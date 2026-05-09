Путин: Россия сделает все для удовлетворения потребностей Словакии в энергетике

Tекст: Вера Басилая

Президент Владимир Путин подчеркнул, что Москва знает о заинтересованности Братиславы в развитии сотрудничества по отдельным направлениям, особенно в энергетике, передает ТАСС.

«Знаем вашу заинтересованность в работе по отдельным направлениям, в том числе в сфере энергетике. Мы сейчас, только что, имели с вами возможность поговорить с глазу на глаз, я могу и здесь сказать: будем делать все, чтобы удовлетворить потребности Словацкой Республики в энергоресурсах», – сказал Путин.

Он добавил, что Россия открыта к сотрудничеству и по другим направлениям, представляющим взаимный интерес.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, в свою очередь, отметил, что Братислава получает значительные объемы энергоресурсов из России через «Турецкий поток» и нефтепровод «Дружба», передает РИА «Новости».

Фицо подчеркнул, что сотрудничество двух стран не должно ограничиваться только энергетическим сектором.

Путин отдельно отметил устойчивую динамику в российско-словацких отношениях. Он напомнил, что политический диалог между странами долгие годы оставался на высоком уровне, а взаимодействие развивалось стабильно.

«Российско-словацкие отношения многие годы, в том числе и во время предыдущих ваших сроков в качестве председателя правительства, характеризовались высоким уровнем политического диалога и устойчивой динамикой сотрудничества», – сказал Путин в ходе переговоров с премьер-министром Словакии.

В Москве проходит встреча президента Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Президент России Владимир Путин подчеркнул важность неизменной позиции словацкого премьера по вопросу роли Красной армии во Второй мировой войне.