Фицо назвал большой честью участие в праздновании Дня Победы в Москве

Tекст: Вера Басилая

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на встрече с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул, что для него является большой честью присутствовать на праздновании Дня Победы в Москве, передает ТАСС.

«Для меня большая честь, что могу быть здесь, в Российской Федерации, во время празднования этого значимого дня и даты», – отметил Фицо.

Он также добавил поздравления от имени правительства Словацкой Республики и словацкой делегации, подчеркнув важность Дня Победы как одного из наиболее значимых государственных праздников.

Роберт Фицо ранее принял участие в праздничных мероприятиях 9 Мая в Кремле с георгиевской ленточкой на лацкане пиджака.

Президент России Владимир Путин подчеркнул важность неизменной позиции словацкого премьера по вопросу роли Красной армии во Второй мировой войне.