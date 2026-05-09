Роднина посоветовала недовольным жизнью в провинции приехать в Москву

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина посоветовала россиянам, недовольным жизнью в провинции, приехать в Москву, чтобы сравнить условия.
«Если люди недовольны жизнью в провинции, они могут приехать в столицу и попробовать себя там», – заявила Роднина.
Роднина подчеркнула, что разница между Москвой и регионами существовала всегда. По ее словам, не каждый сможет добиться успеха в столице, поскольку в городе работают высококвалифицированные специалисты, а поступающие деньги распределяются по разным направлениям.
Депутат также отметила, что подобная ситуация с крупными мегаполисами характерна не только для России, но и для других стран. Она добавила, что такие города, как Москва, всегда привлекают людей возможностями и перспективами развития.
Ранее Роднина пожаловалась на невозможность путешествовать из-за международных санкций.