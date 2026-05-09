Новый премьер Венгрии сообщил о создании управления по расследованию коррупции

Мадьяр заявил о создании управления по расследованию коррупции в Венгрии

Tекст: Мария Иванова

Новое правительство страны подготовит закон об учреждении профильного ведомства, передает РИА «Новости». Об этом Петер Мадьяр сообщил во время своего первого выступления в должности премьер-министра государства.

«В числе первых мы представим законопроект о Национальном управлении по возвращению и защите активов... Его задача будет заключаться в выявлении злоупотреблений государственным имуществом за последние двадцать лет, расследовании коррупционных схем и схем вывода активов, оказании содействия в уголовных процессах и принятии мер по возвращению незаконно присвоенного государственного имущества», – заявил глава кабинета министров.

Мадьяр уточнил, что создаваемая структура будет подчиняться исключительно парламенту, а не правительству. При расследовании случаев незаконного вывода капитала за границу новый орган сможет официально запрашивать международную поддержку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, венгерские депутаты проголосовали за назначение Петера Мадьяра новым премьер-министром страны.

Политик запланировал расследование законности приватизации времен первого срока Виктора Орбана.

До этого лидер партии «Тиса» обсудил с председателем Еврокомиссии создание специальных антикоррупционных органов.