Путин и Фицо обсудили маршрут словацкого премьера в Москву

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Вы проделали долгую дорогу, чтобы сюда добраться опять», – сказал Путин словацкому премьеру, передает РИА «Новости».

Роберт Фицо приехал в Москву вместе с другими иностранными лидерами. Целью визита стало участие в торжествах по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Он также напомнил, что встречался с Фицо год назад, на 80-летний юбилей Победы.

«Позвольте еще раз сердечно поприветствовать вас в Москве. Мы с вами в прошлом году в этот праздничный день встречались в Москве по случаю юбилейных событий – 80-летия Великой Победы». Благодарны вам за то, что вы приняли решение быть вместе с нами и сегодня», – цитирует Путина ТАСС.

Напомним, МИД Словакии отказывался раскрывать маршрут премьер-министра Роберта Фицо в Москву из соображений безопасности. Накануне праздника политик благополучно прибыл в российскую столицу для участия в торжественных мероприятиях.