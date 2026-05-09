Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о возрождении нового «железного занавеса» в Европе, передает РИА «Новости».
По его словам, ситуация напоминает времена холодной войны, когда между странами континента существовали глубокие политические и экономические барьеры.
В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным Фицо отметил: «Я вижу, что у нас опять возникает «железный занавес». Я поддерживаю взаимовыгодные, дружественные отношения».
Премьер-министр выразил уверенность, что обе страны способны предпринять шаги для восстановления нормальных связей.
Фицо подчеркнул важность диалога и заявил о готовности работать над улучшением отношений между Словакией и Россией. Он считает, что партнерство и открытость могут противостоять усиливающейся изоляции в Европе.
На переговорах в Кремле президент России Владимир Путин указал на негативное влияние Евросоюза на двусторонние отношения.
Путин высоко оценил принципиальную позицию словацкого премьера по вопросу роли Красной армии во Второй мировой войне.