вместе с главой государства возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

    Комментарии (2)
    9 мая 2026, 10:44 • Новости дня
    Путин: Победа всегда была и всегда будет за нами
    Путин: Победа всегда была и всегда будет за нами
    @ ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин во время выступления на Красной площади в ходе парада Победы заявил о способности российского народа преодолеть любые испытания.

    «Твердо уверен, что наше дело – правое. Мы вместе. Победа всегда была и всегда будет за нами. Слава народу победителю, слава ветеранам, слава Вооруженным силам России!» – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Президент добавил, что залогом успеха является моральная сила, отвага и сплоченность граждан.

    «Залог успеха – наша моральная, нравственная сила, отвага и доблесть, наша сплоченность и способность выдержать все, одолеть любые испытания», – подчеркнул президент.

    Путин в ходе своей речи на Красной площади в Москве поздравил российских военных и всех российских граждан с Днем Победы.

    Также он подчеркнул, что подвиг победителей Великой Отечественной войны мотивирует бойцов спецоперации.

    Комментарии (8)
    9 мая 2026, 13:32 • Новости дня
    Немецкий политик по-русски попросил прощения за фашизм и войну

    Немецкий политик Нимайер по-русски попросил прощения за фашизм и войну

    Немецкий политик по-русски попросил прощения за фашизм и войну
    @ ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В День Победы глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер публично обратился на русском языке с просьбой о прощении за преступления фашизма.

    Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер в День Победы выступил с видеообращением на русском языке, в котором попросил прощения за фашизм и войну, отметив важность 9 Мая для Германии, пишет РИА «Новости».

    Политик подчеркнул: «Я прошу прощения за фашизм и войну. Для нас, немцев, это не день капитуляции, а день освобождения от фашизма». Он отметил, что проиграли именно те, кто сегодня не отмечает годовщину Победы, и выразил благодарность Советскому Союзу и России.

    «Спасибо Советскому Союзу, спасибо России», – заключил Нимайер.

    Ранее Нимайер также попросил прощения за блокаду Ленинграда, выступая на форуме в Петербурге. Он сообщил о получении временного статуса в России и подаче заявления на гражданство.

    Кроме того, Нимайер отмечал кризис в экономике Германии и необходимость сотрудничества с Россией для выхода из сложной ситуации.

    Комментарии (8)
    9 мая 2026, 16:58 • Новости дня
    В Польше высмеяли Зеленского за указ о параде в Москве

    Бывший польский премьер Миллер высмеял Зеленского из-за указа о параде в Москве

    В Польше высмеяли Зеленского за указ о параде в Москве
    @ Michal Fludra/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший премьер Польши Лешек Миллер иронично прокомментировал заявление Владимира Зеленского о «разрешении» России провести парад Победы в Москве.

    Бывший глава правительства Польши Лешек Миллер с иронией отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского, передает Lenta.ru. Свое мнение политик выразил на личной странице в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Поводом для насмешек стал документ, в котором глава государства якобы позволил России провести парад Победы. Миллер отметил странное убеждение Зеленского в том, что без подобного разрешения Москва могла и не узнать о возможности устроить торжество в собственной столице.

    «Самое забавное, что это должно было звучать угрожающе, но вышло как заявление обиженного завхоза летнего лагеря», – пошутил польский экс-премьер.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков назвал указ украинского лидера о параде откровенной политической клоунадой.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил об отсутствии у России необходимости в чужом дозволении для проведения торжественных мероприятий.

    До этого Владимир Зеленский пригрозил атакой украинских беспилотников на российскую столицу в День Победы.

    Комментарии (0)
    9 мая 2026, 14:01 • Новости дня
    Путин пошутил о трудном пути Фицо в Москву: Лучше, чем на лошади
    Путин пошутил о трудном пути Фицо в Москву: Лучше, чем на лошади
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин и премьер Словакии Роберт Фицо в Кремле обсудили сложности перелета словацкой делегации, вызванные отказом Прибалтики разрешить пролет.

    В ходе неформального общения перед переговорами в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца, передает ТАСС, президент России Владимир Путин поинтересовался у премьер-министра Словакии Роберта Фицо о длительности его поездки в Москву.

    Фицо рассказал, что самолету пришлось лететь в обход через несколько стран, поскольку прибалтийские государства не дали разрешения на пролет. Он отметил, что маршрут оказался короче, чем в прошлый визит, и путь занял четыре часа.

    «Непонятно почему. Все отмечают день освобождения. Я понимаю, что всегда есть проблемы и очень сложные, как сегодня. Но все отмечают этот праздник. Нормандия отмечает, Франция отмечает», – высказал свое недоумение президент, комментируя отказ прибалтийских стран пропустить самолет премьера Словакии.

    Фицо добавил, что поездка на машине также обсуждалась, но воздушный путь через Чехию, Германию, Швецию и Финляндию оказался предпочтительнее.

    «Ну это все равно лучше, чем на машине», – заметил премьер Словакии.

    «Чем на лошади», – пошутил в ответ Путин, эта фраза вызвала общий смех.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин проводит встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Кремле.

    Путин отметил твердую позицию Фицо относительно роли СССР в освобождении Европы от нацизма. Лидеры также обсудили маршрут визита словацкого премьера в Москву.

    Комментарии (14)
    9 мая 2026, 10:48 • Новости дня
    Военнослужащие КНДР прошли маршем по Красной площади

    Военные Корейской народной армии промаршировали на параде Победы в Москве

    Военнослужащие КНДР прошли маршем по Красной площади
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    Бойцы из Северной Кореи присоединились к торжественным мероприятиям в честь 81-й годовщины Победы, прошагав по главной площади российской столицы.

    Торжественное шествие корейских военных состоялось на брусчатке перед Кремлем, передает РИА «Новости». Участие иностранных гостей стало значимой частью памятных мероприятий.

    Как отметила ведущая трансляции парада, «корейские бойцы в Курской области бились как за родную землю».

    Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о совместной работе российской и корейской армий. В апреле 2025 года стало известно, что спецназ КНДР помогал отражать вторжение противника в Курской области.

    Кроме того, северокорейский лидер распорядился направить в российский приграничный регион 1 тыс. квалифицированных саперов. Этим специалистам предстоит заняться масштабным разминированием территорий Курской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о присутствии командиров подразделений КНДР на Красной площади.

    После завершения прошлогоднего парада Победы Владимир Путин лично поблагодарил северокорейских военнослужащих.

    Позже глава российского военного ведомства Андрей Белоусов во время визита в Пхеньян наградил бойцов Корейской Народной Армии орденами Мужества.

    Комментарии (7)
    9 мая 2026, 17:58 • Новости дня
    Ирландский журналист назвал «сюрреализмом» заявление фон дер Ляйен о 9 Мая

    Ирландский журналист назвал «сюрреализмом» заявление фон дер Ляйен о 9 Мая

    Ирландский журналист назвал «сюрреализмом» заявление фон дер Ляйен о 9 Мая
    @ Aleandro Biagianti/Agf /Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Выступление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о празднике 9 Мая вызвало у журналиста из Ирландии Брайана Макдональда недоумение из-за отсутствия упоминания СССР.

    Ирландский журналист Брайан Макдональд выразил недоумение по поводу заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Он отметил, что в ее высказывании по поводу 9 Мая не нашлось места для упоминания вклада Советского Союза в победу над нацистской Германией и установлении мира в Европе, передает РИА «Новости».

    В своей публикации в соцсетях Макдональд подчеркнул, что европейские чиновники превращают 9 Мая в «бескровный праздник», посвященный собственной трактовке европейских ценностей. По его словам, они игнорируют тот факт, что для большинства европейцев эта дата связана прежде всего с победой СССР над нацистской Германией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц поздравил граждан с днем освобождения от нацистского режима, но также не упомянул решающую роль Красной армии, что вызвало волну критики в интернете.

    Ранее Британия тоже не пригласила российских дипломатов на памятные мероприятия в честь окончания Второй мировой войны.

    А молдавские власти, стремящиеся в Евросоюз, усилили давление на русский язык и не разрешили праздновать День Победы в Кишиневе.

    Между тем председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что сегодня не существовало бы Евросоюза без Победы над фашизмом.

    Комментарии (4)
    9 мая 2026, 18:29 • Новости дня
    На Украине разразился скандал из-за песни «Матушка-земля»

    Полиция на Украине начала проверку из-за исполнения песни «Матушка-земля»

    На Украине разразился скандал из-за песни «Матушка-земля»
    @ Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Управление Национальной полиции Украины по Киевской области проверяет молодых людей, которые пели композицию «Матушка-земля» в ночь на 9 мая.

    Управление Национальной полиции Украины по Киевской области проверяет молодых людей, которые пели композицию «Матушка-земля», передает РИА «Новости».

    Видео с поющей компанией появилось в соцсетях в ночь на 9 мая.

    «И это не где-то далеко. Это здесь, рядом. Обухов. 2026 год. «Матушка-земля» раздается посреди ночи в Обухове», – отмечается в публикации. На кадрах лиц не видно, однако отчетливо слышны несколько голосов, исполняющих хит российской певицы Татьяны Куртуковой.

    Пользователи интернета выразили возмущение тем, что молодежь слушает музыку из России.

    Правоохранительные органы заявили, что уже ищут исполнителей песни, а сам инцидент квалифицировали как уголовное правонарушение.

    Ранее в субботу сообщалось, что жители городов Украины несут цветы к мемориалам погибшим советским воинам в Киеве и Харькове по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне.

    В Киеве возле мемориала Вечной славы женщину упрекнули за прослушивание советской песни.

    Кроме того, жители Украины 9 мая проявили наибольший интерес к мероприятиям ко Дню Победы в Москве через украинский Google. Причем большая часть подобных запросов была написана на русском языке.

    Комментарии (0)
    9 мая 2026, 16:18 • Новости дня
    Ветеран Семенов раскрыл содержание переданного Путину на параде письма
    Ветеран Семенов раскрыл содержание переданного Путину на параде письма
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Участник Великой Отечественной войны Кирилл Семенов передал главе государства на параде конверт с письмом, в котором выразил признательность за развитие страны и поддержку армии.

    Ветеран Великой Отечественной войны Кирилл Семенов рассказал, что в послании президенту Владимиру Путину содержались слова искренней благодарности, передает РИА «Новости».

    Перед началом парада на Красной площади глава государства пообщался с ветеранами на трибуне, поприветствовав каждого и пожав им руки. В этот момент Семенов передал ему конверт, который президент положил в нагрудный карман.

    «Мне хотелось выразить слова благодарности президенту... Он держит страну как следует. Экономика растет, армия всем необходимым обеспечивается, страна развивается. И мой низкий поклон я хотел передать», – объяснил свой поступок Семенов.

    Ветеран добавил, что прошел Сталинград, участвовал в Висло-Одерской и Берлинской операциях и от лица старого солдата передал низкий поклон главе государства.

    Кирилл Семенов родился 22 мая 1923 года в Нижегородской области, в этом году ему исполнится 103 года. На фронт он был призван в 1942 году, служил в 62-й армии под Сталинградом, получил два ранения и встретил Победу в Германии. На сегодняшний день он остается одним из последних живых воинов армии, отстоявшей город на Волге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на параде Победы один из ветеранов лично вручил президенту России конверт с посланием.

    Самому старшему участнику торжественного мероприятия Кириллу Семенову в этом году исполнится 103 года.

    Глава государства поздравил присутствующих на Красной площади военнослужащих с главным праздником страны.

    Комментарии (0)
    9 мая 2026, 10:05 • Новости дня
    Командовать парадом Победы впервые поставили главкома Сухопутных войск

    Командовать парадом Победы поставили главкома Сухопутных войск Мордвичева

    Командовать парадом Победы впервые поставили главкома Сухопутных войск
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Торжественным маршем войск в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне впервые руководил недавно назначенный главнокомандующий Сухопутными войсками Андрей Мордвичев.

    Главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных сил России Андрей Мордвичев впервые командует Парадом Победы на Красной площади, передает ТАСС.

    Напомним, 22 мая 2025 года министр обороны Андрей Белоусов официально представил генерал-полковника личному составу. Герою России торжественно вручили личный штандарт.

    На этой высокой должности Мордвичев сменил генерала армии Олега Салюкова. Предшественник 15 мая получил назначение на пост заместителя секретаря Совета безопасности страны.

    Напомним, генеральная репетиция парада Победы состоялась на Красной площади 7 мая.

    Комментарии (2)
    9 мая 2026, 11:45 • Новости дня
    Боевой лазер «Пересвет» показали во время трансляции парада Победы
    Боевой лазер «Пересвет» показали во время трансляции парада Победы
    @ Presidential Press and Information Office

    Tекст: Мария Иванова

    Российский боевой лазерный комплекс «Пересвет» продемонстрировали зрителям во время трансляции торжественного парада на Красной площади в Москве.

    Зрители увидели новейшие образцы отечественной военной техники в ходе трансляции парада Победы, передает ТАСС.

    На кадрах специального видеоролика были представлены передовые разработки российского оборонно-промышленного комплекса.

    Помимо боевого лазерного комплекса «Пересвет», в трансляцию вошли кадры с зенитным ракетным комплексом С-350 «Витязь». Также зрителям продемонстрировали гиперзвуковой комплекс «Авангард».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России включило лазерное оружие в состав дежурных сил по охране государственной границы.

    Российская армия применяла лазерный комплекс «Задира» в реальных условиях спецоперации.

    Самоходная установка «Пересвет» несет боевое дежурство с декабря 2019 года.

    Комментарии (7)
    9 мая 2026, 19:17 • Новости дня
    Мерц пообещал Фицо серьезный разговор после визита в Москву
    Мерц пообещал Фицо серьезный разговор после визита в Москву
    @ Stefan Jerrevafayng/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что премьер-министра Словакии Роберта Фицо ждет разговор о его визите в Москву на День Победы

    Мерц заявил, что премьер-министра Словакии Роберта Фицо ожидает серьезный разговор в Европе после его визита в Москву, передает РИА «Новости». Мерц подчеркнул, что этот вопрос обязательно будет поднят на уровне европейских лидеров.

    На совместной пресс-конференции с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном он заявил: «Мы поговорим с ним об этом сегодняшнем дне в Москве. Сегодня здесь, в Стокгольме, мы отмечаем День Европы, а это совсем другое дело».

    Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Кремле продлились около двух часов.

    Глава словацкого правительства пообещал представить инициативы по возобновлению работы двусторонней межправительственной комиссии.

    Фицо назвал большой честью свое присутствие на праздновании Дня Победы в Москве.

    Комментарии (0)
    9 мая 2026, 02:30 • Новости дня
    Захарова восхитилась тем, как Трамп «опрокинул европейских вассалов» перед Днем Победы

    Захарова восхитилась тем, как Трамп «опрокинул европейских вассалов»

    Захарова восхитилась тем, как Трамп «опрокинул европейских вассалов» перед Днем Победы
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Накануне Дня Победы официальный представитель МИД Мария Захарова традиционно наблюдала за перлами коллективного Запада, среди которых выделялся президент США с выпадом в сторону европейских коллег.

    «Вечер томным не оказался и под конец дня джекпот интерпретаций 8 мая и европейской победы сорвал президент США Дональд Трамп. Он подписал прокламацию по случаю годовщины разгрома гитлеровской Германии, в которой чётко сказал, опрокинув вассалов на пол, что такое 8 мая: «Мы отмечаем грандиозную победу Америки над тиранией и злом в Европе, достигнутую благодаря мощи наших вооружённых сил и сил наших союзников», – написала дипломат в Telegram-канале.

    Захарова уточнила, что «довольна прогрессом их биполярки – натовские союзничники друг друга не подвели», так как из всего, что она собрала за день, следует, что по поводу 8 мая внутри «коллективного Запада» идут споры, кто больше сделал для утверждения собственного доминирования над остальным миром.

    При этом Россия уверенно вступает в День Победы 9 мая и гордо несёт Знамя Победы, поднятое Красной армией над поверженным Рейхстагом, написала она.

    «Мир спас советский солдат. Этот факт не изменить», – завершила пост Захарова, приглашая всех в День Победы.

    Напомним, посол Дарчиев отметил, что отношение США ко Дню Победы изменилось кардинальным образом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Словакии назвал поездку Фицо в Москву знаком уважения. В Сербии объяснили отказ лидеров Евросоюза праздновать День Победы. Власти Молдавии запретили празднование Дня Победы в центре Кишинева.


    Комментарии (2)
    Главное
    Ушаков оценил реакцию в мире на предупреждения Москвы в адрес Киева
    Глава Евросовета разъяснил слова о диалоге с Россией
    На Украине разразился скандал из-за песни «Матушка-земля»
    Глава Росатома Лихачев назвал Siemens «непотребными поставщиками»
    Ирландский журналист назвал «сюрреализмом» заявление фон дер Ляйен о 9 Мая
    Итальянский телеведущий удивился сплоченности россиян
    Дмитриев заявил о панике Обамы из-за разоблачения мифа о России