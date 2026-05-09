  Путин призвал не допустить пересмотра итогов Нюрнбергского трибунала
    Штурм Берлина стал победой Красной армии еще и над собственными ошибками
    9 мая 2026, 12:59 • Новости дня

    Додик подтвердил братские отношения сербов и русских на приеме в Кремле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик рассказал, что на приеме у президента Владимира Путина вновь подтвердили теплые и братские отношения между сербами и русскими, отметив важность исторических связей.

    Дружественные и братские отношения между сербским и русским народами были вновь подтверждены на приеме, который президент России Владимир Путин организовал для иностранных официальных лиц по случаю Дня Победы. Об этом в своих социальных сетях заявил лидер партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик, отмечает ТАСС.

    Политик в соцсетях опубликовал совместное фото с российским лидером и подчеркнул, что такие встречи особенно важны для укрепления отношений между странами и народами. Додик отметил: «На приеме, который устроил президент Российской Федерации Владимир Путин для иностранных официальных лиц по случаю Дня Победы, еще раз были подтверждены дружественные и братские отношения сербского и русского народов».

    Он также выразил признательность русскому народу за историческую роль в победе над фашизмом и подтвердил, что Республика Сербская по-прежнему придерживается курса на сотрудничество, взаимное уважение и сохранение традиционных связей.

    Ранее глава Республики Сербской Синиша Каран в интервью российским СМИ заявил, что считает спецоперацию России на Украине полностью оправданной для защиты русского населения. Также Каран выразил благодарность за возможность поздравить россиян с Днем Победы и назвал честью присутствие на параде в Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Каран, Додик и председатель Народной скупщины Республики Сербской Ненад Стевандич были среди гостей на приеме зарубежных лидеров в Кремле в День Победы.

    9 мая 2026, 10:44 • Новости дня
    Путин: Победа всегда была и всегда будет за нами
    @ ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин во время выступления на Красной площади в ходе парада Победы заявил о способности российского народа преодолеть любые испытания.

    «Твердо уверен, что наше дело – правое. Мы вместе. Победа всегда была и всегда будет за нами. Слава народу победителю, слава ветеранам, слава Вооруженным силам России!» – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Президент добавил, что залогом успеха является моральная сила, отвага и сплоченность граждан.

    «Залог успеха – наша моральная, нравственная сила, отвага и доблесть, наша сплоченность и способность выдержать все, одолеть любые испытания», – подчеркнул президент.

    Путин в ходе своей речи на Красной площади в Москве поздравил российских военных и всех российских граждан с Днем Победы.

    Также он подчеркнул, что подвиг победителей Великой Отечественной войны мотивирует бойцов спецоперации.

    9 мая 2026, 10:50 • Новости дня
    Новейший ЗРК С-500 «Прометей» показали в ходе трансляции на параде Победы
    @ Кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    Российский новейший зенитно-ракетный комплекс С-500 впервые продемонстрировали широкой публике во время торжественного мероприятия на Красной площади в Москве.

    Новейший зенитно-ракетный комплекс С-500 «Прометей» был показан в ходе трансляции парада в честь Дня Победы в Москве, передает РИА «Новости».

    Зрители смогли увидеть передовую военную технику, которая уже поступила на вооружение российской армии.

    «Зенитная ракетная система С-500 «Прометей» обладает уникальными возможностями высотного перехвата баллистических и аэродинамических целей», – заявил диктор во время трансляции парада.

    Ранее, в декабре прошлого года, начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов сообщал о формировании первой дивизии ПВО-ПРО. Это подразделение Воздушно-космических сил России уже оснащено новейшими зенитными ракетными системами С-500.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Андрей Белоусов сообщил о начале боевого дежурства первого полка с новейшей системой С-500.

    Военный аналитик Александр Михайлов отметил способность комплекса поражать цели на дальности до 500 километров.

    8 мая 2026, 19:25 • Видео
    В НАТО освоили новый способ пропаганды

    Секретариат НАТО проводит встречи с мировыми кинематографистами, желая привлечь их к своей пропаганде. Пока кинематографисты против, что неудивительно: похоже, это самая идиотская идея Брюсселя.

    9 мая 2026, 11:23 • Новости дня
    Первая женщина Герой России на СВО Болилая находилась на параде рядом с Путиным
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Медсестра Людмила Болилая, первая женщина, награжденная званием Героя России за подвиг на спецоперации, присутствовала на параде Победы в Москве рядом с президентом.

    На параде Победы в Москве за спиной президента Владимира Путина находилась медсестра Людмила Болилая – первая женщина, удостоенная звания Героя России в ходе спецоперации на Украине, сообщает корреспондент ТАСС.

    Болилая получила высокое звание за мужество, проявленное во время выполнения своих обязанностей под обстрелом Вооруженных сил Украины. Она продолжала оказывать помощь раненым военнослужащим, несмотря на угрозу собственной жизни.

    По данным ТАСС, ефрейтор Болилая в критический момент закрыла своим телом тяжелораненого солдата, приняв на себя осколки и поражающие элементы. Благодаря ее поступку военнослужащий выжил, а сама Болилая с тяжелыми ранениями была доставлена в госпиталь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин лично поприветствовал бойцов специальной военной операции на трибунах после окончания парада ко Дню Победы.

    Полковник Леонид Рыжов, Герой России и участник освобождения ЛНР, также находился на трибуне рядом с президентом. Позже герои спецоперации на Украине вместе с главой государства возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

    9 мая 2026, 09:19 • Новости дня
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин произнесет традиционную объемную речь во время торжественных мероприятий в честь Дня Победы на Красной площади в Москве, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Путин выступит с традиционным обращением 9 мая на Красной площади, сказал Песков, передает РИА «Новости».

    Российский лидер лично примет участие в торжественном параде.

    «Она каждый раз масштабная», – охарактеризовал представитель Кремля речь президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков подтвердил планы главы государства выступить с традиционной речью перед началом парада Победы.

    Песков указывал на важность выступления Владимира Путина 9 мая.

    9 мая 2026, 10:48 • Новости дня
    Военнослужащие КНДР прошли маршем по Красной площади

    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    Бойцы из Северной Кореи присоединились к торжественным мероприятиям в честь 81-й годовщины Победы, прошагав по главной площади российской столицы.

    Торжественное шествие корейских военных состоялось на брусчатке перед Кремлем, передает РИА «Новости». Участие иностранных гостей стало значимой частью памятных мероприятий.

    Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о совместной работе российской и корейской армий. В апреле 2025 года стало известно, что спецназ КНДР помогал отражать вторжение противника в Курской области.

    Кроме того, северокорейский лидер распорядился направить в российский приграничный регион 1 тыс. квалифицированных саперов. Этим специалистам предстоит заняться масштабным разминированием территорий Курской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о присутствии командиров подразделений КНДР на Красной площади.

    После завершения прошлогоднего парада Победы Владимир Путин лично поблагодарил северокорейских военнослужащих.

    Позже глава российского военного ведомства Андрей Белоусов во время визита в Пхеньян наградил бойцов Корейской Народной Армии орденами Мужества.

    9 мая 2026, 10:19 • Новости дня
    Песков сообщил об отсутствии попыток сорвать празднование Дня Победы
    @ ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Попыток срыва празднования Дня Победы в субботу не было, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Украинские военные не предпринимали действий для срыва торжеств по случаю Дня Победы, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

    «Ничего не пытались, все хорошо», – подчеркнул представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос о возможных провокациях со стороны противника, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала об угрозах Владимира Зеленского безопасности празднования на Красной площади.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об усилении мер безопасности в Москве перед Днем Победы.

    Министерство обороны подтвердило готовность нанести массированный удар по Киеву при попытках срыва торжеств.

    9 мая 2026, 10:05 • Новости дня
    Командовать парадом Победы впервые поставили главкома Сухопутных войск

    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Торжественным маршем войск в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне впервые руководил недавно назначенный главнокомандующий Сухопутными войсками Андрей Мордвичев.

    Главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных сил России Андрей Мордвичев впервые командует Парадом Победы на Красной площади, передает ТАСС.

    Напомним, 22 мая 2025 года министр обороны Андрей Белоусов официально представил генерал-полковника личному составу. Герою России торжественно вручили личный штандарт.

    На этой высокой должности Мордвичев сменил генерала армии Олега Салюкова. Предшественник 15 мая получил назначение на пост заместителя секретаря Совета безопасности страны.

    Напомним, генеральная репетиция парада Победы состоялась на Красной площади 7 мая.

    9 мая 2026, 10:47 • Новости дня
    Путин: Боевой опыт позволяет России создавать новейшее оружие
    @ Александр Щербак/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Отечественные специалисты разрабатывают и запускают в серийный выпуск передовые образцы военной техники, опираясь на актуальную практику ведения боевых действий, заявил президент Владимир Путин в ходе парада Победы на Красной площади.

    «Рядом с российскими воинами рабочие и конструкторы, инженеры, ученые, изобретатели. Они продолжают традиции своих предшественников, опираясь на современный боевой опыт создают передовые, уникальные образцы вооружения, разворачивают их массовое производство», – цитирует президента РИА «Новости».

    При этом российский лидер обратил особое внимание на значимость человеческого фактора.

    «Как бы ни менялись техника и способы ведения боя, неизменным остается главное: судьбу страны вершат люди. Бойцы и заводчане, работники сельских предприятий, оружейники и военкоры, врачи и учителя, деятели культуры и священнослужители, волонтеры, предприниматели, благотворители, все граждане России», – приводит его слова ТАСС.

    В 2024 году президент поручал учитывать опыт спецоперации при развитии отечественного оружия. В том же году российские предприятия кратно увеличили выпуск особо востребованных образцов военной техники.

    9 мая 2026, 12:11 • Новости дня
    Путин призвал не допустить пересмотра итогов Нюрнбергского трибунала
    @ Eddie Worth/AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Важно защитить историческую правду о Второй мировой войне и сохранииь мирное сосуществование на основе принципов ООН, заявил президент Владимир Путин в ходе приема иностранных гостей по случаю Дня Победы в Москве.

    «Важно жестко пресекать попытки фальсификации событий Второй мировой войны, героизации нацистов и коллаборационистов. На их совести невыносимые страдания и гибель миллионов мирных жителей. Наш долг – не допустить оправдания геноцида граждан СССР и других злодеяний нацистских преступников. Они однозначно осуждены решениями Нюрнбергского трибунала, не имеют срока давности», – сказал он, передает РИА «Новости».

    Кроме того, российский лидер напомнил о заветах предков беречь и защищать мир.

    «Исходить из принципа равной и неделимой безопасности, учитывать культурно-цивилизационное разнообразие народов планеты, их право самим определять свою судьбу», – подчеркнул он.

    Также президент призвал не допустить оправдания геноцида советских граждан.

    9 мая 2026, 07:50 • Новости дня
    Историк Бурини: Жена нациста привезла в Бразилию мыло из узников Освенцима

    Tекст: Катерина Туманова

    Жена нациста Вольфганга Герхардта привезла в Бразилию мыло из человеческого жира, рассказал о страшном артефакте, созданном в 1943 году из останков жертв лагеря смерти Аушвиц-Биркенау историк Педро Бурини, написавший книгу о главвраче концлагеря Йозефе Менгеле «Ангел смерти в Серра-Негра».

    «Рут подарила одному человеку два куска мыла, сделанного из жира узников Аушвиц-Биркенау», – рассказал Бурини РИА «Новости».

    По его словам, для беглых преступников подобные вещи были своеобразным капризом. Этот предмет служил символом унижения врагов, об которых палачи продолжали вытирать руки даже спустя годы.

    Менгеле скрывался в Бразилии под именем Вольфганга Герхардта, оставившего преступнику свои документы.

    Лагерь Аушвиц-Биркенау был освобожден Красной армией 27 января 1945 года. В период с 1941 по 1945 годы там уничтожили около 1,4 млн человек, а позже на месте концлагеря основали мемориальный музей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия увеличила финансирование экскурсий школьников в концлагеря. Мемориал на месте бывшего фашистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме в 2025 году посетили почти два миллиона человек. Освободивший Освенцим ветеран Мартынушкин признался, что увиденный им в концлагере ад был уготован для нас всех.

    9 мая 2026, 11:07 • Новости дня
    Путин и иностранные лидеры возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата
    @ ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин вместе с зарубежными гостями принял участие в торжественной церемонии у Вечного огня, возложив цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

    Российский лидер совместно с представителями других стран отдал дань уважения советским солдатам, передает ТАСС.

    Военнослужащие Президентского полка возложили к мемориалу гирлянду из темно-красных роз, украшенную георгиевской лентой. Сами политики принесли к Вечному огню букеты алых роз.

    В памятном мероприятии также участвовали министр обороны Андрей Белоусов и командующие парадными расчетами. Под звуки метронома присутствующие почтили память погибших защитников Родины минутой молчания. Над мемориалом развернули боевые знамена подразделений времен Великой Отечественной войны.

    От имени руководителей государств солдаты оставили гвоздики у стел городов-героев в Александровском саду. Завершилась церемония торжественным маршем сводного расчета почетного караула, представляющего все три рода войск.

    В 2025 году на 9 мая Путин вместе с лидерами 30 иностранных государств почтил память советских воинов-освободителей.

    9 мая 2026, 10:00 • Новости дня
    Начался парад Победы на Красной площади
    @ ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Масштабное праздничное мероприятие с участием военнослужащих и авиации стартовало в самом центре российской столицы – на Красной площади.

    Торжественное мероприятие стартовало в центре Москвы. На первых рядах трибун находятся ветераны спецоперации и Герои России, сообщает ТАСС.

    Представители российских и зарубежных средств массовой информации также заранее заняли места на трибунах для освещения масштабного события.

    Мероприятие стартует с выноса на площадь Знамени Победы знаменной группой роты почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.

    В этом году празднование проходит в усеченном формате из-за текущей оперативной обстановки. В прохождении не задействованы воспитанники суворовских и нахимовских училищ, кадеты, а также колонны тяжелой военной техники.

    При этом по брусчатке пройдут участники специальной военной операции.

    Если позволит погода, завершится праздник традиционным зрелищным пролетом авиации, в ходе которого летчики штурмовиков Су-25 раскрасят небо в цвета государственного флага России,  передает РИА «Новости».

    Торжества проводятся 9 мая ежегодно в Москве, городах-героях, в городах, где находятся штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

    Напомним, первый парад Победы на Красной площади в Москве состоялся 24 июня 1945 года.

    После этого до 1995 года его проводили только в юбилейные годы – в 1965, 1985 и 1990 годах.

    После распада СССР парады на День Победы в 1991-1994 годах не проводились.

    В прошлом году на юбилейном параде по случаю 80-летия Победы по Красной площади прошли воинские подразделения стран СНГ и дружественных государств, в том числе Азербайджана и Вьетнама.

    Также в числе гостей на параде 2025 года были председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, глава правительства Словакии Роберт Фицо и другие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента Юрий Ушаков подтверждал традиционное выступление Владимира Путина перед началом парада.

    Министерство обороны России анонсировало проведение торжества без участия колонны военной техники.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал о присутствии ряда зарубежных лидеров на празднике.

    9 мая 2026, 12:11 • Новости дня
    Руководители Грузии решили не посещать отмечаемый ЕС День Европы
    @ Инна Кукуджанова/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Руководители Грузии решили не посещать отмечаемый в субботу в Тбилиси по инициативе представительства Евросоюза День Европы, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что постпред ЕС в Грузии Павел Херчинский является «трагическим человеком».

    «За годы работы здесь он делал все, чтобы испортить отношения Грузии и ЕС», – указал председатель грузинского кабмина.

    «Поэтому, к сожалению, это мероприятие под его руководством не несет большой ценности», – сказал Ираклий Кобахидзе.

    Президент, премьер-министр и председатель парламента Грузии 9 мая посетили Парк культуры и отдыха ветеранов в рамках торжественно отмечаемого в Грузии Дня Победы над фашизмом.

    Со своей стороны, постпред Херчинский в субботу заявил о «продолжении антиевропейской риторики» в Грузии, которая «вредит дружбе» Тбилиси и Брюсселя.

    Дипломат сказал, что «не теряет надежды, что однажды Грузия станет членом Евросоюза».

    9 мая 2026, 11:17 • Новости дня
    Сайт газеты ВЗГЛЯД подвергся массированной DDoS-атаке утром 9 мая
    @ Взгляд

    Сайт газеты ВЗГЛЯД подвергся массированной DDoS-атаке утром 9 мая, непосредственно перед началом парада Победы в Москве.

    Атака была зафиксирована в 9.45 по московскому времени – ровно за 15 минут до торжественного выноса Знамени Победы на Красную площадь.

    По данным технических служб издания и специалистов по кибербезопасности, основной поток мусорного трафика шел с серверов, расположенных в Европейском союзе.
    Пиковые нагрузки генерировались мощностями в Германии и Нидерландах, которые традиционно являются крупными хабами для хостинг-провайдеров.

    Несмотря на атаку, благодаря оперативной активации систем фильтрации трафика сайт сохранил работоспособность, лишь на короткое время замедлив обновления главной страницы.

    В редакции связали инцидент с попыткой сорвать информационное сопровождение праздничных мероприятий и затруднить доступ читателей к новостям и аналитическим материалам издания в День Победы.

    9 мая 2026, 06:30 • Новости дня
    Освободивший Освенцим ветеран: Этот ад был для нас всех

    Tекст: Катерина Туманова

    Участник Великой Отечественной войны Иван Мартынушкин поделился воспоминаниями о январе 1945 года, когда советские войска вошли на территорию одного из самых страшных нацистских лагерей.

    Ветеран Великой Отечественной войны, последний из живущих освободителей Освенцима Иван Мартынушкин считает, что ужасы нацистских концлагерей были уготованы для всего мира, если бы фашизм победил.

    По словам бывшего старшего лейтенанта, 102-летнего ветерана, при входе в концлагерь красноармейцы испытали одно сильное чувство.

    «Какие тут чувства? Единственное только думаешь: «Господи, ведь ты здесь же мог оказаться, это для тебя тоже все приготовлено. Но вот так сложилась твоя судьба, что ты туда не попал, а все могло быть». Это тот ад, который был предназначен для нас всех – и для военных, и для мирных, и для евреев, и для всех национальностей», – рассказал Мартынушкин ТАСС.

    Ветеран отметил, что увиденное в Освенциме не стало для него самым страшным моментом войны. Он назвал эти впечатления скорее скорбными, поскольку каждый примерял эту участь на себя. Истинный масштаб трагедии, по его словам, освободители осознали только во время Нюрнбергского процесса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Госдуме предупредили ЕС о последствиях возможного «похода Европейского Рейха на Восток». Создатель РСЗО «Катюша» раскрыл секрет победы Красной Армии. Россиянам рассказали о поиска предков по архивам и базам.

