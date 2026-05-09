Путин начал переговоры с президентом Лаоса Сисулитом

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин продолжил серию международных встреч, проведя переговоры с главой Лаоса Тхонглуном Сисулитом в День Победы, передает РИА «Новости».

Президент Лаоса прибыл в Москву в числе других зарубежных гостей на празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В ходе переговоров лидеры обсудили перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений. Отмечается, что между странами сохраняются многолетние дружеские связи и развит политический диалог, включая встречи на высшем уровне. Последний раз Путин и Сисулит встречались в июле 2025 года, когда президент Лаоса посещал Россию с официальным визитом.

Во время прошлой встречи Сисулит сообщил, что Лаос подарит России пару слонов по случаю 65-летия установления дипломатических отношений. Путин назвал президента Лаоса своим близким другом, подчеркнув, что Сисулит хорошо знаком с российской культурой и свободно говорит по-русски, поскольку получил образование в Ленинграде.

Особое внимание на встрече уделили сотрудничеству в сфере образования: за годы партнерства в России прошли обучение более восьми тысяч гражданских специалистов из Лаоса. Путин ранее заявлял о готовности расширять эту программу и увеличивать квоту для лаосских студентов.

В экономической части переговоров обсуждался рост товарооборота и расширение кооперации, а также совместная работа на международных площадках и интерес Лаоса к сотрудничеству с БРИКС. В переговорах приняли участие члены российской делегации, в том числе Сергей Лавров, Юрий Ушаков, Александр Новак, Антон Силуанов, Максим Решетников, Сергей Кравцов, Ирек Файзуллин, Алексей Лихачев и Василий Осьмаков.

