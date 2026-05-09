Британский эсминец HMS Dragon перебросили от берегов Кипра на Ближний Восток

Tекст: Мария Иванова

Лондон переводит эсминец HMS Dragon из Средиземного моря в ближневосточный регион, передает РИА «Новости».

«HMS Dragon будет переброшен из Восточного Средиземноморья на Ближний Восток для возможного участия в будущей международной миссии в Ормузском проливе», – цитирует агентство сообщение канала Sky News.

В министерстве обороны подчеркнули, что безопасность Кипра останется на высоком уровне даже после ухода корабля. За последние месяцы оборонные возможности на острове были значительно усилены.

В марте Британия направила HMS Dragon к берегам Кипра после атаки беспилотника на базу Акротири. По оценкам военных, дрон был запущен не со стороны Ирана, а с территории Ливана или Ирака. Кроме того, в регион из Гибралтара прибыл военный корабль RFA Lyme Bay.

Военный корабль потратил три дня на прохождение через Ла-Манш. Позже судно отправилось на ремонт из-за технической неисправности системы водоснабжения.