Китай для укрепления партнерства передал Пакистану подлодку «Цилинь»

Китай для укрепления партнерства передал Пакистану подлодку класса «Цилинь»

Tекст: Тимур Шайдуллин

Китай передал военно-морским силам Пакистана подводную лодку класса «Цилинь» с целью укрепления стратегических партнерских отношений. Официальный представитель Министерства обороны КНР Цзян Бинь отметил, что это обычная практика сотрудничества в военной сфере и яркий пример всепогодного партнерства между странами, пишет ТАСС.

В заявлении, опубликованном на странице Министерства обороны КНР в социальной сети WeChat, подчеркивается, что передача подлодки состоялась в порту города Санья, расположенного в южнокитайской провинции Хайнань. Представитель оборонного ведомства охарактеризовал отношения между Китаем и Пакистаном как постоянно развивающиеся и выходящие на новый уровень под руководством лидеров обеих стран.

По словам Цзян Биня, на протяжении многих лет вооруженные силы двух государств оказывают друг другу поддержку, достигают ощутимых результатов в стратегическом диалоге, совместных учениях, подготовке кадров, а также обмене оборудованием и технологиями. Он подчеркнул, что эти усилия способствуют поддержанию безопасности обеих стран и региональной стабильности.

Также было заявлено, что КНР и Пакистан намерены продолжать укреплять стратегическое доверие и расширять практическое сотрудничество во всех сферах, содействуя миру и развитию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай приветствовал заключение временного соглашения о прекращении огня на Ближнем Востоке и поддержал посреднические усилия Пакистана в этом процессе.

Ранее Китай и Пакистан выступили с совместной инициативой по восстановлению мира и стабильности в регионе Персидского залива и на Ближнем Востоке. До этого Китай помогал Пакистану со спутниковой разведкой во время конфликта с Индией.

