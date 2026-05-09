Празднования Дня Победы прошли по всему миру при поддержке Русских домов

Tекст: Вера Басилая

В разных странах состоялись памятные и праздничные мероприятия: шествия «Бессмертного полка», концерты, выставки, кинопоказы, возложения цветов, а также акции «Георгиевская ленточка», «Сад памяти» и «Огонь памяти». В них приняли участие соотечественники, ветераны, представители общественных организаций, школьники, студенты, деятели культуры и друзья России, сообщается на сайте Россотрудничества.

Одним из центральных событий стали шествия «Бессмертного полка», прошедшие в Аргентине, на Кипре, в Малайзии, Танзании, США, Франции, Испании и других странах.

В Буэнос-Айресе акция собрала участников на площади Сан-Мартина, где также прошли трансляция Парада Победы, полевая кухня и концерт.

В Белоруссии шествия прошли в Минске, Бресте, Гродно, Гомеле и Могилёве, а в Дар-эс-Саламе и Вашингтоне к ним присоединились не только соотечественники, но и местные жители.

На площадках Русских домов в Европе, Азии, Африке и Латинской Америке прошла насыщенная культурная программа. В Египте мероприятия прошли в Каире и Александрии, где состоялись праздничные концерты, акции и тематические выставки.

В Брюсселе прошли молодёжный концерт, кинопоказ, выставки и возложение венков, в Софии открылась выставка «Парад Победы. 1945», а в Будапеште прошла экспозиция о Нюрнбергском процессе, музыкально-поэтическая программа и полевая кухня.

На Кипре празднование объединило жителей четырёх городов, где прошли шествия, автопробег, церемонии у мемориалов, молебен и большой концерт.

В Китае Русский дом в Пекине организовал праздничный концерт, передачу «Огня памяти» и просмотр Парада Победы, а в Малайзии прошли выставки, спектакль, кинопоказ и мультимедийная программа, завершившиеся возложением цветов и минутой молчания.

Особое внимание уделялось акциям сохранения исторической памяти: «Георгиевская ленточка», «Сад памяти» и «Огонь памяти» прошли одновременно в десятках стран. В Белоруссии и Болгарии ветераны и блокадники приняли участие в онлайн-видеоконференциях, связывающих их с Петербургом.

Итогом мероприятий стало напоминание о значимости памяти о Победе как основы гуманитарного сотрудничества и объединения людей разных стран и поколений.