    Дмитриев заявил о панике Обамы из-за разоблачения мифа о России

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший президент США Барак Обама пытается привлечь международное внимание после разоблачения обвинений о вмешательстве России в американские выборы, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев прокомментировал недавнюю встречу политика с премьер-министром Канады Марком Карни в Торонто, передают «Вести». Глава РФПИ опубликовал свое мнение в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    «Автор выдумки о Russiagate президент Обама впадает в панику и выходит из тени, надеясь, что международная огласка обеспечит ему дополнительную защиту», – написал Дмитриев.

    Он уверен, что экс-глава Белого дома намеренно привлекает к себе внимание ради собственной безопасности.

    Национальная разведка США обвинила Барака Обаму в организации фальсификаций о российском вмешательстве в выборы.

    8 мая 2026, 08:37 • Новости дня
    Посол отметил кардинальное изменение отношения США к Дню Победы

    Посол Дарчиев: Отношение США к Дню Победы изменилось кардинальным образом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Отношение американской администрации к празднованию Дня Победы изменилось кардинальным образом, сообщил посол России в США Александр Дарчиев.

    Он подчеркнул: «У представителей администрации отношение к празднику изменилось, изменилось кардинальным образом. Я это отметил», передает РИА «Новости».

    Дарчиев объяснил, что за последние два года в Вашингтоне проходили акции «Бессмертный полк» – как в центре города, так и на территории российского посольства. По мнению дипломата, такие мероприятия помогают восстановлению нормальности в отношениях между Россией и США.

    В этом году прием по случаю Дня Победы в российском посольстве посетили представители Белого дома и Госдепа США.

    По его мнению, праздник способствует восстановлению нормальности в отношениях двух стран.

    В прошлую субботу в центре Вашингтона и на территории российского постоянного представительства при ООН в Нью-Йорке состоялись акции «Бессмертный полк».

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин не направлял американскому коллеге официального приглашения на торжественные мероприятия в честь Дня Победы в российской столице.

    8 мая 2026, 22:14 • Новости дня
    Кремль: Россия поддержала идею Трампа о перемирии с Украиной 9-11 мая и обмене пленными
    Tекст: Вера Басилая

    Россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и проведении обмена пленными в формате «тысяча на тысячу», заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил журналистам, что соответствующее решение принято по поручению Владимира Путина. По его словам, «главное, что условлено произвести в период перемирия с 9 по 11 мая включительно обмен пленными по тысяче человек с каждой стороны», сообщается на сайте Кремля.

    Ушаков отметил, что договоренность достигнута по итогам телефонных контактов Москвы с администрацией президента США. Представители Вашингтона, по его словам, в это время находились на связи с Киевом.

    Он подчеркнул, что инициатива президента США «идет в развитие недавнего телефонного разговора президентов России и США, в котором лидеры особо подчеркнули, что наши страны были союзниками в годы Второй мировой войны, а также обсудили возможность перемирия на время празднования Дня Победы».

    Особое значение, по словам Ушакова, приобретает тот факт, что инициатива приурочена к 81-й годовщине Победы над нацизмом, который в России отмечается как святой праздник.

    Президент США  заявил о достижении договоренности о прекращении огня и обмене пленными между Россией и Украиной в указанные даты.

    Напомним, в 00.00 мск 8 мая вступило в силу перемирие, объявленное Россией в честь празднования Дня Победы.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Киев провалил перемирие ко Дню Победы.

    8 мая 2026, 19:25 • Видео
    В НАТО освоили новый способ пропаганды

    Секретариат НАТО проводит встречи с мировыми кинематографистами, желая привлечь их к своей пропаганде. Пока кинематографисты против, что неудивительно: похоже, это самая идиотская идея Брюсселя.

    8 мая 2026, 09:45 • Новости дня
    Нацразведка США обвинила Обаму в создании фальсификаций о России
    Tекст: Вера Басилая

    Национальная разведка США выступила с обвинением в адрес экс-президента Барака Обамы, обвинив его в организации фальсификаций о якобы «вмешательстве» России в выборы 2016 года.

    Национальная разведка США опубликовала в соцсети Х заявление, в котором обвиняет бывшего президента Барака Обаму в руководстве созданием фальсификаций по вопросу российского вмешательства в американские выборы, передает Lenta.ru.

    В подписи к видеофрагменту интервью Обамы говорится: «Человек, который руководил созданием фальсификаций о России».

    В этом интервью бывший президент отметил, что Белый дом не должен направлять Министерство юстиции США на преследование по политическим мотивам.

    Директор Национальной разведки США Тулси Габбард обнародовала доказательства фабрикации разведданных командой Барака Обамы.

    Сам экс-президент категорически отверг обвинения в попытке организации заговора после выборов.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала наследие Барака Обамы и Джо Байдена «авгиевыми конюшнями» для России.

    8 мая 2026, 20:40 • Новости дня
    Путин в разговоре с Трампом обсудил общую победу СССР и США над нацизмом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин рассказал о деталях своего недавнего телефонного разговора с лидером США Дональдом Трампом, в рамках которого лидеры двух стран обсудили совместную борьбу СССР и США против нацизма.

    По словам главы государства, в ходе беседы обсуждалась совместная борьба СССР и США против нацизма во время Второй мировой войны, а также их общая победа, передает ТАСС.

    «Совсем недавно этот вопрос обсуждали в телефонном разговоре с президентом Соединенных Штатов. Вспоминали о том, что мы вместе боролись с нацизмом и вместе побеждали», – сказал Путин во время оперативного совещания с Советом Безопасности России, которое прошло накануне празднования Дня Победы 9 Мая.

    В конце апреля Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с Трампом.

    Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказывал о содержании разговора лидеров.

    7 мая 2026, 03:30 • Новости дня
    США бездоказательно заявили о риске получения оружия террористами от России
    США бездоказательно заявили о риске получения оружия террористами от России
    Tекст: Антон Антонов

    США в новой контртеррористической стратегии заявили о риске получения террористами оружия, в том числе якобы из России, не приведя доказательств.

    В тексте утверждается, что радикальные движения могут получить доступ к новейшим видам вооружений, передает РИА «Новости».

    «Наша контртеррористическая стратегия рассматривает пять функциональных аспектов нынешней контртеррористической среды... использование картелями и джихадистами новых видов оружия, таких как беспилотники, а также предоставление этих технологий террористам государственными субъектами, а именно Ираном, Китаем и Россией», – говорится в документе.

    Помимо высокотехнологичных дронов, создатели стратегии опасаются доступа боевиков к ядерному оружию. Также среди ключевых рисков названы возможное формирование альянсов между различными экстремистскими группировками и налаживание сотрудничества между целыми государствами и преступными картелями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти назвали источниками основных террористических угроз наркокартели и исламистов. В новой контртеррористической стратегии Вашингтон обозначил Европу инкубатором экстремизма.

    Напомним, что США и страны Запада сами неоднократно поддерживали террористические группировки, например, в Сирии.

    9 мая 2026, 17:27 • Новости дня
    Ушаков: Перемирие между Россией и Украиной будет по 11 мая включительно

    Ушаков сообщил о договоренности по перемирию с Украиной до 11 мая включительно

    Tекст: Вера Басилая

    Стороны согласовали прекращение огня между Россией и Украиной по 11 мая включительно, а обмен пленными пройдет по формуле «тысяча на тысячу» в ближайшие дни, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Представители администраций России и США два дня вели телефонные переговоры перед достижением договоренностей, передает РИА «Новости». Юрий Ушаков подтвердил согласие Москвы на инициативу Дональда Трампа.

    «Договорились не до 11-го, а по 11 (мая)», – уточнил помощник президента РФ. В этот период стороны планируют провести обмен пленными в формате 1000 на 1000 человек.

    В Москве рассчитывают, что американский лидер сможет дисциплинировать украинскую сторону в вопросе соблюдения режима тишины.

    Ушаков назвал надежду президента США на продление перемирия с Киевом неподкрепленной реальной обстановкой, отметив, что этому мешает неспособность киевских властей не нарушать режим прекращения огня. По его словам, возможность продолжительного перемирия зависит не только от американского лидера, но и от двух других сторон, передает ТАСС.

    Кроме того, Ушаков оценил возможность встречи Владимира Путина и главы США в Китае 14 и 15 мая. Помощник российского лидера назвал проведение таких переговоров в Пекине нереальным.

    Напомним, Россия поддержала инициативу президента США о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и обмене пленными.

    Американский лидер выразил готовность направить в Москву переговорщиков для урегулирования конфликта.

    При этом других договоренностей касательно паузы в боевых действиях ко Дню Победы достигнуто не было.

    8 мая 2026, 21:10 • Новости дня
    Трамп объявил 8 мая днем Победы во Второй мировой войне

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп подписал прокламацию о признании 8 мая 2026 года днем победы во Второй мировой войне.

    В США 8 мая 2026 года официально объявлен днем Победы во Второй мировой войне, передает РИА «Новости». Документ был опубликован администрацией президента.

    Следует отметить, что президенты США каждый год издают прокламации к этой дате. В 2025 году американский президент изменил официальное наименование 8 мая с «Дня победы в Европе» на «День Победы во Второй мировой войне» и в 2026 году продолжил поддерживать этот подход.

    В тексте прокламации глава Белого дома не упомянул вклад СССР в победу над нацизмом.

    В документе отмечается: «В день победы во Второй мировой войне мы отмечаем монументальный триумф Америки над тиранией и злом в Европе, достигнутый благодаря мощи наших вооруженных сил и сил наших союзников».

    Посол России в США Александр Дарчиев заявил, что отношение американской администрации к празднованию Дня Победы изменилось кардинальным образом.

    7 мая 2026, 14:25 • Новости дня
    Захарова поддержала решение Китая блокировать исполнение санкций США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия поддерживает решение Китая заблокировать исполнение односторонних санкций США против китайских компаний, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.

    Она подчеркнула, что Россия осуждает подобные односторонние ограничения и считает их нелегитимными, передает РИА «Новости».

    «Мы приветствуем и считаем совершенно обоснованным решение правительства КНР о блокировании исполнения нелегитимных санкций (США)», – сказала дипломат.

    Напомним, КНР ввела запрет на соблюдение санкций США против пяти нефтяных компаний.

    8 мая 2026, 09:18 • Новости дня
    Посол Дарчиев: Разговор Путина и Трампа даст толчки в налаживании отношений

    Tекст: Дарья Григоренко

    Беседа президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может стать толчком для улучшения двусторонних отношений, заявил посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев.

    Дарчиев в посольстве РФ в Вашингтоне на торжественном приеме по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне подчеркнул: «Я думаю, что да. Я уверен, что да», отвечая на вопрос, может ли встреча дать практические результаты, передает ТАСС.

    Он добавил, что министры двух стран также провели беседу, договорились поддерживать контакты и планируют дальнейшие созвоны.

    Посол отметил, что сейчас есть движение к восстановлению связей, хотя этот процесс идет не так быстро, как хотелось бы. Он также выделил важность складывающейся «отличной личной химии» между главами государств, что, по его мнению, существенно способствует диалогу.

    Ранее Путин и Трамп договорились о продолжении совместной работы по урегулированию конфликтов, однако точные сроки дальнейших контактов пока не определены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США выразил уверенность в скором достижении договоренности по урегулированию ситуации на Украине. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил об обсуждении главами государств ситуации на Украине и в Иране.

    7 мая 2026, 06:25 • Новости дня
    США предъявили обвинения россиянину по делу об инсайдерской торговле

    Tекст: Антон Антонов

    Министерство юстиции США обвинило 30 человек, включая гражданина России Илью Гаврилова, в причастности к масштабной международной схеме по инсайдерской торговле.

    «Сегодня были обнародованы обвинения в отношении 30 ответчиков в связи с крупномасштабной схемой инсайдерской торговли, длившейся десятилетие и принесшей десятки миллионов долларов незаконной прибыли… Двое обвиняемых, находящиеся в России и Израиле, считаются скрывающимися от правосудия», – говорится в заявлении.

    По данным следствия, злоумышленники взламывали сети агентств пресс-релизов. Это позволяло им заранее узнавать о слияниях компаний и квартальных отчетах. Используя эти сведения, участники группы совершали сделки на фондовом рынке с гарантированной прибылью, передает РИА «Новости».

    Одним из фигурантов дела оказался гражданин России. Ему инкриминируют участие в торговых операциях на основе украденных данных и отмывание полученных доходов.

    В настоящее время 19 из 30 обвиняемых уже арестованы. Они предстанут перед федеральными судами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и других американских городах. По совокупности статей каждому участнику схемы грозит до 70 лет тюремного заключения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские регулирующие органы заинтересовались возможной инсайдерской торговлей на фоне заявлений по Ирану. Министерство финансов США ввело санкции против граждан России за кражу американской коммерческой тайны.

    8 мая 2026, 03:21 • Новости дня
    Прием в посольстве России в честь Дня Победы посетили гости из Белого дома и Госдепа

    Tекст: Катерина Туманова

    Прием по случаю Дня Победы в российском посольстве в Вашингтоне посетили представители Белого дома и государственного департамента США.

    Посол России в США Александр Дарчиев встречал гостей из американской администрации в зале для приемов, передает РИА «Новости».

    В составе гостей американской администрации были двое представителей Белого дома и два чиновника Госдепартамента, они заняли места в первом ряду.

    Посол Дарчиев в поздравительной речи призвал США противостоять планам Германии по созданию самой сильной армии в Европе. При этом сотрудничество России и США в борьбе с фашизмом назвал высшей точкой братства по оружию в рамках двустороннего сотрудничества.

    «Разгром гитлеровской Германии – высшая точка братства по оружию наших стран, что подтверждено в совместном заявлении в 2020 году президентов [России Владимира] Путина и [США Дональда] Трампа, а историческое рукопожатие красноармейцев и бойцов армии США на реке Эльба в апреле победного 1945-го навсегда останется символом подлинного российско-американского партнерства», – приводит ТАСС слова посла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Дарчиев объявил о поручении сделать отношения с США снова великими. В декабре 2025 года NYT писала, что американский лидер назвал Россию непобедимой после просмотра парада Победы.

    7 мая 2026, 13:14 • Новости дня
    Песков: Россия надеется на дальнейшее участие США в переговорах по Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Москва рассчитывает на то, что США продолжат играть роль посредника в переговорах по урегулированию ситуации на Украине, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Мы рассчитываем, что вот эти услуги доброй воли и услуги тех, кто способствует переговорному процессу, Вашингтон продолжит», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

    Песков также подчеркнул, что Россия остается открытой к продолжению переговоров по Украине. «Мы открыты к продолжению переговорного процесса», – заявил он журналистам.

    Ранее Bloomberg сообщило, что переговорщик от Украины по урегулированию Рустем Умеров планирует на этой неделе посетить Майами для встречи со специальным посланником США Стивом Уиткоффом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланники президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер откладывают поездку в Киев из-за отсутствия прогресса в переговорах по Украине.

    7 мая 2026, 13:45 • Новости дня
    Песков: Кремлю неизвестны цели поездки Умерова в США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Цели визита секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова в США не известны Кремлю, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Мы не знаем, зачем Умеров собирается лететь в Америку», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков сообщил, что Москва рассчитывает на то, что США продолжат играть роль посредника в переговорах по урегулированию ситуации на Украине.

    Ранее Bloomberg сообщило, что переговорщик от Украины по урегулированию Рустем Умеров планирует на этой неделе посетить Майами для встречи со специальным посланником США Стивом Уиткоффом.

    7 мая 2026, 09:24 • Новости дня
    Медведев: Европа и Америка разделены как никогда за 100 лет

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европа и Америка разделены как никогда за последние 100 лет, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев в статье, которая опубликована на RT, отметил, что ряд недавних событий, таких как угрозы президента США Дональда Трампа вывести страну из НАТО, а также заявления американского сенатора Джей Ди Вэнса об утрате Европой идентичности, ярко иллюстрируют это расхождение позиций.

    Медведев добавил, что европейские государства в настоящее время отказываются напрямую участвовать в конфликте вокруг Ирана и не готовы «участвовать в авантюре по «военному разблокированию» (а потом – блокированию) Ормузского пролива». По его словам, это «разделяет Европу и Америку как никогда за последние 100 лет».

    По его оценкам, такое развитие событий демонстрирует, что «столь желанная либералами «стратегическая автономия»  Европы» намного ближе, чем кажется.

    Ранее в новой контртеррористической стратегии Вашингтона европейские страны названы одновременно целью террористических атак и средой для подготовки экстремистов из-за неконтролируемой миграции.

    8 мая 2026, 05:55 • Новости дня
    Захарова назвала наследие Обамы и Байдена «авгиевыми конюшнями» для России

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила наследие президентов-демократов США в отношениях между странами с авгиевыми конюшнями, отметив масштаб накопившихся проблем между Москвой и Вашингтоном.

    «Проблем, накопившихся за последние годы в двусторонних отношениях, было предостаточно. Вроде как бы главы наших государств и в Анкоридже, и в ходе телефонных разговоров обозначили необходимость разгребать эти завалы. Там уже не завалы, там были авгиевы конюшни, оставленные байденовскими, обамовскими режимами», – сказала она РИА «Новости».

    Захарова также обратила внимание на публикацию о случаях, когда США принудительно выдают гражданство детям российских дипломатов.

    Она назвала такие действия «абсолютно неадекватными установками и практическими шагами», которые предпринимает, по ее словам, глубинное государство США за спиной президента Дональда Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил о необходимости диалога США и России по экономике. Прием в посольстве России в честь Дня Победы посетили гости из Белого дома и Госдепа.


