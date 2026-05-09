Фицо поблагодарил Путина за традиционное гостеприимство в России

Фицо поблагодарил Путина за традиционное российское гостеприимство

Tекст: Вера Басилая

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за традиционное гостеприимство во время своего визита в Москву, передает РИА «Новости».

«Уважаемый господин президент, дамы и господа, в первую очередь от имени всей словацкой делегации хочу выразить благодарность за приветствие и гостеприимство, традиционное гостеприимство в России», – отметил Фицо.

Он также поздравил Владимира Путина с Днем Победы, подчеркнув, что этот праздник является для Словакии и России «наиболее значительным государственным праздником». По словам Фицо, для него большая честь находиться в России в этот период.

Президент России Владимир Путин поблагодарил Словакию за сохранение памятников и могил советских воинов.

Фицо пообещал представить инициативы по возобновлению работы двусторонней межправительственной комиссии.

Президент России Владимир отметил принципиальную позицию гостя по вопросу роли Красной армии во Второй мировой войне.