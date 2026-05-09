Британия не направляла официального приглашения российским дипломатам на памятные мероприятия, посвященные 81-й годовщине окончания Второй мировой войны, которые прошли 8 мая.
Посол России в Лондоне Андрей Келин сообщил ТАСС, что британская сторона не направила никаких приглашений. «Британцы нас официально никуда не приглашают», – заявил Келин после церемонии возложения венков к мемориалу советским воинам, где он присутствовал.
Ранее Келин подчеркнул значение уроков Нюрнбергского трибунала в своем поздравлении ко Дню Победы. Как писала газета ВЗГЛЯД, при этом год назад украинские вооруженные силы приняли участие в параде в Лондоне по случаю 80-летия победы над нацистской Германией.