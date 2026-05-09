Путин оценил вклад Минска в обороноспособность Союзного государства

Tекст: Вера Басилая

Владимир Путин направил поздравительное сообщение Александру Лукашенко по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает РИА «Новости». В своем обращении президент России отметил важность вклада белорусских партнеров в обеспечение обороноспособности и безопасности Союзного государства.

Путин выразил уверенность, что совместные усилия народов России и Белоруссии позволят достойно справиться с любыми вызовами.

«Высоко ценим вклад белорусских друзей в обеспечение обороноспособности и безопасности Союзного государства. Уверен, что, действуя сообща, наши народы смогут с честью преодолеть любые испытания», – заявил Путин.

В послании Путин также поздравил ветеранов, проживающих в Белоруссии, пожелал им здоровья, бодрости духа и долголетия. По данным пресс-службы, в адрес Лукашенко и белорусского народа поступило множество поздравлений по случаю Дня Победы, включая послание от президента России.

Ранее на встрече с Путиным президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Победу общим достоянием всех республик бывшего Советского Союза.

До этого Владимир Путин заявил о намерении продолжить совместные усилия для обеспечения военной безопасности Союзного государства.