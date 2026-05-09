  Ушаков: Перемирие между Россией и Украиной будет по 11 мая включительно
    Штурм Берлина стал победой Красной армии еще и над собственными ошибками
    9 мая 2026, 17:17 • Новости дня

    Посол назвал визит Мирзиеева в Москву символом вклада Узбекистана в Победу

    Tекст: Мария Иванова

    Участие лидера Узбекистана в московских торжествах по случаю Дня Победы подчеркнуло историческую роль республики в преодолении тяжелейших испытаний военного времени, заявил посол России в республике Алексей Ерхов.

    Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиеева на торжества в честь 81-й годовщины Победы подчеркнул значимость вклада республики, передает РИА« Новости»,.

    «Великая Победа стала общей победой народов всего Советского Союза... Особое место в этой общей истории занимает вклад узбекского народа», – заявил посол России Алексей Ерхов.

    Дипломат напомнил, что узбекистанцы приняли на себя огромную долю испытаний тех лет. По его словам, отдельной страницей истории стала человечность местных жителей, приютивших сотни тысяч эвакуированных. Ерхов добавил, что забота о ветеранах и передача памяти молодым поколениям сохраняют победу живой.

    С 1999 года праздник отмечается в республике как День памяти и почестей. Из 6,8 млн человек населения на фронт призвали свыше 1,95 млн, при этом 538 тыс. погибли, а почти 160 тыс. пропали без вести. В годы войны здесь возвели около 280 новых предприятий и приняли более 1,5 млн эвакуированных граждан.

    Среди спасенных в тылу оказались 250 тыс. сирот. В настоящее время в стране проживают 60 ветеранов войны и около 5 тыс. работников трудового фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет президента Узбекистана Шавката Мирзиеева приземлился в московском аэропорту накануне праздника.

    Российский лидер Владимир Путин провел переговоры с зарубежным гостем в Представительском кабинете Сенатского дворца.

    Глава государства назвал приезд узбекистанского коллеги на парад Победы знаком особых братских отношений.

    9 мая 2026, 10:44 • Новости дня
    Путин: Победа всегда была и всегда будет за нами
    @ ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин во время выступления на Красной площади в ходе парада Победы заявил о способности российского народа преодолеть любые испытания.

    «Твердо уверен, что наше дело – правое. Мы вместе. Победа всегда была и всегда будет за нами. Слава народу победителю, слава ветеранам, слава Вооруженным силам России!» – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Президент добавил, что залогом успеха является моральная сила, отвага и сплоченность граждан.

    «Залог успеха – наша моральная, нравственная сила, отвага и доблесть, наша сплоченность и способность выдержать все, одолеть любые испытания», – подчеркнул президент.

    Путин в ходе своей речи на Красной площади в Москве поздравил российских военных и всех российских граждан с Днем Победы.

    Также он подчеркнул, что подвиг победителей Великой Отечественной войны мотивирует бойцов спецоперации.

    9 мая 2026, 13:51 • Новости дня
    В Кремле назвали клоунадой указ Зеленского о параде в Москве

    @ PRESIDENT OF UKRAINE/IMAGO/APAimages/Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    Абсурдный указ украинского лидера, формально «разрешающий» проведение праздничного парада в Москве, стал примером откровенной политической клоунады, заметил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Помощник президента России Юрий Ушаков резко прокомментировал новую инициативу главы Украины, передает ТАСС.

    Речь идет о подписанном Владимиром Зеленским документе, который формально «разрешает» проведение парада в Москве.

    «Как это сказать, даже комментировать стыдно. Но так, клоунада, цирк, что хотите», – заявил представитель Кремля журналистам.

    Ушаков добавил, что для исчерпывающей оценки этой ситуации вполне подойдут и другие короткие слова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил об отсутствии необходимости получать разрешения на проведение парада.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил атаку беспилотников на российскую столицу во время торжественных мероприятий.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала реакцию украинского руководства на мирные инициативы нервной и истеричной.

    8 мая 2026, 19:25 • Видео
    В НАТО освоили новый способ пропаганды

    Секретариат НАТО проводит встречи с мировыми кинематографистами, желая привлечь их к своей пропаганде. Пока кинематографисты против, что неудивительно: похоже, это самая идиотская идея Брюсселя.

    9 мая 2026, 10:50 • Новости дня
    Новейший ЗРК С-500 «Прометей» показали в ходе трансляции на параде Победы
    @ Кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    Российский новейший зенитно-ракетный комплекс С-500 впервые продемонстрировали широкой публике во время торжественного мероприятия на Красной площади в Москве.

    Новейший зенитно-ракетный комплекс С-500 «Прометей» был показан в ходе трансляции парада в честь Дня Победы в Москве, передает РИА «Новости».

    Зрители смогли увидеть передовую военную технику, которая уже поступила на вооружение российской армии.

    «Зенитная ракетная система С-500 «Прометей» обладает уникальными возможностями высотного перехвата баллистических и аэродинамических целей», – заявил диктор во время трансляции парада.

    Ранее, в декабре прошлого года, начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов сообщал о формировании первой дивизии ПВО-ПРО. Это подразделение Воздушно-космических сил России уже оснащено новейшими зенитными ракетными системами С-500.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Андрей Белоусов сообщил о начале боевого дежурства первого полка с новейшей системой С-500.

    Военный аналитик Александр Михайлов отметил способность комплекса поражать цели на дальности до 500 километров.

    9 мая 2026, 11:23 • Новости дня
    Первая женщина Герой России на СВО Болилая находилась на параде рядом с Путиным
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Медсестра Людмила Болилая, первая женщина, награжденная званием Героя России за подвиг на спецоперации, присутствовала на параде Победы в Москве рядом с президентом.

    На параде Победы в Москве за спиной президента Владимира Путина находилась медсестра Людмила Болилая – первая женщина, удостоенная звания Героя России в ходе спецоперации на Украине, сообщает ТАСС.

    Болилая получила высокое звание за мужество, проявленное во время выполнения своих обязанностей под обстрелом Вооруженных сил Украины. Она продолжала оказывать помощь раненым военнослужащим, несмотря на угрозу собственной жизни.

    Ефрейтор Болилая в критический момент закрыла своим телом тяжелораненого солдата, приняв на себя осколки и поражающие элементы. Благодаря ее поступку военнослужащий выжил, а сама Болилая с тяжелыми ранениями была доставлена в госпиталь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин лично поприветствовал бойцов специальной военной операции на трибунах после окончания парада ко Дню Победы.

    Полковник Леонид Рыжов, Герой России и участник освобождения ЛНР, также находился на трибуне рядом с президентом. Позже герои спецоперации на Украине вместе с главой государства возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

    8 мая 2026, 22:14 • Новости дня
    Кремль: Россия поддержала идею Трампа о перемирии с Украиной 9-11 мая и обмене пленными
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и проведении обмена пленными в формате «тысяча на тысячу», заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил журналистам, что соответствующее решение принято по поручению Владимира Путина. По его словам, «главное, что условлено произвести в период перемирия с 9 по 11 мая включительно обмен пленными по тысяче человек с каждой стороны», сообщается на сайте Кремля.

    Ушаков отметил, что договоренность достигнута по итогам телефонных контактов Москвы с администрацией президента США. Представители Вашингтона, по его словам, в это время находились на связи с Киевом.

    Он подчеркнул, что инициатива президента США «идет в развитие недавнего телефонного разговора президентов России и США, в котором лидеры особо подчеркнули, что наши страны были союзниками в годы Второй мировой войны, а также обсудили возможность перемирия на время празднования Дня Победы».

    Особое значение, по словам Ушакова, приобретает тот факт, что инициатива приурочена к 81-й годовщине Победы над нацизмом, который в России отмечается как святой праздник.

    Президент США  заявил о достижении договоренности о прекращении огня и обмене пленными между Россией и Украиной в указанные даты.

    Напомним, в 00.00 мск 8 мая вступило в силу перемирие, объявленное Россией в честь празднования Дня Победы.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Киев провалил перемирие ко Дню Победы.

    9 мая 2026, 13:32 • Новости дня
    Немецкий политик по-русски попросил прощения за фашизм и войну

    @ ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В День Победы глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер публично обратился на русском языке с просьбой о прощении за преступления фашизма.

    Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер в День Победы выступил с видеообращением на русском языке, в котором попросил прощения за фашизм и войну, отметив важность 9 Мая для Германии, пишет РИА «Новости».

    Политик подчеркнул: «Я прошу прощения за фашизм и войну. Для нас, немцев, это не день капитуляции, а день освобождения от фашизма». Он отметил, что проиграли именно те, кто сегодня не отмечает годовщину Победы, и выразил благодарность Советскому Союзу и России.

    «Спасибо Советскому Союзу, спасибо России», – заключил Нимайер.

    Ранее Нимайер также попросил прощения за блокаду Ленинграда, выступая на форуме в Петербурге. Он сообщил о получении временного статуса в России и подаче заявления на гражданство.

    Кроме того, Нимайер отмечал кризис в экономике Германии и необходимость сотрудничества с Россией для выхода из сложной ситуации.

    9 мая 2026, 10:48 • Новости дня
    Военнослужащие КНДР прошли маршем по Красной площади

    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    Бойцы из Северной Кореи присоединились к торжественным мероприятиям в честь 81-й годовщины Победы, прошагав по главной площади российской столицы.

    Торжественное шествие корейских военных состоялось на брусчатке перед Кремлем, передает РИА «Новости». Участие иностранных гостей стало значимой частью памятных мероприятий.

    Как отметила ведущая трансляции парада, «корейские бойцы в Курской области бились как за родную землю».

    Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о совместной работе российской и корейской армий. В апреле 2025 года стало известно, что спецназ КНДР помогал отражать вторжение противника в Курской области.

    Кроме того, северокорейский лидер распорядился направить в российский приграничный регион 1 тыс. квалифицированных саперов. Этим специалистам предстоит заняться масштабным разминированием территорий Курской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о присутствии командиров подразделений КНДР на Красной площади.

    После завершения прошлогоднего парада Победы Владимир Путин лично поблагодарил северокорейских военнослужащих.

    Позже глава российского военного ведомства Андрей Белоусов во время визита в Пхеньян наградил бойцов Корейской Народной Армии орденами Мужества.

    9 мая 2026, 14:01 • Новости дня
    Путин пошутил о трудном пути Фицо в Москву: Лучше, чем на лошади
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин и премьер Словакии Роберт Фицо в Кремле обсудили сложности перелета словацкой делегации, вызванные отказом Прибалтики разрешить пролет.

    В ходе неформального общения перед переговорами в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца, передает ТАСС, президент России Владимир Путин поинтересовался у премьер-министра Словакии Роберта Фицо о длительности его поездки в Москву.

    Фицо рассказал, что самолету пришлось лететь в обход через несколько стран, поскольку прибалтийские государства не дали разрешения на пролет. Он отметил, что маршрут оказался короче, чем в прошлый визит, и путь занял четыре часа.

    «Непонятно почему. Все отмечают день освобождения. Я понимаю, что всегда есть проблемы и очень сложные, как сегодня. Но все отмечают этот праздник. Нормандия отмечает, Франция отмечает», – высказал свое недоумение президент, комментируя отказ прибалтийских стран пропустить самолет премьера Словакии.

    Фицо добавил, что поездка на машине также обсуждалась, но воздушный путь через Чехию, Германию, Швецию и Финляндию оказался предпочтительнее.

    «Ну это все равно лучше, чем на машине», – заметил премьер Словакии.

    «Чем на лошади», – пошутил в ответ Путин, эта фраза вызвала общий смех.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин проводит встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Кремле.

    Путин отметил твердую позицию Фицо относительно роли СССР в освобождении Европы от нацизма. Лидеры также обсудили маршрут визита словацкого премьера в Москву.

    9 мая 2026, 10:05 • Новости дня
    Командовать парадом Победы впервые поставили главкома Сухопутных войск

    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Торжественным маршем войск в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне впервые руководил недавно назначенный главнокомандующий Сухопутными войсками Андрей Мордвичев.

    Главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных сил России Андрей Мордвичев впервые командует Парадом Победы на Красной площади, передает ТАСС.

    Напомним, 22 мая 2025 года министр обороны Андрей Белоусов официально представил генерал-полковника личному составу. Герою России торжественно вручили личный штандарт.

    На этой высокой должности Мордвичев сменил генерала армии Олега Салюкова. Предшественник 15 мая получил назначение на пост заместителя секретаря Совета безопасности страны.

    Напомним, генеральная репетиция парада Победы состоялась на Красной площади 7 мая.

    9 мая 2026, 00:05 • Новости дня
    Космонавты Роскосмоса с борта МКС поздравили мир с Днём Победы
    @ Скриншот с видео Telegram-канала Роскосмоса

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев с борта Международной космической станции (МКС) поздравили россиян и весь мир с Днем Победы, отметив, что мужество, стойкость и героизм предков позволили нам строить будущее и жить в настоящем.

    На фоне Знамени Победы, которым космонавты украсили станцию к празднику, они обратились к землянам с главными словами в этот день – о памяти и благодарности за Победу.

    «Дорогие друзья! Мы от всей души поздравляем вас с Днем Победы! 81 год назад наши предки победили беспощадного врага, стремившегося стереть с лица Земли целые народы. Именно нашей стране мир обязан освобождением от такого явления, как фашизм», – сказал командир станции Кудь-Сверчков в размещенном в Max-канале видео.

    Его коллега Сергей Микаев напомнил, как ясно видна из космоса красота и уязвимость Земли и как важно беречь то, что сохранили предки.

    «Победа в Великой Отечественной войне – это пример мужества, стойкости и героизма, которые явили всему миру граждане нашей страны. Благодаря им сегодня мы можем мечтать, исследовать космос и строить будущее», –  напомнил космонавт.

    Андрей Федяев призвал в День Победи отдать дань уважения людям, ковавшим оружие в тылу, несмотря на голод, бомбежки и разруху. Тем, кто после войны поднял страну, сумевшую всего через полтора десятка лет первой запустить в космос человека.

    «Пусть память об этих великих подвигах всегда живет в наших сердцах и вдохновляет на новые свершения нас и наших потомков. С Днем Победы!» – поздравил космонавт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России поздравил зарубежных лидеров с годовщиной Победы. В субботу, 9 мая, в Москве состоятся торжественные мероприятия в честь праздника, посетить которые прибыли зарубежные гости.

    9 мая 2026, 02:30 • Новости дня
    Захарова восхитилась тем, как Трамп «опрокинул европейских вассалов» перед Днем Победы

    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Накануне Дня Победы официальный представитель МИД Мария Захарова традиционно наблюдала за перлами коллективного Запада, среди которых выделялся президент США с выпадом в сторону европейских коллег.

    «Вечер томным не оказался и под конец дня джекпот интерпретаций 8 мая и европейской победы сорвал президент США Дональд Трамп. Он подписал прокламацию по случаю годовщины разгрома гитлеровской Германии, в которой чётко сказал, опрокинув вассалов на пол, что такое 8 мая: «Мы отмечаем грандиозную победу Америки над тиранией и злом в Европе, достигнутую благодаря мощи наших вооружённых сил и сил наших союзников», – написала дипломат в Telegram-канале.

    Захарова уточнила, что «довольна прогрессом их биполярки – натовские союзничники друг друга не подвели», так как из всего, что она собрала за день, следует, что по поводу 8 мая внутри «коллективного Запада» идут споры, кто больше сделал для утверждения собственного доминирования над остальным миром.

    При этом Россия уверенно вступает в День Победы 9 мая и гордо несёт Знамя Победы, поднятое Красной армией над поверженным Рейхстагом, написала она.

    «Мир спас советский солдат. Этот факт не изменить», – завершила пост Захарова, приглашая всех в День Победы.

    Напомним, посол Дарчиев отметил, что отношение США ко Дню Победы изменилось кардинальным образом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Словакии назвал поездку Фицо в Москву знаком уважения. В Сербии объяснили отказ лидеров Евросоюза праздновать День Победы. Власти Молдавии запретили празднование Дня Победы в центре Кишинева.


    9 мая 2026, 11:45 • Новости дня
    Боевой лазер «Пересвет» показали во время трансляции парада Победы
    @ Presidential Press and Information Office

    Tекст: Мария Иванова

    Российский боевой лазерный комплекс «Пересвет» продемонстрировали зрителям во время трансляции торжественного парада на Красной площади в Москве.

    Зрители увидели новейшие образцы отечественной военной техники в ходе трансляции парада Победы, передает ТАСС.

    На кадрах специального видеоролика были представлены передовые разработки российского оборонно-промышленного комплекса.

    Помимо боевого лазерного комплекса «Пересвет», в трансляцию вошли кадры с зенитным ракетным комплексом С-350 «Витязь». Также зрителям продемонстрировали гиперзвуковой комплекс «Авангард».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России включило лазерное оружие в состав дежурных сил по охране государственной границы.

    Российская армия применяла лазерный комплекс «Задира» в реальных условиях спецоперации.

    Самоходная установка «Пересвет» несет боевое дежурство с декабря 2019 года.

    9 мая 2026, 09:19 • Новости дня
    Песков анонсировал масштабное выступление Путина на параде Победы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин произнесет традиционную объемную речь во время торжественных мероприятий в честь Дня Победы на Красной площади в Москве, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Путин выступит с традиционным обращением 9 мая на Красной площади, сказал Песков, передает РИА «Новости».

    Российский лидер лично примет участие в торжественном параде.

    «Она каждый раз масштабная», – охарактеризовал представитель Кремля речь президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков подтвердил планы главы государства выступить с традиционной речью перед началом парада Победы.

    Песков указывал на важность выступления Владимира Путина 9 мая.

    9 мая 2026, 12:31 • Новости дня
    Жители городов Украины принесли цветы к мемориалам в День Победы

    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Жители украинских городов почтили память советских воинов, несмотря на отмену официального статуса 9 мая как праздника на Украине, сообщают местные СМИ.

    В Киеве 9 мая жители города продолжают возлагать цветы к обелиску Вечной Славы, чтобы почтить память павших во Второй мировой войне, сообщает Telegram-канал интернет-газеты «Страна».

    Многие приходят с детьми и фотографируются на фоне мемориала, несмотря на изменения в официальном календаре памятных дат.

    Напомним, на Украине День Победы над нацизмом перенесен на 8 мая, и 9 мая больше не считается государственным праздником.

    Аналогичная ситуация наблюдается и в Харькове, где горожане несут цветы к мемориалу советским воинам. Согласно наблюдениям «Страны», также в этот день украинцы активно ищут поздравления с Днем Победы в социальных сетях, несмотря на отмену официальных мероприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Украины 9 мая проявили наибольший интерес к мероприятиям ко Дню Победы в российской столице через украинский Google. Причем большая часть подобных запросов была написана на русском языке.

    9 мая 2026, 14:00 • Новости дня
    ВСУ 8970 раз нарушили режим прекращения огня
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В соответствии с решением Верховного главнокомандующего ВС России в дни празднования 81-й годовщины Победы с 00.00 8 мая все группировки российских войск в зоне спецоперации продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых позициях, однако ВСУ за это время нарушили перемирие 8970 раз, сообщили в Минобороны.

    Несмотря на объявление режима перемирия, украинские вооруженные формирования наносили удары с использованием беспилотников и артиллерии по позициям российских войск, а также по гражданским объектам в Республиках Крым и Адыгея, Чеченской Республике, Пермском, Ставропольском и Краснодарском краях, Московской, Тульской, Калужской, Смоленской, Орловской, Воронежской, Ростовской, Рязанской, Липецкой, Брянской, Белгородской и Курской областях, говорится в канале Max Минобороны.

    За все время перемирия ВСУ совершили 1173 обстрела позиций войск России из артиллерийских орудий, РСЗО, минометов и танков.

    Кроме того, они нанесли 7151 удар с использованием беспилотников.

    ВСУ были предприняты 12 атак позиций российских подразделений.

    Всего в зоне спецоперации с полуночи 8 мая зафиксированы 8970 нарушений режима прекращения огня.

    В этих условиях ВС России реагировали на нарушения перемирия зеркально: наносили ответные удары по огневым позициям РСЗО, артиллерии и минометов. Поражали пункты управления и места запуска БПЛА.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Киев провалил перемирие ко Дню Победы.

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, 1630 раз.

