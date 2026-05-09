Mirror: Сотни пробирок со смертельными вирусами пропали из лаборатории Австралии

Масштабная недостача биологических материалов произошла на территории Австралии, передает РИА «Новости».
«В 2024 году в австралийской лаборатории пропали две пробирки со смертельно опасным хантавирусом, а общее количество пропавших тогда пробирок превысило 300», – отмечает британское издание Mirror.
Помимо хантавируса, ученые недосчитались образцов вируса Хендра. Эта редкая инфекция способна передаваться от лошадей к человеку. Также бесследно исчезли 223 пробирки с возбудителем бешенства.
Считается, что инцидент произошел при транспортировке материалов в новую холодильную камеру. Власти страны завершили официальное расследование и пришли к окончательному выводу. Специалисты уверены, что опасные образцы были случайно уничтожены, а не украдены злоумышленниками.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минздрав Аргентины зарегистрировал рекордную за десятилетие вспышку хантавируса.
Эксперты Всемирной организации здравоохранения заявили об отсутствии вакцин от этой болезни.
В Амстердаме с симптомами данной инфекции госпитализировали стюардессу.