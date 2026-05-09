Султан Ибрагим назвал Путина братом

Султан Ибрагим пригласил Путина в Малайзию и назвал его братом

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент России Владимир Путин выразил благодарность верховному правителю Малайзии султану Ибрагиму, который в ходе официального мероприятия назвал российского лидера братом, сообщает ТАСС. Султан Ибрагим пригласил Путина в следующем году посетить Малайзию с государственным визитом и выразил уверенность, что это придаст новый импульс партнерству между двумя странами.

В завершение своей речи султан обратился к российскому президенту: «Благодарю вас, господин президент, мой брат». После этого Путин поднялся из кресла, пожал правителю Малайзии руку и по-английски ответил: «Большое спасибо».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент России Владимир Путин провел встречу в Москве с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом и отметил поступательное развитие двусторонних отношений.

Султан пригласил Путина посетить Малайзию в 2027 году. Он также заявил, что ему всегда приятно возвращаться в Россию, которую он считает своим вторым домом.

