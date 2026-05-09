Путин: Отношения между Россией и Малайзией развиваются хорошо

Tекст: Вера Басилая

Владимир Путин подчеркнул, что отношения между Россией и Малайзией развиваются хорошо и поступательно, передает РИА «Новости».

«У нас отношения между нашими странами развиваются хорошо. В следующем году мы отмечаем юбилей наших дипломатических отношений, за это время многое сделано с обеих сторон», – сказал Путин.

Глава российского государства выразил надежду на дальнейшее поступательное развитие связей между двумя странами. «Я хочу вас поблагодарить еще раз за то, что вы вместе с нами, выразить надежду на то, что отношения между нашими государствами будут развиваться так же поступательно, как это было до сих пор», – заявил Путин.

Президент России также отметил, что Москва и Куала-Лумпур поддерживают очень тесные отношения по линии правительств. Он добавил, что уверен в сохранении этого курса в будущем.

Встреча Путина и султана Ибрагима прошла в Кремле в формате тет-а-тет, передает ТАСС.

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, инициатором личной беседы выступил сам верховный правитель Малайзии, и российская сторона с этим согласилась.

В последний раз лидеры встречались в январе этого года в Петербурге, когда российский президент показал султану Ибрагиму сокровища Эрмитажа.

Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим прибыл в российскую столицу в преддверии торжеств по случаю Дня Победы.