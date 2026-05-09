  ВСУ 8970 раз нарушили режим прекращения огня
    Штурм Берлина стал победой Красной армии еще и над собственными ошибками
    9 мая 2026, 14:17 • Новости дня

    Путин на встрече с Фицо указал на давление ЕС и НАТО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский президент на встрече с премьером Словакии в Кремле Робертом Фицо подчеркнул, что ситуация в двусторонних отношениях осложнилась из-за давления со стороны Евросоюза и НАТО.

    Евросоюз и НАТО формируют конфронтационную линию, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, передает ТАСС. Он подчеркнул, что это негативно сказывается на двусторонних отношениях Москвы и Братиславы.

    Президент отметил, что нынешние сложности обусловлены событиями на Украине и внешнеполитической ситуацией.

    «Конечно, мы понимаем, что сейчас они [двусторонние отношения РФ и Словакии] осложнены событиями, связанными с тем, что происходит на Украине и внешнеполитической конъюнктурой. Конфронтационной линией, как мы считаем, которая навязывается всем нам и ЕС, и НАТО», – отметил глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин проводит встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Большом Кремлевском дворце.

    Путин отметил твердую позицию Фицо по вопросу роли СССР в освобождении Европы от нацизма. Также стороны обсудили сложности перелета словацкой делегации, которые возникли из-за отказа стран Прибалтики разрешить пролет.

    8 мая 2026, 18:32 • Новости дня
    Каллас объяснила отказ Эстонии праздновать День Победы

    Tекст: Вера Басилая

    Отсутствие праздничных мероприятий 9 мая в Эстонии связано с потерей государственного суверенитета после окончания Второй мировой войны, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

    Кая Каллас во время пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду заявила, что отношение к празднованию 9 мая в Европе различно, и этот вопрос вызывает дискуссии внутри стран и их общин, передают «Вести».

    «Дискуссии о том, почему мы не можем отмечать 9 мая как День Победы, исходят из того факта, что если бы после окончания войны мы в Эстонии остались в свободе и независимости, мы могли бы отмечать этот день как победу», – заявила Каллас.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обращал внимание на тревожные тенденции в западных странах. Глава ведомства подчеркивал, что европейские чиновники открыто призывают повторить опыт Адольфа Гитлера и готовят нападение на Российскую Федерацию.

    Перед праздником на границе Эстонии и России образовались многокилометровые очереди из желающих отметить 9 Мая.

    Глава российского МИД Сергей Лавров пообещал бескомпромиссный ответ на попытки западных стран сорвать торжественные мероприятия.

    8 мая 2026, 17:42 • Новости дня
    Из желающих попасть на «Берега Победы» в Ивангороде выстроилась очередь со стороны Эстонии
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Очередь из 65 человек образовалась на границе Эстонии и России у пункта пропуска в Ивангород, где ожидают перехода жители эстонской Нарвы, сообщают очевидцы с места событий.

    Более 60 человек ожидают прохождения контроля на КПП «Ивангород» со стороны эстонской Нарвы. Жительница Эстонии Виктория, находящаяся в очереди, рассказала агентству РИА «Новости»: «На данный момент в очереди 65 человек».

    Северо-Западное таможенное управление подтвердило скопление людей на пункте пропуска в Россию «Ивангород» с эстонской стороны. Причины увеличения очереди пока не уточняются, но отмечается, что поток через этот КПП вырос на фоне выходных и праздничных мероприятий.

    В пятницу, 9 мая, в Ивангороде Ленинградской области традиционно состоится концерт «Берега Победы». Он пройдет у стен Ивангородской крепости на берегу реки Нарва и его будет видно и слышно как с российской, так и с эстонской стороны.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как жители Прибалтики идут на хитрости ради празднования Дня Победы. Тысячи жителей Прибалтики уже отправились в Россию для празднования 9 Мая.

    Ранее сообщалось, что граждане Эстонии массово раскупают туры в Нарву и на российскую границу ради участия в торжествах 9 мая. В то же время, празднование Дня Победы в Эстонии вызвало всплеск ненависти к русским жителям Нарвы со стороны местных властей и прессы.


    8 мая 2026, 19:25 • Видео
    В НАТО освоили новый способ пропаганды

    Секретариат НАТО проводит встречи с мировыми кинематографистами, желая привлечь их к своей пропаганде. Пока кинематографисты против, что неудивительно: похоже, это самая идиотская идея Брюсселя.

    8 мая 2026, 20:24 • Новости дня
    Путин назвал удар Киева по ростовскому центру воздушного движения терактом
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Высокий профессионализм ростовских авиадиспетчеров позволил избежать трагических последствий после атаки со стороны Киева по Ростовскому региональному центру организации воздушного движения, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза.

    «Киевский режим совершил еще один акт, безусловно, террористического характера, а именно нанес удар по Ростовскому региональному центру организации воздушного движения. Это, безусловно, могло бы сказаться на безопасности гражданских воздушных судов», – отметил Путин. Он подчеркнул, что благодаря слаженной и профессиональной работе российских диспетчеров трагических событий удалось избежать, передает ТАСС.

    Ранее в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону ввели режим ЧС после атаки БПЛА. В пятницу над Ростовской областью уничтожили ракеты и БПЛА ВСУ.

    9 мая 2026, 10:44 • Новости дня
    Путин: Победа всегда была и всегда будет за нами
    @ ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин во время выступления на Красной площади в ходе парада Победы заявил о способности российского народа преодолеть любые испытания.

    «Твердо уверен, что наше дело – правое. Мы вместе. Победа всегда была и всегда будет за нами. Слава народу победителю, слава ветеранам, слава Вооруженным силам России!» – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Президент добавил, что залогом успеха является моральная сила, отвага и сплоченность граждан.

    «Залог успеха – наша моральная, нравственная сила, отвага и доблесть, наша сплоченность и способность выдержать все, одолеть любые испытания», – подчеркнул президент.

    Путин в ходе своей речи на Красной площади в Москве поздравил российских военных и всех российских граждан с Днем Победы.

    Также он подчеркнул, что подвиг победителей Великой Отечественной войны мотивирует бойцов спецоперации.

    9 мая 2026, 11:23 • Новости дня
    Первая женщина Герой России на СВО Болилая находилась на параде рядом с Путиным
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Медсестра Людмила Болилая, первая женщина, награжденная званием Героя России за подвиг на спецоперации, присутствовала на параде Победы в Москве рядом с президентом.

    На параде Победы в Москве за спиной президента Владимира Путина находилась медсестра Людмила Болилая – первая женщина, удостоенная звания Героя России в ходе спецоперации на Украине, сообщает корреспондент ТАСС.

    Болилая получила высокое звание за мужество, проявленное во время выполнения своих обязанностей под обстрелом Вооруженных сил Украины. Она продолжала оказывать помощь раненым военнослужащим, несмотря на угрозу собственной жизни.

    По данным ТАСС, ефрейтор Болилая в критический момент закрыла своим телом тяжелораненого солдата, приняв на себя осколки и поражающие элементы. Благодаря ее поступку военнослужащий выжил, а сама Болилая с тяжелыми ранениями была доставлена в госпиталь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин лично поприветствовал бойцов специальной военной операции на трибунах после окончания парада ко Дню Победы.

    Полковник Леонид Рыжов, Герой России и участник освобождения ЛНР, также находился на трибуне рядом с президентом. Позже герои спецоперации на Украине вместе с главой государства возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

    8 мая 2026, 20:40 • Новости дня
    Путин в разговоре с Трампом обсудил общую победу СССР и США над нацизмом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин рассказал о деталях своего недавнего телефонного разговора с лидером США Дональдом Трампом, в рамках которого лидеры двух стран обсудили совместную борьбу СССР и США против нацизма.

    По словам главы государства, в ходе беседы обсуждалась совместная борьба СССР и США против нацизма во время Второй мировой войны, а также их общая победа, передает ТАСС.

    «Совсем недавно этот вопрос обсуждали в телефонном разговоре с президентом Соединенных Штатов. Вспоминали о том, что мы вместе боролись с нацизмом и вместе побеждали», – сказал Путин во время оперативного совещания с Советом Безопасности России, которое прошло накануне празднования Дня Победы 9 Мая.

    В конце апреля Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с Трампом.

    Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказывал о содержании разговора лидеров.

    8 мая 2026, 17:04 • Новости дня
    Euroclear направил на Украину 6,6 млрд евро прибыли от российских активов
    @ OLIVIER MATTHYS/EPA/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бельгийский девизитарий Euroclear по итогам первого квартала 2026 года хранит около 200 млрд евро замороженных российских активов, от которых уже перечислено 6,6 млрд евро прибыли на Украину. В июле ожидается очередной транш Киеву объемом примерно 1,4 млрд евро.

    По итогам первого квартала 2026 года объем замороженных активов России составил 200 млрд евро, передает РИА «Новости».  С 2024 года финансовая структура уже направила на Украину 6,6 млрд евро прибыли от этих средств. В документе уточняется, что депозитарий выплатил данную сумму через механизм сверхдоходов в Европейский фонд.

    Очередной транш объемом около 1,4 млрд евро должен пройти в июле 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за четыре года депозитарий Euroclear заработал более 17 миллиардов евро на замороженных российских активах. Всего страны Евросоюза заблокировали около 210 миллиардов евро Центрального банка России. В ответ Банк России подал иск к бельгийскому депозитарию на сумму свыше 18 триллионов рублей.

    8 мая 2026, 22:43 • Новости дня
    Бывший генсек НАТО отметил признаки распада альянса из-за решений США

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что действия США по выводу войск из Германии и отказу от размещения ракет Tomahawk свидетельствуют о кризисе внутри альянса.

    Решение президента США о выводе войск из Германии и отказе от размещения ракет Tomahawk стало поводом для критики со стороны бывшего генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена, передает РИА «Новости».

    «Да. То, что мы сейчас наблюдаем, – это распад НАТО, и это опасно. Президент Трамп посеял столько сомнений в своей приверженности Статье 5 и защите Европы, что для европейцев может быть только один вывод: мы должны стоять на собственных ногах и быть в состоянии защитить наш континент самостоятельно», – заявил политик.

    Поскольку создание единой армии Евросоюза пока нереалистично, Расмуссен предложил сформировать новую структуру. В эту коалицию смогут войти лишь те государства, которые тратят на оборону 5% от ВВП и готовы гарантировать надежную защиту союзников.

    По мнению бывшего генсека НАТО, экономику Европы необходимо перевести на военные рельсы, а Украина нужна Западу в качестве оплота против Москвы. При этом российские власти неоднократно выражали обеспокоенность беспрецедентной активностью альянса, который прикрывает наращивание сил необходимостью сдерживания спецоперации.

    Ранее президент США  заявил о намерении вывести из Германии 5 тыс. американских военных. Кроме того американская администрация решила отменить размещение в ФРГ батальона с ракетами Tomahawk.

    9 мая 2026, 09:19 • Новости дня
    Песков анонсировал масштабное выступление Путина на параде Победы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин произнесет традиционную объемную речь во время торжественных мероприятий в честь Дня Победы на Красной площади в Москве, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Путин выступит с традиционным обращением 9 мая на Красной площади, сказал Песков, передает РИА «Новости».

    Российский лидер лично примет участие в торжественном параде.

    «Она каждый раз масштабная», – охарактеризовал представитель Кремля речь президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков подтвердил планы главы государства выступить с традиционной речью перед началом парада Победы.

    Песков указывал на важность выступления Владимира Путина 9 мая.

    9 мая 2026, 13:27 • Новости дня
    Путин оценил прошедший парад Победы

    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин охарактеризовал прошедший в российской столице парад Победы на 9 Мая как спокойный и достойный.

    «Все получилось достойно, спокойно, без излишней милитаризации», – заявил Путин в беседе с премьером Словакии Робертом Фицо, передает ТАСС

    Глава государства обсудил торжественное мероприятие с Фицо перед началом официальных двусторонних переговоров в Кремле.

    Неформальный разговор руководителей двух стран состоялся в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца.

    Политики кратко пообщались в присутствии одного переводчика. После этой беседы они направились в Зал ордена Святой Екатерины для проведения официальных переговоров.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл на торжественные мероприятия в Кремль с георгиевской ленточкой на лацкане пиджака.

    Напомним, президент России вместе с зарубежными гостями принял участие в церемонии у Вечного огня.

    9 мая 2026, 10:47 • Новости дня
    Путин: Боевой опыт позволяет России создавать новейшее оружие
    @ Александр Щербак/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Отечественные специалисты разрабатывают и запускают в серийный выпуск передовые образцы военной техники, опираясь на актуальную практику ведения боевых действий, заявил президент Владимир Путин в ходе парада Победы на Красной площади.

    «Рядом с российскими воинами рабочие и конструкторы, инженеры, ученые, изобретатели. Они продолжают традиции своих предшественников, опираясь на современный боевой опыт создают передовые, уникальные образцы вооружения, разворачивают их массовое производство», – цитирует президента РИА «Новости».

    При этом российский лидер обратил особое внимание на значимость человеческого фактора.

    «Как бы ни менялись техника и способы ведения боя, неизменным остается главное: судьбу страны вершат люди. Бойцы и заводчане, работники сельских предприятий, оружейники и военкоры, врачи и учителя, деятели культуры и священнослужители, волонтеры, предприниматели, благотворители, все граждане России», – приводит его слова ТАСС.

    В 2024 году президент поручал учитывать опыт спецоперации при развитии отечественного оружия. В том же году российские предприятия кратно увеличили выпуск особо востребованных образцов военной техники.

    9 мая 2026, 12:11 • Новости дня
    Путин призвал не допустить пересмотра итогов Нюрнбергского трибунала
    @ Eddie Worth/AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Важно защитить историческую правду о Второй мировой войне и сохранииь мирное сосуществование на основе принципов ООН, заявил президент Владимир Путин в ходе приема иностранных гостей по случаю Дня Победы в Москве.

    «Важно жестко пресекать попытки фальсификации событий Второй мировой войны, героизации нацистов и коллаборационистов. На их совести невыносимые страдания и гибель миллионов мирных жителей. Наш долг – не допустить оправдания геноцида граждан СССР и других злодеяний нацистских преступников. Они однозначно осуждены решениями Нюрнбергского трибунала, не имеют срока давности», – сказал он, передает РИА «Новости».

    Кроме того, российский лидер напомнил о заветах предков беречь и защищать мир.

    «Исходить из принципа равной и неделимой безопасности, учитывать культурно-цивилизационное разнообразие народов планеты, их право самим определять свою судьбу», – подчеркнул он.

    Также президент призвал не допустить оправдания геноцида советских граждан.

    8 мая 2026, 20:36 • Новости дня
    Путин: Россия обсуждает с партнерами придание международного значения Дню Победы
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия продолжает с партнерами из дружественных стран консультации по вопросу о международном статусе праздника Дня Победы над нацизмом, заявил президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности страны заявил, что российская сторона продолжает консультации с представителями дружественных государств по вопросу придания Дню Победы над нацизмом более широкого международного статуса, сообщается на сайте Кремля.

    «По линии администраций [глав государств] мы продолжаем консультации, что можно было бы сделать вместе с нашими коллегами в направлении придания этому празднику действительно серьезного международного значения», – рассказал президент.

    Путин также добавил, что задача состоит в том, чтобы «сделать все, чтобы не были забыты истинные герои времен Второй Мировой войны, чтобы сохранить правду о жертвах, принесенных Советским Союзом, народами Советского Союза, народами России в достижение этой общей Победы над нацизмом».

    Президент Владимир Путин назвал День Победы святым праздником для россиян и жителей бывшего СССР.

    8 мая 2026, 15:07 • Новости дня
    Еврокомиссия не обнаружила венгерских шпионов в структурах ЕС
    @ Sascha Steinach/dpa-Zentralbild/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Внутренняя проверка Еврокомиссии не выявила серьезных нарушений безопасности после обвинений в шпионаже со стороны Венгрии.

    Еврокомиссия не обнаружила серьезных нарушений в рамках расследования дела о предполагаемом шпионаже Венгрии в институтах Евросоюза, передает РИА «Новости». Представитель Еврокомиссии Баляш Уйвари заявил, что соответствующие службы завершили расследование, по итогам которого ЕК пришла к выводу об отсутствии серьезных нарушений безопасности.

    Скандал начался в 2025 году после публикации расследований ряда европейских СМИ. В этих материалах утверждалось, что сотрудники венгерских спецслужб якобы пытались собирать информацию о работе институтов ЕС и налаживать контакты с сотрудниками Еврокомиссии. Среди причастных к спецслужбам Венгрии еврочиновников назывался еврокомиссар Оливер Вархелли.

    После выхода публикаций Еврокомиссия заявила, что относится к обвинениям максимально серьезно и инициировала внутреннюю проверку. По итогам расследования серьезных нарушений обнаружено не было.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, венгерские спецслужбы раскрыли деятельность двух украинских шпионов, имевших контакты с оппозиционной партией «Тиса». В свою очередь глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о наличии у Киева доказательств якобы шпионажа со стороны венгерских спецслужб.


    9 мая 2026, 14:01 • Новости дня
    Путин пошутил о трудном пути Фицо в Москву: Лучше, чем на лошади
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин и премьер Словакии Роберт Фицо в Кремле обсудили сложности перелета словацкой делегации, вызванные отказом Прибалтики разрешить пролет.

    В ходе неформального общения перед переговорами в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца, передает ТАСС, президент России Владимир Путин поинтересовался у премьер-министра Словакии Роберта Фицо о длительности его поездки в Москву.

    Фицо рассказал, что самолету пришлось лететь в обход через несколько стран, поскольку прибалтийские государства не дали разрешения на пролет. Он отметил, что маршрут оказался короче, чем в прошлый визит, и путь занял четыре часа.

    «Непонятно почему. Все отмечают день освобождения. Я понимаю, что всегда есть проблемы и очень сложные, как сегодня. Но все отмечают этот праздник. Нормандия отмечает, Франция отмечает», – высказал свое недоумение президент, комментируя отказ прибалтийских стран пропустить самолет премьера Словакии.

    Фицо добавил, что поездка на машине также обсуждалась, но воздушный путь через Чехию, Германию, Швецию и Финляндию оказался предпочтительнее.

    «Ну это все равно лучше, чем на машине», – заметил премьер Словакии.

    «Чем на лошади», – пошутил в ответ Путин, эта фраза вызвала общий смех.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин проводит встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Кремле.

    Путин отметил твердую позицию Фицо относительно роли СССР в освобождении Европы от нацизма. Лидеры также обсудили маршрут визита словацкого премьера в Москву.

