    9 мая 2026, 17:50 • Новости дня

    Британский эсминец HMS Dragon перебросили от берегов Кипра на Ближний Восток

    Tекст: Мария Иванова

    Военное командование Британиинаправило боевой корабль HMS Dragon из Восточного Средиземноморья в Ормузский пролив для возможного участия в международной миссии.

    Лондон переводит эсминец HMS Dragon из Средиземного моря в ближневосточный регион, передает РИА «Новости».

    «HMS Dragon будет переброшен из Восточного Средиземноморья на Ближний Восток для возможного участия в будущей международной миссии в Ормузском проливе», – цитирует агентство сообщение канала Sky News.

    В министерстве обороны подчеркнули, что безопасность Кипра останется на высоком уровне даже после ухода корабля. За последние месяцы оборонные возможности на острове были значительно усилены.

    В марте Британия направила HMS Dragon к берегам Кипра после атаки беспилотника на базу Акротири. По оценкам военных, дрон был запущен не со стороны Ирана, а с территории Ливана или Ирака. Кроме того, в регион из Гибралтара прибыл военный корабль RFA Lyme Bay.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Британии Кир Стармер объявил об отправке эсминца HMS Dragon на Кипр.

    Военный корабль потратил три дня на прохождение через Ла-Манш. Позже судно отправилось на ремонт из-за технической неисправности системы водоснабжения.

    8 мая 2026, 11:15 • Новости дня
    Партия Стармера потерпела разгром на выборах
    Tекст: Мария Иванова

    Из-за рекордного падения рейтингов премьера Кира Стармера правящая партия терпит поражение в местных советах и уже лишилась почти 250 мандатов, пишет New York Times.

    Предварительные результаты муниципальных выборов в Британии свидетельствуют о масштабном поражении Лейбористской партии во главе с премьер-министром Киром Стармером, сообщает The New York Times.

    По данным издания, лейбористы уже лишились около 250 мест в советах по всей Англии.

    В то же время правая популистская партия Reform U.K., возглавляемая Найджелом Фараджем, получила более 300 мандатов. Всего на выборах разыгрывается около пяти тысяч мест в местных советах, и подсчет голосов еще продолжается. Успех популистов может стать важным шагом для Фараджа перед всеобщими выборами, которые должны состояться до 2029 года.

    Опросы общественного мнения предсказывали неудачу лейбористов на фоне рекордно низких рейтингов Стармера. Премьер-министр столкнулся с критикой из-за непоследовательной политики в сфере налогов, иммиграции и цифровых паспортов, а также из-за ряда скандалов. Если прогнозы подтвердятся, партия может потерять до двух тысяч мест и лишиться доминирующего положения в Уэльсе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, провальные результаты муниципальных выборов способны спровоцировать отставку премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

    Правящая Лейбористская партия из-за рекордного падения рейтингов рискует потерять тысячи мандатов.

    Британского премьера из-за «токсичного» имиджа ранее отстранили от участия в местной избирательной кампании.

    8 мая 2026, 01:35 • Новости дня
    Трамп назвал удары по Ирану «любовным похлопыванием»
    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп назвал удары по Ирану «любовным похлопыванием», подчеркнув, что перемирие по-прежнему в силе.

    После ударов между США и Ираном американский президент Трамп заявил телеканалу ABC News, что перемирие не прекращено.

    «Перемирие соблюдается. Оно же вступило в силу», – сказал он в телефонном разговоре.

    Он назвал удары между США и Ираном «любовным похлопыванием».

    «Это всего лишь легкое похлопывание», – назвал происходящее Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США 7 мая открыли огонь по иранскому танкеру при попытке прорыва блокады. Агентства Mehr и Fars сообщили о взрывах на юге Ирана. Иран обвинил США в нарушении режима прекращения огня. Fox News узнал, что удары США по целям в Иране вовсе «не возобновление войны».

    8 мая 2026, 19:25 • Видео
    В НАТО освоили новый способ пропаганды

    Секретариат НАТО проводит встречи с мировыми кинематографистами, желая привлечь их к своей пропаганде. Пока кинематографисты против, что неудивительно: похоже, это самая идиотская идея Брюсселя.

    8 мая 2026, 01:20 • Новости дня
    Журналистка Fox News подтвердила удары США по целям в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Удары по порту Кешм и Бендер-Аббасу в Иране были подтверждены журналистке Fox News Дженнифер Гриффин высокопоставленным чиновником, который подчеркнул, что это «не возобновление войны».

    «Вооружённые силы США только что нанесли удары по порту Кешм и Бендер-Аббасу в Иране. Старший американский чиновник сообщил мне об этом, но это не возобновление войны», – написала Гриффин в соцсети Х, выделив заглавными буквами частицу «НЕ».

    Кроме того, она подтвердила информацию о том, что вооружённые силы США  нанесли удар по военно-морскому контрольно-пропускному пункту Ирана в Бендер-Каргане в Минабе.

    «7 мая американские войска перехватили неспровоцированные атаки Ирана и нанесли ответные удары в целях самообороны, когда эсминцы ВМС США с управляемыми ракетами проходили через Ормузский пролив в Оманский залив», –сказано в сообщении Центрального командования США.

    Там добавили, что иранские силы выпустили множество ракет, беспилотников и небольших катеров по эсминцам USS Truxtun, USS Rafael Peralta и USS Mason, проходившим по международному морскому пути.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США 7 мая открыли огонь по иранскому танкеру при попытке прорыва блокады. Агентства Mehr и Fars сообщили о взрывах на юге Ирана. Иран обвинил США в нарушении режима прекращения огня.

    8 мая 2026, 20:59 • Новости дня
    В Иране решили дать военный ответ на морскую блокаду США

    Tекст: Вера Басилая

    Член комиссии парламента Ирана по национальной безопасности Али Хазариян заявил, что Иран впредь будет реагировать военным образом на любые попытки США установить морскую блокаду, сообщает Fars.

    Иран будет реагировать военным путем на любые попытки морской блокады со стороны США, заявил член комиссии парламента страны по национальной безопасности и внешней политике Али Хазариян, передает РИА «Новости».

    По его словам, «отныне Иран будет встречать военным ответом на действия США по военно-морской блокаде исламской республики».

    В ночь на пятницу Центральное командование вооружённых сил США сообщило об ударах по иранским военным объектам. Американская сторона пояснила, что они были предприняты в ответ на атаки против собственных сил в регионе.

    Вооруженные силы Ирана и США прекратили столкновения в районе Ормузского пролива после обмена несколькими ударами.

    Напомним, американский истребитель накануне атаковал иранский танкер в Оманском заливе. МИД Ирана обвинил США в срыве перемирия и провокациях.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил об ожидании ответа Ирана по урегулированию.

    8 мая 2026, 01:50 • Новости дня
    Нефтяной танкер КНР впервые с начала конфликта атакован вблизи Ормуза

    Tекст: Катерина Туманова

    В понедельник в районе Ормузского пролива был атакован танкер для перевозки нефтепродуктов, принадлежащий компании из КНР, сообщило китайское СМИ Caixin; это первый случай нападения на китайский нефтяной танкер, отметил знакомый с ситуацией источник.

    «Компания CMA CGM, вторая по величине в мире компания по контейнерным перевозкам, заявила 6 мая, что ее небольшое судно «Сан-Антонио» подверглось  нападению накануне во время прохождения через пролив, в результате чего пострадали члены экипажа, судно получило повреждения», – пишет Caixin.

    Согласно Caixin, палуба судна загорелась.

    При этом, как сообщает Reuters, Китай остается ключевым покупателем иранской нефти, которая стала объектом блокады США в Оманском заливе.

    В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что США начнут оказывать помощь судам, застрявшим в Ормузском проливе, однако через день он приостановил эти действия, когда Иран в ответ запустил беспилотники и ракеты по нескольким судам и своим соседям, в частности, по ОАЭ.

    Инцидент с китайским танкером произошел у побережья Объединенных Арабских Эмиратов в Персидском заливе, недалеко от Мина-Сакр, сообщает агентство.

    Источники в сфере морской безопасности сообщили, что поврежденное китайское судно, предположительно, является танкером для перевозки нефтепродуктов и химических веществ JV Innovation под флагом Маршалловых островов, который в понедельник сообщил находящимся поблизости судам о пожаре на своей палубе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, план американского лидера по «освобождению» Ормуза оставил судовладельцев в растерянности. США открыли огонь по иранскому танкеру при попытке прорыва блокады. США разрешили военным атаковать катера КСИР при угрозе судам в Ормузе.

    6 мая 2026, 21:28 • Новости дня
    Французский авианосец Charles de Gaulle направился в сторону Ормузского пролива
    Tекст: Ольга Иванова

    Французская авианосная ударная группа во главе с авианосцем Charles de Gaulle выдвинулась в южную часть Красного моря через Суэцкий канал. Как ожидается, она может принять участие в международной военной миссии в Ормузском проливе.

    Авианосец Charles de Gaulle и сопровождающие его корабли проходят через Суэцкий канал, направляясь к югу Красного моря, передает ТАСС со ссылкой на Министерство вооруженных сил Франции. «Авианосец Charles de Gaulle и сопровождающие его корабли проходят через Суэцкий канал в среду, 6 мая 2026 года, направляясь к югу Красного моря», – говорится в документе, выдержку из которого приводит телеканал TF1.

    Движение авианосца происходит на фоне планирования международной миссии по обеспечению безопасности Ормузского пролива, которая может быть начата при благоприятных обстоятельствах. При этом в Главном штабе ВС Франции подчеркнули, что передвижение ударной группы носит исключительно оборонительный характер и не связано с военными операциями США в этом регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о неучастии страны в американской операции в Ормузском проливе.

    Париж и Лондон запланировали международную конференцию для создания мирной миссии по обеспечению свободного судоходства.

    Ранее французский лидер приказал передислоцировать авианосец «Шарль де Голль» в Средиземное море из-за эскалации на Ближнем Востоке.

    7 мая 2026, 20:07 • Новости дня
    ЦРУ оценило сроки устойчивости Ирана к морской блокаде США

    WP: ЦРУ сообщило о способности Ирана выдержать три месяца блокаду США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран способен противостоять морской блокаде со стороны США минимум три-четыре месяца, прежде чем начнет ощущать серьезные экономические проблемы, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники, знакомые с конфиденциальным анализом ЦРУ.

    Доклад был представлен на этой неделе членам администрации США, пишет WP, передает ТАСС.

    В публикации отмечается, что соответствующие выводы уже доведены до американских властей. По словам одного из источников газеты, «в конфиденциальном анализе ЦРУ, представленном на этой неделе членам администрации, делается вывод, что Иран сможет выдержать морскую блокаду США в течение как минимум трех-четырех месяцев, прежде чем столкнется с более серьезными экономическими трудностями».

    Издание подчеркивает, что такие оценки могут вызывать вопросы относительно уверенности президента Дональда Трампа в скором завершении войны.

    Ранее газета The New York Times раскрыла тактику ВМС США при морской блокаде Ирана.

    В четверг США открыли огонь по иранскому танкеру при попытке прорыва блокады.

    7 мая 2026, 10:25 • Новости дня
    Азия погрузилась в энергетический кризис на фоне рекордной жары

    Конфликт в Иране спровоцировал отключения кондиционеров в Азии

    Tекст: Мария Иванова

    Миллионы жителей Южной и Юго-Восточной Азии вынуждены выживать без охлаждения из-за перебоев с топливом, вызванных блокировкой Ормузского пролива, отмечает The New York Times.

    Рекордный зной совпал с тяжелым энергетическим кризисом в макрорегионе, передает The New York Times.

    Из-за конфликта в Иране и блокировки Ормузского пролива, через который проходит 80% нефтяного трафика Азии, развивающиеся страны столкнулись с дефицитом топлива. Власти вынуждены жестко ограничивать подачу электричества даже при 38-градусной жаре.

    «Кажется, будто ты впитываешь тепло больше, чем то, что преподает профессор», – пожаловалась 21-летняя студентка из Манилы Гавианна Соммер Виар.

    Ради экономии энергии правительства Индонезии, Пакистана и Шри-Ланки ввели четырехдневную рабочую неделю. При этом в сельских районах Бангладеш ежедневные внезапные отключения света длятся более десяти часов.

    Ученые предупреждают, что сочетание экстремальной температуры и высокой влажности вскоре может достичь физиологического предела выживаемости человека.

    По оценкам экспертов, к 2035 году спрос на кондиционеры в Юго-Восточной Азии увеличится в пять раз и составит 186 млн устройств. Пока же люди массово спасаются от палящего солнца в прохладных торговых центрах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Азиатско-Тихоокеанского региона столкнулись с угрозой затяжного энергетического кризиса.

    Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший в марте подписал указ о введении чрезвычайного положения в энергетике.

    В начале мая первый с начала конфликта на Ближнем Востоке танкер с нефтью прибыл в Бангладеш.

    8 мая 2026, 09:58 • Новости дня
    Bloomberg: Стармер оказался под угрозой отставки
    Tекст: Мария Иванова

    Завершившиеся в Великобритании муниципальные выборы, грозящие правящей партии потерей почти 2 тыс. мандатов, способны спровоцировать внутрипартийный бунт и отставку премьер-министра Кира Стармера, пишет Bloomberg.

    Голосование завершилось в Англии, Шотландии и Уэльсе, определив судьбу 172 английских советов, а также шотландского и валлийского парламентов, передает Bloomberg.

    Результаты выборов покажут, смогли ли такие партии, как Reform UK и «Зеленые», укрепить свои позиции. Ожидается, что Лейбористская партия может потерять 1850 мест из пяти тысяч доступных на выборах в советы.

    Слабые результаты могут спровоцировать попытку сместить Стармера с поста лидера лейбористов. Сторонники потенциальных конкурентов, включая бывшего заместителя премьер-министра Анджелу Рейнер и министра здравоохранения Уэса Стритинга, готовы действовать в случае неудачи. «Это правительство изменит нашу нацию. В ближайшие недели, начиная с речи короля и далее, мы представим нашу повестку радикальных реформ», – заявил премьер-министр в попытке сохранить позиции.

    Долгосрочные затраты на заимствования в Британии достигли максимума за 28 лет на фоне политической нестабильности. Инвесторы опасаются, что лейбористы могут перейти к более мягкой фискальной политике. Положение Стармера усугубляется низкими рейтингами одобрения на протяжении 22 месяцев работы в должности премьера и недавним скандалом с назначением Питера Мандельсона послом в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, опросы общественного мнения спрогнозировали исторические потери для Лейбористской партии Британии на местных выборах.

    Однопартийцы ранее отстранили британского премьер-министра Кира Стармера от участия в избирательной кампании из-за токсичного имиджа.

    Журналисты предрекли лидеру лейбористов потерю поста премьера из-за низких рейтингов.

    8 мая 2026, 09:51 • Новости дня
    США объяснили удары по Ирану ответом на обстрел эсминцев

    Tекст: Мария Иванова

    В Ормузском проливе произошел новый виток эскалации: в ответ на обстрел трех американских эсминцев дронами и ракетами войска США атаковали иранские командные пункты.

    Американские военные нанесли серию ударов по иранским объектам в ответ на обстрел своих эсминцев, передает Axios.

    По данным издания, этот инцидент не означает возобновления полномасштабной войны. При этом президент США в интервью каналу ABC News заявил: «Это был просто легкий шлепок».

    Представители Центрального командования США (CENTCOM) подчеркнули, что атаковали пусковые установки и командные центры Ирана. Все иранские снаряды были успешно перехвачены, а американская техника не получила повреждений. В ведомстве добавили, что Вашингтон не ищет эскалации, но готов защищать свои силы.

    Иранская сторона назвала действия США нарушением режима прекращения огня и пригрозила мощными ответными мерами. Военное командование республики сообщило, что американские силы атаковали нефтяной танкер и еще одно судно, входившее в пролив. В настоящее время Соединенные Штаты продолжают морскую блокаду иранских кораблей.

    Обострение произошло на фоне переговоров между двумя странами о подписании меморандума для прекращения боевых действий. Ранее, в понедельник, иранские силы уже обстреливали коммерческие суда и американские корабли в ответ на действия военно-морского флота США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский истребитель накануне атаковал иранский танкер в Оманском заливе.

    Высшее военное командование Ирана обвинило Соединенные Штаты в нарушении режима прекращения огня.

    Президент США назвал взаимные удары двух стран обычным любовным похлопыванием.

    7 мая 2026, 10:31 • Новости дня
    Партии Стармера спрогнозировали сокрушительное поражение на выборах
    Tекст: Мария Иванова

    На предстоящих местных выборах правящая партия Великобритании рискует потерять тысячи мандатов и опуститься на третье место из-за рекордного падения рейтингов, отмечает The New York Times.

    Опросы общественного мнения прогнозируют исторические потери для Лейбористской партии Британии, передает The New York Times.

    Ожидается, что на выборах в четверг партия может опуститься на третье место или ниже в тысячах местных округов.

    «Я полностью потерял веру во всех политиков. Они все приходят с хорошими намерениями, а потом просто набивают свои карманы», – заявил 98-летний житель шотландского Дамбартона Уилли Хендерсон.

    Эксперты называют происходящее полным крахом традиционной двухпартийной системы в стране. Избиратели все чаще отдают предпочтение альтернативным политическим силам, таким как правая популистская партия Reform U.K. Найджела Фараджа и левая Партия зеленых.

    Консерваторы также продолжают терять позиции, рискуя в некоторых регионах оказаться на четвертом или пятом месте.

    В Уэльсе, традиционном оплоте лейбористов, партия может впервые лишиться контроля над местным парламентом. Избиратели выражают недовольство центристской экономической политикой правительства, жестким подходом к иммиграции и другими проблемами. Прогнозы настолько мрачны для Стармера, что некоторые его однопартийцы уже несколько месяцев обсуждают возможные вызовы его лидерству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британского премьер-министра Кира Стармера не допустили к участию в местной избирательной кампании из-за токсичного имиджа.

    Более половины опрошенных граждан Великобритании выступили за отставку лидера Лейбористской партии.

    Партия зеленых в феврале победила лейбористов на недавних довыборах в Манчестере.

    6 мая 2026, 22:30 • Новости дня
    Трамп заявил об отказе Ирана от ядерного оружия
    Tекст: Антон Антонов

    Тегеран согласился с тем, что не будет обладать ядерным оружием, заявил президент США Дональд Трамп отметив, что не устанавливает крайний срок в переговорах с Ираном.

    «Иран не может обладать ядерным оружием, и они не будут. И они согласились с этим, среди других вещей», – приводит слова американского лидера РИА «Новости».

    Президент США также высоко оценил прошедшие за последние сутки переговоры с иранской стороной. По его словам, вероятность заключения взаимовыгодной сделки между государствами оценивается как крайне высокая.

    Он добавил, что Вашингтон не устанавливает никаких крайних сроков для завершения переговорного процесса. При этом он выразил абсолютную уверенность в том, что итоговое соглашение обязательно будет подписано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон стремится заключить с Тегераном всеобъемлющий меморандум о взаимопонимании. Белый дом письменно уведомил Конгресс США о том, что конфликт в Иране завершен, но дал понять законодательному органу власти, что боевые действия все еще далеки от логического финала.

    8 мая 2026, 00:56 • Новости дня
    Иран обвинил США в нарушении режима прекращения огня

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран обвинил Соединенные Штаты в нарушении режима прекращения огня после того, как по двум кораблям в Ормузском проливе были нанесены удары, а также после атаки гражданских районов, заявило рано утром в пятницу высшее объединенное военное командование страны.

    «США нанесли удары по «иранскому нефтяному танкеру, следовавшему из прибрежных вод Ирана в районе Джаска в направлении Ормузского пролива, а также по другому судну, входящему в Ормузский пролив вблизи эмиратского порта Фуджейра», – приводит агентство Reuters выдержку из заявления представителя Центрального штаба иранской разведки «Хатам аль-Анбия», распространенного  государственными СМИ.

    В документе указано, что при содействии некоторых стран региона США наносили воздушные удары по гражданским районам вдоль побережья Бандар-Хамира, Сирика и острова Кешм.

    Напомним, агентства Mehr и Fars сообщили в четверг о взрывах на юге Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Al Arabiya узнал, что Иран и США договорились о постепенном открытии Ормузского пролива. При этом США открыли огонь по иранскому танкеру при попытке прорыва блокады. ЦРУ оценило сроки устойчивости  Ирана к морской блокаде США.

    7 мая 2026, 22:17 • Новости дня
    Глава Shell сообщил о потере мировым рынком миллиарда баррелей нефти

    Shell: Мир потерял миллиард баррелей нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Глава англо-нидерландской Shell Ваэль Саван заявил, что из-за конфликта на Ближнем Востоке мировые рынки недополучили почти миллиард баррелей нефти.

    Мировой нефтяной рынок потерял почти один миллиард баррелей нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости». Об этом заявил глава англо-нидерландской корпорации Shell Ваэль Саван в ходе конференции с аналитиками, комментируя ситуацию в условиях противостояния США и Ирана.

    «Неопровержимые факты таковы, что на данный момент мы сами себе вырыли яму с недополучением нефти почти в миллиард баррелей – либо из-за заблокированных поставок, либо из-за не добытых объемов. И, конечно, эта яма углубляется с каждым днем. Так что путь к восстановлению будет долгим», – отметил руководитель компании.

    Последствия происходящего уже отражаются на мировой нефтепереработке и топливном рынке. По словам Савана, некоторые американские заводы вынуждены увеличивать выпуск дизельного и авиационного топлива из-за растущего спроса в Европе, которая остро реагирует на перебои поставок.

    При этом Shell фиксирует снижение потребления в отдельных сегментах, в частности, спрос на авиатопливо в ряде регионов упал на 5% из-за высоких цен и рыночной нестабильности. В текущих условиях, как подчеркнул глава корпорации, участникам рынка остается лишь использовать резервы, искать альтернативное топливо или сокращать потребление.

    Обострение обстановки вокруг Ирана привело к фактической блокировке Ормузского пролива. Это ключевой маршрут для поставок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, что напрямую сказалось на объемах добычи и экспорта в регионе.

    Добыча нефти странами ОПЕК снизилась до тридцатишестилетнего минимума.

    Соединенные Штаты увеличили экспортные доходы от продажи топлива до 23 млрд долларов.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о длительном сроке восстановления баланса на мировом рынке.

    8 мая 2026, 23:51 • Новости дня
    В соцсетях кота Ларри сообщили о проблемах Стармера после проигрыша на выборах
    Tекст: Катерина Туманова

    Живущий в доме правительства Британии на Даунинг-стрит кот Ларри рассказал в соцсети, как страдает премьер-министр Кир Стармер после разгрома Лейбористской партии на местных выборах.

    «Кир заперся в своей комнате и плачет, оказываясь выходить к ужину. Надеюсь, вы собой довольны», – «написал» кот Ларри в своем аккаунте соцсети Х.

    К посту Ларри добавил ссылку на Sky News, который сообщает о том, как Лейбористская партия докатилась до худшего поражения на выборах в истории.

    Напомним, Лейбористы на выборах в четверг потеряли большинство мест в парламенте Уэльса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, провальные результаты голосования грозят премьер-министру Британии Киру Стармеру отставкой. Эксперты назвали исход муниципальных выборов окончанием эпохи двухпартийной системы в Британии.

    При этом накануне выборов лейбористы назвали Стармера токсичным и отстранили от выборов, но это не помогло.


