Путин поздравил президента Лаоса Сисулита с переизбранием на пост

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент России Владимир Путин встретился с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом в Кремле. Во время переговоров Путин поздравил Сисулита с переизбранием на пост президента, отметив теплые и традиционные отношения между странами. Российский лидер напомнил, что Сисулит уже второй раз принимает участие в праздновании Дня Победы в Москве, а в прошлом году совершал официальный визит в Россию, передает РИА «Новости».

«Уважаемый господин президент, дорогие друзья, очень рад приветствовать вас в Москве. Наши встречи вошли в добрую традицию, Вы второй раз участвуете в праздновании Дня Победы в Москве. А в июле прошлого года побывали в России с официальным визитом. Хотел бы еще раз поздравить Вас с переизбранием на пост президента», – заявил Путин.

Тхонглун Сисулит выразил благодарность Владимиру Путину за теплый прием и отметил радушие, оказанное российской стороной лаосской делегации.

«Уважаемый президент, хотел бы выразить Вам благодарность за теплый прием меня и нашей делегации», – сказал президент Лаоса

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин начал переговоры с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом. Лидеры России и Лаоса в Кремле обсудили укрепление основанного на доверии партнерства и зафиксировали увеличение взаимного товарооборота в два раза.

Ранее президент Лаоса прибыл в Москву для участия в мероприятиях по случаю Дня Победы.