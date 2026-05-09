Президент Лаоса поздравил Путина с успешным проведением Дня Победы

Президент Лаоса Сисулит поздравил Путина с успешным проведением Дня Победы

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит поздравил президента России Владимира Путина с успешным проведением мероприятий по случаю 81-й годовщины Победы, передает РИА «Новости».

В ходе переговоров в Кремле Сисулит подчеркнул: «Хотел бы поздравить вас с успешным проведением празднования 81-й годовщины Победы. Лаосская делегация внимательно слушала ваши речи на параде и сегодня на обеде, и мы готовы к взаимовыгодному сотрудничеству».

Лидер Лаоса прибыл в Москву специально для участия в торжествах, посвященных Победе в Великой Отечественной войне. Как отмечает агентство, Сисулит нередко бывал в России, где получил педагогическое образование в Ленинграде, он также хорошо владеет русским языком и знаком с российской культурой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин начал переговоры с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом. Лидеры России и Лаоса в Кремле обсудили укрепление партнерства и зафиксировали увеличение товарооборота в два раза.

Также российский лидер поздравил президента Лаоса с переизбранием, а гость поблагодарил за прием в Москве. Ранее президент Лаоса прибыл в Москву для участия в мероприятиях по случаю Дня Победы.