Шествие «Бессмертного полка» прошло под «Катюшу» в Кельне

Tекст: Тимур Шайдуллин

Акция «Бессмертный полк» прошла по улицам Кёльна под песни военных лет. По данным портала «Русское поле», участники несли портреты своих родных – ветеранов Великой Отечественной войны, а также советские знамена, российские триколоры и флаги союзных республик, сообщает ТАСС.

В шествии приняли участие как взрослые, так и дети. Прозвучали известные мелодии, среди которых «Катюша» и «Прощание славянки», создавшие особую атмосферу торжества. После завершения акции состоялся праздничный концерт.

В этом году шествия «Бессмертного полка» прошли также в других городах ФРГ, среди которых Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Гамбург и Аугсбург.

Как писала газета ВЗГЛЯД, также в субботу сотни людей приняли участие в шествии «Бессмертного полка» в Шанхае в Китае.

Накануне полиция в Женеве нейтрализовала несколько человек с флагами Украины, которые пытались сорвать акцию «Бессмертный полк» у штаб-квартиры ООН.

Ранее шествия «Бессмертного полка» прошли в центре Вашингтона и на территории российского постоянного представительства при ООН в Нью-Йорке.



