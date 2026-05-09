    Штурм Берлина стал победой Красной армии еще и над собственными ошибками
    9 мая 2026, 13:47 • Новости дня

    Гостья парада Победы из ДНР: 9 мая показало, что народ России нельзя запугать

    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Несмотря на то, что Киев угрожал атаковать парад Победы, народ России не испугался. Полные трибуны во время торжественных мероприятий – тому подтверждение. На Красной площади царила позитивная атмосфера и чувствовалась гордость за страну, сказала газете ВЗГЛЯД гостья парада Наталья Богаченко.

    «Я уже второй раз по приглашению попадаю на парад Победы в Москве. Для меня присутствовать на этом торжественном мероприятии – большая честь. Более того, я каждый раз убеждаюсь в силе нашего народа, который невозможно сломить. И, как сказал президент, победа всегда была за нами, и так будет вновь», – сказала Наталья Богаченко, социальный координатор фонда «Защитники Отечества» в ДНР, присутствовавшая на параде.

    Собеседница отметила, что для ее семьи память о героях страны имеет особое значение. «Как и в годы Великой Отечественной войны, так и сегодня мужчины моей семьи защищают страну. Мои муж и брат отдали жизни на поле боя ради нашей родины», – пояснила она.

    По словам Богаченко, на параде в Москве в этом году царила позитивная и торжественная атмосфера. «Рядом сидели участники СВО. Они с нескрываемой гордостью вставали в минуту молчания и под звуки гимна. Было видно, что для них это целая жизнь», – заметила женщина.

    Она также обратила внимание на те угрозы, которые звучали в преддверии 9 мая со стороны Киева. «Есть ощущение, что противник хотел запугать народ России, чтобы люди просто не пошли на парад, не участвовали в торжественных мероприятиях. Но все те, кто был на параде, – это люди, сильные духом, их ничем не напугать. И факт того, что трибуны были полны, лишь доказывает, что нас невозможно запугать», – заключила Богаченко.

    Ранее в Москве на Красной площади прошел парад Победы. В этом году из-за текущей оперативной обстановки не были задействованы воспитанники суворовских и нахимовских училищ, кадеты, а также колонны военной техники.

    С речью выступил президент России Владимир Путин. Он отметил, что сегодня россияне отмечают праздник «с чувствами гордости и любви к своей стране». «Мы свято чтим заветы и наследие солдат Победы. Забота об Отчизне объединяет всю нашу страну, весь народ России, а сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны, ее подлинной истории, истинных героях для нас – дело чести», – цитирует главу государства сайт Кремля.

    «Мы всегда будем помнить подвиг советского народа – то, что именно он внес решающий вклад в разгром нацизма, спас свою страну, спас мир, положил конец тотальному, беспощадному злу, вернул суверенитет тем государствам, которые капитулировали перед гитлеровской Германией, превратились в покорных соучастников ее преступлений», – добавил президент.

    «Наш солдат понес колоссальные потери, принес колоссальную жертву во имя свободы и достоинства народов Европы, стал воплощением мужества и благородства, стойкости и человечности и увенчал себя великой славой грандиозной Победы», – подчеркнул он.

    Путин также напомнил, что «великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих сегодня задачи специальной военной операции». Большую роль в будущей победе президент отвел тылу: «Как бы ни менялись техника и способы ведения боя, неизменным остается главное: судьбу страны вершат люди: бойцы и заводчане, работники сельских предприятий, оружейники и военкоры, врачи и учителя, деятели культуры и священнослужители, волонтеры, предприниматели, благотворители – все граждане России!».

    В заключении своей речи Путин подчеркнул: «Твердо уверен, что наше дело – правое! Мы вместе! Победа всегда была и всегда будет за нами!».

    9 мая 2026, 10:44 • Новости дня
    Путин: Победа всегда была и всегда будет за нами
    @ ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин во время выступления на Красной площади в ходе парада Победы заявил о способности российского народа преодолеть любые испытания.

    «Твердо уверен, что наше дело – правое. Мы вместе. Победа всегда была и всегда будет за нами. Слава народу победителю, слава ветеранам, слава Вооруженным силам России!» – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Президент добавил, что залогом успеха является моральная сила, отвага и сплоченность граждан.

    «Залог успеха – наша моральная, нравственная сила, отвага и доблесть, наша сплоченность и способность выдержать все, одолеть любые испытания», – подчеркнул президент.

    Путин в ходе своей речи на Красной площади в Москве поздравил российских военных и всех российских граждан с Днем Победы.

    Также он подчеркнул, что подвиг победителей Великой Отечественной войны мотивирует бойцов спецоперации.

    9 мая 2026, 10:50 • Новости дня
    Новейший ЗРК С-500 «Прометей» показали в ходе трансляции на параде Победы
    @ Кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    Российский новейший зенитно-ракетный комплекс С-500 впервые продемонстрировали широкой публике во время торжественного мероприятия на Красной площади в Москве.

    Новейший зенитно-ракетный комплекс С-500 «Прометей» был показан в ходе трансляции парада в честь Дня Победы в Москве, передает РИА «Новости».

    Зрители смогли увидеть передовую военную технику, которая уже поступила на вооружение российской армии.

    «Зенитная ракетная система С-500 «Прометей» обладает уникальными возможностями высотного перехвата баллистических и аэродинамических целей», – заявил диктор во время трансляции парада.

    Ранее, в декабре прошлого года, начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов сообщал о формировании первой дивизии ПВО-ПРО. Это подразделение Воздушно-космических сил России уже оснащено новейшими зенитными ракетными системами С-500.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Андрей Белоусов сообщил о начале боевого дежурства первого полка с новейшей системой С-500.

    Военный аналитик Александр Михайлов отметил способность комплекса поражать цели на дальности до 500 километров.

    8 мая 2026, 19:25 • Видео
    В НАТО освоили новый способ пропаганды

    Секретариат НАТО проводит встречи с мировыми кинематографистами, желая привлечь их к своей пропаганде. Пока кинематографисты против, что неудивительно: похоже, это самая идиотская идея Брюсселя.

    9 мая 2026, 05:30 • Новости дня
    Музей Освенцима отказался пустить сына узника в русский барак
    @ Ulrich Haessler/DPA/TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Сын узника Освенцима и организатора подполья Александра Лебедева пытался посетить барак, где содержался его отец, но не смог попасть в историческое здание из-за постоянных отказов со стороны руководства мемориального комплекса.

    «К сожалению, все мои попытки выйти на Музей Освенцима не увенчались успехом. Причем это было еще в 1990-е. Они отвечали, что русский филиал барака закрыт на ремонт, мы не можем сказать, что именно там есть», – рассказал Александр РИА «Новости».

    Александр Федорович Лебедев был одним из организаторов подполья советских военнопленных, спасавшего истощенных людей от уничтожения. После освобождения концлагеря советскими войсками 27 января 1945 года он написал книгу о тех событиях «Солдаты малой войны».

    По словам его сына, в 1960-х годах в здании проходила выставка с портретом отца, однако в последние годы посетителей перестали пускать под предлогом закрытия барака.

    Ранее в фонде Александра Печерского сообщили о новых исторических открытиях:  движение сопротивления в концлагерях носило строго организованный характер. Именно советские подпольщики тщательно спланировали восстание против зондеркоманды Освенцима.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал позорным решение не приглашать Россию на церемонию годовщины освобождения Освенцима. Минобороны запустило мультимедийный проект ко Дню памяти жертв Холокоста.

    9 мая 2026, 11:23 • Новости дня
    Первая женщина Герой России на СВО Болилая находилась на параде рядом с Путиным
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Медсестра Людмила Болилая, первая женщина, награжденная званием Героя России за подвиг на спецоперации, присутствовала на параде Победы в Москве рядом с президентом.

    На параде Победы в Москве за спиной президента Владимира Путина находилась медсестра Людмила Болилая – первая женщина, удостоенная звания Героя России в ходе спецоперации на Украине, сообщает корреспондент ТАСС.

    Болилая получила высокое звание за мужество, проявленное во время выполнения своих обязанностей под обстрелом Вооруженных сил Украины. Она продолжала оказывать помощь раненым военнослужащим, несмотря на угрозу собственной жизни.

    По данным ТАСС, ефрейтор Болилая в критический момент закрыла своим телом тяжелораненого солдата, приняв на себя осколки и поражающие элементы. Благодаря ее поступку военнослужащий выжил, а сама Болилая с тяжелыми ранениями была доставлена в госпиталь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин лично поприветствовал бойцов специальной военной операции на трибунах после окончания парада ко Дню Победы.

    Полковник Леонид Рыжов, Герой России и участник освобождения ЛНР, также находился на трибуне рядом с президентом. Позже герои спецоперации на Украине вместе с главой государства возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

    9 мая 2026, 10:48 • Новости дня
    Военнослужащие КНДР прошли маршем по Красной площади

    Военнослужащие КНДР прошли маршем по Красной площади

    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    Бойцы из Северной Кореи присоединились к торжественным мероприятиям в честь 81-й годовщины Победы, прошагав по главной площади российской столицы.

    Торжественное шествие корейских военных состоялось на брусчатке перед Кремлем, передает РИА «Новости». Участие иностранных гостей стало значимой частью памятных мероприятий.

    Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о совместной работе российской и корейской армий. В апреле 2025 года стало известно, что спецназ КНДР помогал отражать вторжение противника в Курской области.

    Кроме того, северокорейский лидер распорядился направить в российский приграничный регион 1 тыс. квалифицированных саперов. Этим специалистам предстоит заняться масштабным разминированием территорий Курской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о присутствии командиров подразделений КНДР на Красной площади.

    После завершения прошлогоднего парада Победы Владимир Путин лично поблагодарил северокорейских военнослужащих.

    Позже глава российского военного ведомства Андрей Белоусов во время визита в Пхеньян наградил бойцов Корейской Народной Армии орденами Мужества.

    9 мая 2026, 13:51 • Новости дня
    В Кремле назвали клоунадой указ Зеленского о параде в Москве

    В Кремле назвали клоунадой указ Зеленского о параде в Москве

    @ PRESIDENT OF UKRAINE/IMAGO/APAimages/Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    Абсурдный указ украинского лидера, формально «разрешающий» проведение праздничного парада в Москве, стал примером откровенной политической клоунады, заметил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Помощник президента России Юрий Ушаков резко прокомментировал новую инициативу главы Украины, передает ТАСС.

    Речь идет о подписанном Владимиром Зеленским документе, который формально «разрешает» проведение парада в Москве.

    «Как это сказать, даже комментировать стыдно. Но так, клоунада, цирк, что хотите», – заявил представитель Кремля журналистам.

    Ушаков добавил, что для исчерпывающей оценки этой ситуации вполне подойдут и другие короткие слова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил об отсутствии необходимости получать разрешения на проведение парада.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил атаку беспилотников на российскую столицу во время торжественных мероприятий.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала реакцию украинского руководства на мирные инициативы нервной и истеричной.

    9 мая 2026, 10:05 • Новости дня
    Командовать парадом Победы впервые поставили главкома Сухопутных войск

    Командовать парадом Победы поставили главкома Сухопутных войск Мордвичева

    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Торжественным маршем войск в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне впервые руководил недавно назначенный главнокомандующий Сухопутными войсками Андрей Мордвичев.

    Главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных сил России Андрей Мордвичев впервые командует Парадом Победы на Красной площади, передает ТАСС.

    Напомним, 22 мая 2025 года министр обороны Андрей Белоусов официально представил генерал-полковника личному составу. Герою России торжественно вручили личный штандарт.

    На этой высокой должности Мордвичев сменил генерала армии Олега Салюкова. Предшественник 15 мая получил назначение на пост заместителя секретаря Совета безопасности страны.

    Напомним, генеральная репетиция парада Победы состоялась на Красной площади 7 мая.

    9 мая 2026, 02:30 • Новости дня
    Захарова восхитилась тем, как Трамп «опрокинул европейских вассалов» перед Днем Победы

    Захарова восхитилась тем, как Трамп «опрокинул европейских вассалов»

    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Накануне Дня Победы официальный представитель МИД Мария Захарова традиционно наблюдала за перлами коллективного Запада, среди которых выделялся президент США с выпадом в сторону европейских коллег.

    «Вечер томным не оказался и под конец дня джекпот интерпретаций 8 мая и европейской победы сорвал президент США Дональд Трамп. Он подписал прокламацию по случаю годовщины разгрома гитлеровской Германии, в которой чётко сказал, опрокинув вассалов на пол, что такое 8 мая: «Мы отмечаем грандиозную победу Америки над тиранией и злом в Европе, достигнутую благодаря мощи наших вооружённых сил и сил наших союзников», – написала дипломат в Telegram-канале.

    Захарова уточнила, что «довольна прогрессом их биполярки – натовские союзничники друг друга не подвели», так как из всего, что она собрала за день, следует, что по поводу 8 мая внутри «коллективного Запада» идут споры, кто больше сделал для утверждения собственного доминирования над остальным миром.

    При этом Россия уверенно вступает в День Победы 9 мая и гордо несёт Знамя Победы, поднятое Красной армией над поверженным Рейхстагом, написала она.

    «Мир спас советский солдат. Этот факт не изменить», – завершила пост Захарова, приглашая всех в День Победы.

    Напомним, посол Дарчиев отметил, что отношение США ко Дню Победы изменилось кардинальным образом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Словакии назвал поездку Фицо в Москву знаком уважения. В Сербии объяснили отказ лидеров Евросоюза праздновать День Победы. Власти Молдавии запретили празднование Дня Победы в центре Кишинева.


    9 мая 2026, 09:19 • Новости дня
    Песков анонсировал масштабное выступление Путина на параде Победы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин произнесет традиционную объемную речь во время торжественных мероприятий в честь Дня Победы на Красной площади в Москве, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Путин выступит с традиционным обращением 9 мая на Красной площади, сказал Песков, передает РИА «Новости».

    Российский лидер лично примет участие в торжественном параде.

    «Она каждый раз масштабная», – охарактеризовал представитель Кремля речь президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков подтвердил планы главы государства выступить с традиционной речью перед началом парада Победы.

    Песков указывал на важность выступления Владимира Путина 9 мая.

    9 мая 2026, 10:19 • Новости дня
    Песков сообщил об отсутствии попыток сорвать празднование Дня Победы
    @ ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Попыток срыва празднования Дня Победы в субботу не было, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Украинские военные не предпринимали действий для срыва торжеств по случаю Дня Победы, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

    «Ничего не пытались, все хорошо», – подчеркнул представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос о возможных провокациях со стороны противника, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала об угрозах Владимира Зеленского безопасности празднования на Красной площади.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об усилении мер безопасности в Москве перед Днем Победы.

    Министерство обороны подтвердило готовность нанести массированный удар по Киеву при попытках срыва торжеств.

    9 мая 2026, 13:32 • Новости дня
    Немецкий политик по-русски попросил прощения за фашизм и войну

    Немецкий политик Нимайер по-русски попросил прощения за фашизм и войну

    @ ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В День Победы глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер публично обратился на русском языке с просьбой о прощении за преступления фашизма.

    Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер в День Победы выступил с видеообращением на русском языке, в котором попросил прощения за фашизм и войну, отметив важность 9 Мая для Германии, пишет РИА «Новости».

    Политик подчеркнул: «Я прошу прощения за фашизм и войну. Для нас, немцев, это не день капитуляции, а день освобождения от фашизма». Он отметил, что проиграли именно те, кто сегодня не отмечает годовщину Победы, и выразил благодарность Советскому Союзу и России.

    «Спасибо Советскому Союзу, спасибо России», – заключил Нимайер.

    Ранее Нимайер также попросил прощения за блокаду Ленинграда, выступая на форуме в Петербурге. Он сообщил о получении временного статуса в России и подаче заявления на гражданство.

    Кроме того, Нимайер отмечал кризис в экономике Германии и необходимость сотрудничества с Россией для выхода из сложной ситуации.

    9 мая 2026, 12:11 • Новости дня
    Путин призвал не допустить пересмотра итогов Нюрнбергского трибунала
    @ Eddie Worth/AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Важно защитить историческую правду о Второй мировой войне и сохранииь мирное сосуществование на основе принципов ООН, заявил президент Владимир Путин в ходе приема иностранных гостей по случаю Дня Победы в Москве.

    «Важно жестко пресекать попытки фальсификации событий Второй мировой войны, героизации нацистов и коллаборационистов. На их совести невыносимые страдания и гибель миллионов мирных жителей. Наш долг – не допустить оправдания геноцида граждан СССР и других злодеяний нацистских преступников. Они однозначно осуждены решениями Нюрнбергского трибунала, не имеют срока давности», – сказал он, передает РИА «Новости».

    Кроме того, российский лидер напомнил о заветах предков беречь и защищать мир.

    «Исходить из принципа равной и неделимой безопасности, учитывать культурно-цивилизационное разнообразие народов планеты, их право самим определять свою судьбу», – подчеркнул он.

    Также президент призвал не допустить оправдания геноцида советских граждан.

    9 мая 2026, 12:11 • Новости дня
    Руководители Грузии решили не посещать отмечаемый ЕС День Европы
    @ Инна Кукуджанова/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Руководители Грузии решили не посещать отмечаемый в субботу в Тбилиси по инициативе представительства Евросоюза День Европы, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что постпред ЕС в Грузии Павел Херчинский является «трагическим человеком».

    «За годы работы здесь он делал все, чтобы испортить отношения Грузии и ЕС», – указал председатель грузинского кабмина.

    «Поэтому, к сожалению, это мероприятие под его руководством не несет большой ценности», – сказал Ираклий Кобахидзе.

    Президент, премьер-министр и председатель парламента Грузии 9 мая посетили Парк культуры и отдыха ветеранов в рамках торжественно отмечаемого в Грузии Дня Победы над фашизмом.

    Со своей стороны, постпред Херчинский в субботу заявил о «продолжении антиевропейской риторики» в Грузии, которая «вредит дружбе» Тбилиси и Брюсселя.

    Дипломат сказал, что «не теряет надежды, что однажды Грузия станет членом Евросоюза».

    9 мая 2026, 12:53 • Новости дня
    Провокаторы с флагами Украины пытались сорвать акцию памяти в Берлине

    Провокаторы с флагами Украины пытались сорвать памятную церемонию в Берлине

    @ Nadja Wohlleben/REUTERS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В берлинском Трептов-парке группа людей с украинскими флагами попыталась помешать церемонии возложения венков, выкрикивая оскорбления в сторону участников, сообщают информагентства.

    Провокаторы с украинскими флагами попытались сорвать возложение венков к советскому воинскому мемориалу в Трептов-парке в Берлине, передает РИА «Новости». По данным агентства, ежегодно в этом парке проходит церемония, посвященная завершению Великой Отечественной войны, а также освобождению Европы и Германии от нацизма.

    Утром в субботу вместе с теми, кто пожелал отдать дань памяти советским воинам, у мемориала появились люди с украинскими флагами. Они выкрикивали оскорбления и пытались перекричать участников церемонии, мешая проведению торжественного мероприятия.

    Полиция, присутствовавшая на месте, не препятствовала нахождению провокаторов у мемориала, однако не позволила им приблизиться к участникам церемонии.

    Накануне несколько граждан с украинскими флагами попытались сорвать проведение акции «Бессмертный полк» на площади Наций в Женеве напротив штаб-квартиры ООН.

    В то же время украинские военные не предпринимали действий для срыва торжеств по случаю Дня Победы, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

    9 мая 2026, 14:01 • Новости дня
    Путин пошутил о трудном пути Фицо в Москву: Лучше, чем на лошади
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин и премьер Словакии Роберт Фицо в Кремле обсудили сложности перелета словацкой делегации, вызванные отказом Прибалтики разрешить пролет.

    В ходе неформального общения перед переговорами в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца, передает ТАСС, президент России Владимир Путин поинтересовался у премьер-министра Словакии Роберта Фицо о длительности его поездки в Москву.

    Фицо рассказал, что самолету пришлось лететь в обход через несколько стран, поскольку прибалтийские государства не дали разрешения на пролет. Он отметил, что маршрут оказался короче, чем в прошлый визит, и путь занял четыре часа.

    «Непонятно почему. Все отмечают день освобождения. Я понимаю, что всегда есть проблемы и очень сложные, как сегодня. Но все отмечают этот праздник. Нормандия отмечает, Франция отмечает», – высказал свое недоумение президент, комментируя отказ прибалтийских стран пропустить самолет премьера Словакии.

    Фицо добавил, что поездка на машине также обсуждалась, но воздушный путь через Чехию, Германию, Швецию и Финляндию оказался предпочтительнее.

    «Ну это все равно лучше, чем на машине», – заметил премьер Словакии.

    «Чем на лошади», – пошутил в ответ Путин, эта фраза вызвала общий смех.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин проводит встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Кремле.

    Путин отметил твердую позицию Фицо относительно роли СССР в освобождении Европы от нацизма. Лидеры также обсудили маршрут визита словацкого премьера в Москву.

