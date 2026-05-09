Верховный правитель Малайзии назвал Россию своим вторым домом

Tекст: Вера Басилая

Султан Ибрагим встретился с президентом России Владимиром Путиным в Москве и отметил: «Я всегда с большим удовольствием возвращался в Россию, это как мой второй дом».

В ходе беседы Путин поблагодарил короля Малайзии за визит в Москву ко Дню Победы, подчеркнув значимость совместного чествования годовщины победы в Великой Отечественной войне, передает РИА «Новости».

Путин выразил признательность за то, что малайзийский лидер нашел возможность приехать.

«Позвольте мне выразить вам слова благодарности за то, что вы нашли время приехать в Россию и вместе с нами отметить День Победы – день, к которому мы относимся очень трепетно, вспоминаем в этот день о жертвах, которые были принесены нашей страной, да и всем человечеством в борьбе с коричневой чумой, в борьбе с нацизмом», – заявил Путин.

Король Малайзии прибыл в Москву для участия в торжествах по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Предыдущая встреча двух лидеров прошла в январе в Петербурге во время частного визита султана Ибрагима.

Президент России Владимир Путин на встрече с монархом отметил поступательное развитие двусторонних отношений.