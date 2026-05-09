Лавров в Кремле поздравил словацкого посла с Днем Победы

Лавров лично поздравил посла Словакии Припутена с Днем Победы

Tекст: Тимур Шайдуллин

Министр иностранных дел России Сергей Лавров перед началом встречи между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Словакии Робертом Фицо поздравил посла Словакии в России Петера Припутена с Днем Победы, передает ТАСС.

Обращаясь к дипломату в зале ордена святой Екатерины в Кремле, Лавров сказал: «Товарищ посол, с праздником!». После этого они обменялись короткими фразами, стоя возле стола переговоров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве проходит встреча президента Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо, где обсуждаются развитие двусторонних отношений и совместные экономические проекты. Фицо отметил, что для него большая честь находиться в Москве на праздновании Дня Победы.

В свою очередь, президент России подчеркнул важность неизменной позиции словацкого премьера по вопросу роли Красной армии во Второй мировой войне. Между тем, премьер-министр Словакии заявил о появлении нового «железного занавеса» в Европе.