Король Малайзии султан Ибрагим пригласил Путина посетить страну в 2027 году

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Я хотел бы отметить вашу доброту и пригласить вас в Малайзию с государственным визитом в следующем году для того, чтобы отметить эту дату», – заявил монарх в начале встречи, передает РИА «Новости».

Он также выразил искреннюю признательность Путину и правительству за оказанное гостеприимство. Иностранная делегация прибыла в столицу для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Предыдущая встреча лидеров двух государств состоялась в конце января. Тогда малайзийский правитель посещал Петербург с частным визитом.

Напомним, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим отправился в Москву по приглашению президента России. Специальный борт с монархом прибыл в российскую столицу накануне празднования Дня Победы.