Путин поблагодарил Словакию за сохранение памятников и могил советских воинов

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин на переговорах в Кремле с председателем правительства Словакии Робертом Фицо выразил благодарность за сохранение мемориалов советских солдат, передает ТАСС.

«Благодарны руководству и народу Словакии за бережное отношение к памятникам и захоронениям советских воинов, павших в боях с фашистами на словацкой земле», – сказал российский лидер.

В свою очередь Роберт Фицо заверил, что Братислава продолжит ухаживать за мемориальными кладбищами бойцов Красной армии. По словам премьер-министра, словаки хорошо осознают масштаб помощи и жертв советских солдат в годы Второй мировой войны. Он напомнил о десятках тысяч погибших, которые захоронены на территории республики.

Владимир Путин высоко оценил принципиальную позицию словацкого премьера по вопросу роли Красной армии во Второй мировой войне.

Фицо прибыл на праздничные мероприятия в Кремль с георгиевской ленточкой на лацкане пиджака.