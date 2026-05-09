Tекст: Тимур Шайдуллин

В ходе переговоров в Кремле президент России Владимир Путин отметил, что правительство премьера Словакии Роберта Фицо последовательно и твердо отстаивает сохранение исторической правды о подвиге Советской армии, передает ТАСС.

Путин подчеркнул, что уважает неизменную позицию Фицо относительно сохранения правды о событиях Второй мировой войны и роли Красной армии в освобождении Европы от нацизма. По словам российского лидера, это достойно уважения и свидетельствует о принципиальности позиции словацкого руководства.

«Вызывает уважение ваша неизменная позиция в отношении сохранения исторической правды о событиях Второй мировой войны, о роли Красной армии в освобождении Европы от нацизма», – заметил российский лидер.

Также Владимир Путин напомнил о вкладе словацких борцов с фашизмом в достижение Великой Победы. Он особо отметил значимость Словацкого национального восстания, начавшегося 29 августа 1944 года, и подчеркнул, что Россия ценит память о совместной борьбе против нацизма.

Роберт Фицо ранее принял участие в праздничных мероприятиях 9 Мая в Кремле с георгиевской ленточкой на лацкане пиджака. До этого словацкий портал Marker писал о якобы намерении Фицо передать послание Владимира Зеленского в Москву. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о передаче Фицо какого-либо послания с Украины Путину.