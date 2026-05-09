Акция «Бессмертный полк» объединила десятки стран и 39 регионов России

Tекст: Вера Басилая

Шествие «Бессмертного полка» прошло 9 мая в 39 регионах страны, передает Бессмертный полк России.

Первыми на улицы вышли жители Камчатки, после чего памятные колонны прошли по городам Дальневосточного, Сибирского и Уральского округов.

Самыми масштабными стали акции в Петербурге и Казани; в Северной столице горожан поддержала «Бессмертная флотилия» – суда с портретами ветеранов.

В Тюмени, на родине движения, в шествии приняли участие более 100 тыс. человек. В Хабаровске колонна из 50 тыс. горожан двигалась под аккомпанемент музыкантов в военной форме, исполняя песни военных лет. Во Владивостоке пронесли 80-метровую георгиевскую ленту, а в Норильске шествие состоялось несмотря на непогоду и заснеженные улицы.

В Омске акция собрала около 70 тыс. участников: помимо пешего марша, на Иртыш вышли яхты, а мотоциклисты провезли портреты героев по центру города. В Магадане и на Ямале колонны сопровождали вертолеты со знаменами Победы.

В Кировской области активисты пронесли 50-метровое полотно «Память, вышитая нитью» с вышитыми золотом именами более 500 героев.

На Кавказе самая многочисленная акция прошла в Ставрополе, где собрались десятки тысяч человек. Памятные мероприятия также состоялись во Владикавказе, Махачкале и высокогорных селениях Дагестана.

В этом году «Бессмертный полк» прошел и за рубежом: в Абхазии, Сербии, Китае, Франции и других странах. В Испании и Канаде память почтили с воздуха – самолеты пролетели со Знаменем Победы и георгиевской лентой.

Всероссийская акция «Бессмертный полк: Герои рядом с нами» собрала более 13 млн участников.

Представители Россотрудничества сообщили о проведении праздничных шествий в десятках стран мира.