Европейцы съехались в Ивангород перед Днем Победы

Жители Эстонии, Финляндии, Швеции и Германии массово направились в приграничный российский Ивангород, рассказала собеседница РИА «Новости».
Северо-Западное таможенное управление зафиксировало значительное скопление людей на пункте пропуска со стороны эстонской Нарвы. Очевидцы подтверждают, что границу переходят граждане самых разных европейских государств.
«Люди едут со всей Европы. Финляндия, Швеция, Германия... В основном к родителям, в отпуска», – добавила Ульяна, встретившая супруга у погранперехода.
В субботу у стен местной крепости на берегу Нарвы состоится традиционный концерт «Берега Победы», посвященный 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие организовано так, что выступления артистов будет прекрасно видно и слышно зрителям на обоих берегах реки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, перед Днем Победы на границе Эстонии и России образовались многокилометровые очереди. Граждане Эстонии раскупили специальные туристические путевки в приграничную Нарву. Российская сторона показала жителям этого эстонского города трансляцию парада на больших экранах.