Федерация футбола Ирана назвала десять условий участия сборной в ЧМ в США

Tекст: Мария Иванова

Федерация футбола Исламской республики выдвинула десять требований для поездки национальной команды на турнир в США, Мексику и Канаду, передает РИА «Новости». В их число вошли беспрепятственная выдача виз, уважение к государственному флагу и гимну, а также обеспечение безопасности футболистов.

Поводом для ультиматума стал апрельский инцидент с главой иранской федерации Мехди Таджем. Власти Канады не пустили функционера на конгресс ФИФА из-за его связей с Корпусом стражей исламской революции. В 2024 году Оттава официально признала эту структуру террористической организацией.

«Мы будем участвовать в турнире, но не откажемся от наших убеждений, нашей культуры и наших принципов», – подчеркнули в ведомстве. Представители организации добавили, что никакие внешние силы не смогут лишить страну заслуженного права выступить на соревнованиях.

На групповом этапе мундиаля, который продлится с 11 июня по 19 июля, иранцам предстоит сыграть в США. Команда встретится со сборными Новой Зеландии 16 июня и Бельгии 21 июня в калифорнийском Инглвуде. Матч против Египта пройдет 27 июня в Сиэтле.

Турнир состоится на фоне геополитической напряженности: 28 февраля США и Израиль нанесли удары по Ирану, унесшие жизни более трех тысяч человек. Стороны объявили о прекращении огня 8 апреля. Дипломатические переговоры пока безрезультатны, а Вашингтон продолжает блокаду иранских портов.

