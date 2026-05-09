    Штурм Берлина стал победой Красной армии еще и над собственными ошибками
    9 мая 2026, 12:41

    Mirror: Сотни пробирок со смертельными вирусами пропали из лаборатории Австралии

    Более 300 пробирок со смертельно опасными патогенами, в том числе хантавирусом, по всей видимости, были случайно уничтожены при транспортировке в новые холодильные камеры австралийского научного центра, пишет британская Mirrorю

    Масштабная недостача биологических материалов произошла на территории Австралии, передает РИА «Новости».

    «В 2024 году в австралийской лаборатории пропали две пробирки со смертельно опасным хантавирусом, а общее количество пропавших тогда пробирок превысило 300», – отмечает британское издание Mirror.

    Помимо хантавируса, ученые недосчитались образцов вируса Хендра. Эта редкая инфекция способна передаваться от лошадей к человеку. Также бесследно исчезли 223 пробирки с возбудителем бешенства.

    Считается, что инцидент произошел при транспортировке материалов в новую холодильную камеру. Власти страны завершили официальное расследование и пришли к окончательному выводу. Специалисты уверены, что опасные образцы были случайно уничтожены, а не украдены злоумышленниками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минздрав Аргентины зарегистрировал рекордную за десятилетие вспышку хантавируса.

    Эксперты Всемирной организации здравоохранения заявили об отсутствии вакцин от этой болезни.

    В Амстердаме с симптомами данной инфекции госпитализировали стюардессу.

    8 мая 2026, 21:28
    Назначен замминистра обороны по цифровой трансформации армии
    Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Щербинина на должность заместителя министра обороны по IT-направлению, сообщил военкор Семен Пегов.

    Щербинин будет курировать цифровые технологии в Министерстве обороны, отвечать за цифровую трансформацию армии и создание единой цифровой среды ведомства, пишет Пегов в своем Telegram-канале Wargonzo.

    По его словам, Щербинин начал работу в Минобороны в 2024 году, сначала как советник министра. Позже он занял пост руководителя Главного управления цифрового и технологического развития, где возглавил модернизацию IT-инфраструктуры. Под его руководством ведется разработка цифровой системы «СВОД», которая должна повысить ситуационную осведомленность войск и упростить принятие решений командирами на тактическом уровне.

    Пегов отмечает, что назначение Щербинина на должность замминистра обороны назревало давно и выглядит логичным продолжением курса нового руководства на модернизацию самых актуальных направлений, востребованных в ходе спецоперации.

    Как сообщает сайт Минобороны, Дмитрий Щербинин родился 18 марта 1982 года в Перми. В 2003 году с отличием окончил Пермский государственный технический университет, а в 2020 году — Высшую школу государственного управления РАНХиГС при президенте РФ. В 2013 году получил степень MBA в международном вузе.

    С 1999 по 2005 год работал на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. В 2005–2017 годах занимал должности в коммерческих структурах, связанных с информационными технологиями. С 2017 по 2020 год возглавлял департамент технологического развития и цифровой экономики в Экспертном управлении президента РФ. В 2020–2024 годах занимал пост заместителя руководителя секретариата первого заместителя председателя правительства РФ.

    С 2024 по 2025 год работал советником Министра обороны РФ, затем в 2025–2026 годах – начальником Главного управления цифрового и технологического развития Минобороны России. В апреле указом президента РФ назначен заместителем министра обороны, курирующим цифровое направление.

    Имеет классный чин действительного государственного советника 2 класса. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и ведомственными наградами.

    В октябре бывший первый замминистра промышленности и торговли России Василий Осьмаков был назначен заместителем министра обороны России.

    8 мая 2026, 18:48
    Боец ВС России 130 дней в одиночку координировал удары в тылу ВСУ
    Доброволец из Башкортостана с позывным Мулла провел в тылу украинских войск 130 дней, корректируя удары и оказывая поддержку своим сослуживцам, сообщают военкоры.

    Российский боец с позывным Мулла провел 130 дней в тылу украинских войск, координируя действия своих подразделений, сообщает военкор RT Влад Андрица. Мулле 53 года, он родом из Башкортостана и пошел на спецоперацию добровольно осенью 2023 года. Он участвовал в штурме Малой Токмачки в Запорожской области, где занял опорный пункт примерно в километре от российских позиций.

    «Утром оглянулся, посмотрел и понял, что нахожусь далеко в тылу у врага», – вспоминает Мулла. У него была только рация, с помощью которой он поддерживал связь с командиром, который приказал ему оставаться на месте. Первые 28 дней боец находился в одной комнате кирпичного здания, а питание, воду и пауэрбанки ему сбрасывали с дронов сослуживцы.

    Спать Мулла мог только днем, с 08:00 до 14:00, когда над позицией велось наблюдение с воздуха. Для отдыха он использовал автомобильные сиденья, а в качестве укрытия – найденные на месте одеяла. Украинские военные долго не могли обнаружить его, и когда противник приближался, Мулла был готов использовать гранату.

    Около 40-50 дней спустя командир предложил Мулле покинуть позицию, но тот отказался, считая, что его корректировки ударов «бесценны». Всего он провел в тылу противника 130 дней, передавая важную информацию. У Муллы пятеро детей и пять внуков, один из сыновей также участвует в спецоперации.

    Ранее военнослужащие ВС России проникли в тыл противника, взяли под контроль укрепленный дот и захватили троих солдат неприятеля.

    До этого морпех 61-й гвардейской бригады, считавшийся пропавшим, шесть дней вел разведку в тылу ВСУ и выявил несколько точек размещения. А в феврале российский штурмовик с позывным Бодро более двух месяцев скрывался в укрытии в тылу ВСУ на глубине семь метров и докладывал о ротациях противника.

    В НАТО освоили новый способ пропаганды

    Секретариат НАТО проводит встречи с мировыми кинематографистами, желая привлечь их к своей пропаганде. Пока кинематографисты против, что неудивительно: похоже, это самая идиотская идея Брюсселя.

    8 мая 2026, 18:32
    Каллас объяснила отказ Эстонии праздновать День Победы

    Отсутствие праздничных мероприятий 9 мая в Эстонии связано с потерей государственного суверенитета после окончания Второй мировой войны, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

    Кая Каллас во время пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду заявила, что отношение к празднованию 9 мая в Европе различно, и этот вопрос вызывает дискуссии внутри стран и их общин, передают «Вести».

    «Дискуссии о том, почему мы не можем отмечать 9 мая как День Победы, исходят из того факта, что если бы после окончания войны мы в Эстонии остались в свободе и независимости, мы могли бы отмечать этот день как победу», – заявила Каллас.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обращал внимание на тревожные тенденции в западных странах. Глава ведомства подчеркивал, что европейские чиновники открыто призывают повторить опыт Адольфа Гитлера и готовят нападение на Российскую Федерацию.

    Перед праздником на границе Эстонии и России образовались многокилометровые очереди из желающих отметить 9 Мая.

    Глава российского МИД Сергей Лавров пообещал бескомпромиссный ответ на попытки западных стран сорвать торжественные мероприятия.

    8 мая 2026, 17:42
    Из желающих попасть на «Берега Победы» в Ивангороде выстроилась очередь со стороны Эстонии
    Очередь из 65 человек образовалась на границе Эстонии и России у пункта пропуска в Ивангород, где ожидают перехода жители эстонской Нарвы, сообщают очевидцы с места событий.

    Более 60 человек ожидают прохождения контроля на КПП «Ивангород» со стороны эстонской Нарвы. Жительница Эстонии Виктория, находящаяся в очереди, рассказала агентству РИА «Новости»: «На данный момент в очереди 65 человек».

    Северо-Западное таможенное управление подтвердило скопление людей на пункте пропуска в Россию «Ивангород» с эстонской стороны. Причины увеличения очереди пока не уточняются, но отмечается, что поток через этот КПП вырос на фоне выходных и праздничных мероприятий.

    В пятницу, 9 мая, в Ивангороде Ленинградской области традиционно состоится концерт «Берега Победы». Он пройдет у стен Ивангородской крепости на берегу реки Нарва и его будет видно и слышно как с российской, так и с эстонской стороны.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как жители Прибалтики идут на хитрости ради празднования Дня Победы. Тысячи жителей Прибалтики уже отправились в Россию для празднования 9 Мая.

    Ранее сообщалось, что граждане Эстонии массово раскупают туры в Нарву и на российскую границу ради участия в торжествах 9 мая. В то же время, празднование Дня Победы в Эстонии вызвало всплеск ненависти к русским жителям Нарвы со стороны местных властей и прессы.


    8 мая 2026, 18:28
    Пашинян назвал борьбу Армении за Карабах роковой ошибкой

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян высказал мнение, что инициатива по присоединению Карабаха к Армении стала тяжелой исторической ошибкой и не принесла стране свободы.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал движение за присоединение Карабаха к Армении фатальной ошибкой, передает РИА «Новости». Пашинян сделал это заявление во время встречи с избирателями в Сюникской области в рамках предвыборной кампании. Премьер напомнил, что движение началось в 1988 году и привело к многолетнему вооруженному конфликту с Азербайджаном.

    По словам Пашиняна, в армянском обществе долгое время говорилось о победе в карабахском конфликте 1990-х годов, однако он задался вопросом: «Но были ли в победившей Армении благосостояние, свобода, свободное волеизъявление?».

    Нагорный Карабах объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР 36 лет назад. После распада СССР и войны 1992-1994 годов регион долгое время существовал как непризнанная республика с армянским населением. В сентябре 2020 года боевые действия возобновились, и при посредничестве России стороны договорились о прекращении огня. Армянская сторона лишилась большинства контролируемых территорий, а в регионе были размещены российские миротворцы.

    Напомним, что в 2023 году Азербайджан провел военную операцию в Карабахе, которая длилась сутки. По итогам операции президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о прекращении существования непризнанного Нагорного Карабаха с 1 января 2024 года. Более 100 тыс. жителей региона покинули Карабах и уехали в Армению.

    Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что возвращение армянских беженцев в Карабах может нарушить мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном. Кроме того, Пашинян объяснил свою готовность признать суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом особенностями советской идеологии.

    8 мая 2026, 20:24
    Путин назвал удар Киева по ростовскому центру воздушного движения терактом
    Высокий профессионализм ростовских авиадиспетчеров позволил избежать трагических последствий после атаки со стороны Киева по Ростовскому региональному центру организации воздушного движения, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза.

    «Киевский режим совершил еще один акт, безусловно, террористического характера, а именно нанес удар по Ростовскому региональному центру организации воздушного движения. Это, безусловно, могло бы сказаться на безопасности гражданских воздушных судов», – отметил Путин. Он подчеркнул, что благодаря слаженной и профессиональной работе российских диспетчеров трагических событий удалось избежать, передает ТАСС.

    Ранее в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону ввели режим ЧС после атаки БПЛА. В пятницу над Ростовской областью уничтожили ракеты и БПЛА ВСУ.

    8 мая 2026, 19:36
    Фицо спрогнозировал скорое завершение конфликта на Украине
    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо полагает, что конфликт на Украине близится к завершению, и призвал к диалогу между сторонами.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что конфликт на Украине подходит к концу, передает ТАСС. Он заявил об этом журналистам после прибытия в Москву. «Я убежден, что мы уже приближаемся к концу российско-украинского конфликта», – подчеркнул Фицо.

    Фицо отметил, что полностью поддерживает любые формы перемирия и считает важным начать переговоры. «Я абсолютный сторонник любого вида перемирия. Я считаю, что в сто раз лучше сидеть за столом и вести переговоры», – пояснил премьер Словакии.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Москву для участия в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы.

    Российская сторона ожидает от Роберта Фицо передачу послания украинского лидера Владимира Зеленского.

    8 мая 2026, 19:54
    Двух омичей обвинили в ущербе на 1,5 млрд после крушения теплохода на Енисее

    Капитану теплохода и старшему помощнику предъявили обвинение после аварии на Енисее, приведшей к крупному разливу дизельного топлива и ущербу в 1,5 млрд рублей, сообщили в транспортной прокуратуре.

    Двум жителям Омска предъявлено обвинение в причинении ущерба на сумму более 1,5 млрд рублей из-за крушения теплохода на Енисее летом 2025 года, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Речь идет о капитане и старшем помощнике судна, затонувшего в Казачинском районе Красноярского края, в результате чего в реку попало около 80 тонн дизельного топлива.

    По информации регионального Минэкологии, авария произошла после пробоины топливного бака при буксировке двух барж. На территории ряда муниципалитетов был введен режим ЧС, а ликвидация последствий растянулась на несколько недель. В отношении обвиняемых возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба).

    Следствие считает, что капитан и его помощник, работавшие на теплоходе ПАО «Обь-Иртышское речное пароходство», не обеспечили соблюдение требований безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. В результате судно и состав вышли за пределы судового хода и сели на каменистый грунт, что привело к частичному затоплению и разливу топлива в акваторию Енисея.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Новоладожском канале в Ленинградской области аэролодка столкнулась с конструкцией наплавного моста, в результате чего три человека погибли.

    Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели трех человек при столкновении баржи и лодки на реке Обь в Ямальском районе ЯНАО.


    8 мая 2026, 22:14
    Кремль: Россия поддержала идею Трампа о перемирии с Украиной 9-11 мая и обмене пленными
    Россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и проведении обмена пленными в формате «тысяча на тысячу», заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил журналистам, что соответствующее решение принято по поручению Владимира Путина. По его словам, «главное, что условлено произвести в период перемирия с 9 по 11 мая включительно обмен пленными по тысяче человек с каждой стороны», сообщается на сайте Кремля.

    Ушаков отметил, что договоренность достигнута по итогам телефонных контактов Москвы с администрацией президента США. Представители Вашингтона, по его словам, в это время находились на связи с Киевом.

    Он подчеркнул, что инициатива президента США «идет в развитие недавнего телефонного разговора президентов России и США, в котором лидеры особо подчеркнули, что наши страны были союзниками в годы Второй мировой войны, а также обсудили возможность перемирия на время празднования Дня Победы».

    Особое значение, по словам Ушакова, приобретает тот факт, что инициатива приурочена к 81-й годовщине Победы над нацизмом, который в России отмечается как святой праздник.

    Президент США  заявил о достижении договоренности о прекращении огня и обмене пленными между Россией и Украиной в указанные даты.

    Напомним, в 00.00 мск 8 мая вступило в силу перемирие, объявленное Россией в честь празднования Дня Победы.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Киев провалил перемирие ко Дню Победы.

    8 мая 2026, 16:54
    Казахстан в десятки раз увеличил утильсбор на автомобили из России

    В Казахстане многократно увеличили утилизационный платеж на автомобили и сельхозтехнику, импортируемые из России и Белоруссии, новый приказ уже вступил в силу, сообщают информагентства.

    Утилизационный платеж на автомобили и сельскохозяйственную технику, ввозимые в Казахстан из России и Белоруссии, вырос в десятки раз. Документ министерства экологии и природных ресурсов Казахстана был размещен в базе нормативно-правовых актов 6 апреля и вступил в силу 8 мая, пишет ТАСС.

    Согласно приказу, для произведенных в Казахстане легковых автомобилей с двигателем объемом от одного до двух литров базовая ставка утильсбора составляет 50 месячных расчетных показателей, или около 216 тыс. тенге. Для машин, ввезенных из России и Белоруссии, применяется коэффициент 136, итоговая сумма утильсбора достигает 29,4 млн тенге, что превышает стоимость большинства подобных автомобилей, произведенных в России.

    Коэффициенты для других категорий также значительно увеличены: для автомобилей с двигателем до одного литра он составляет 22, для авто с двигателем свыше трех литров – 246. Для электромобилей из России и Белоруссии коэффициент установлен на уровне 60, а на импорт из других стран – ноль. Для грузовиков категорий N1, N2 и N3 из России и Белоруссии коэффициент составляет 164, для техники из других стран – от 3,5 до 11. Максимальный коэффициент – 250 – установлен для тракторов и комбайнов из России и Белоруссии.

    Министр промышленности и строительства Казахстана Ерсайын Нагаспаев ранее отмечал, что страна принимает зеркальные меры после увеличения утильсбора в России, а приказ был подготовлен совместно с Минэкологии. В Минпромторге России ответили, что не рассматривают ответные меры.

    Власти Казахстана не ожидают роста цен на внутреннем рынке, поскольку доля российских авто в продажах составляет 1,3%. Сборка автомобилей Lada, ГАЗ и КамАЗ, организованная в Казахстане, под новые правила не подпадает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также Казахстан намерен прекратить закупки электроэнергии из России с 2027 года благодаря развитию собственных энергетических мощностей.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о многомиллиардном ущербе бюджету из-за нелегального ввоза товаров с территории Казахстана. До этого Казахстан сократил импорт российской рыбы и колбасы.

    8 мая 2026, 14:34
    Нефтегазовые доходы России в 2026 году снизились на 38,3%

    Объем нефтегазовых доходов России в январе-апреле 2026 года снизился на 38,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Минфин.

    Такие показатели связаны преимущественно с падением цен на нефть в предшествующие месяцы, сообщается на сайте ведомства.

    Суммарные доходы федерального бюджета за этот период составили 11 721 млрд рублей, что на 4,5% ниже уровня 2025 года.

    При этом отмечается положительная динамика ключевых ненефтегазовых доходов: федеральный бюджет получил 9 423 млрд рублей, что на 10,2% превышает поступления за тот же период прошлого года. Поступления оборотных налогов, в том числе НДС, выросли на 17,2%. В целом ненефтегазовые доходы продолжают увеличиваться, несмотря на снижение нефтегазовых поступлений.

    Минфин с мая 2026 года возобновил операции по покупке и продаже иностранной валюты и золота на внутреннем рынке в рамках «бюджетного правила». При этом объем отложенных операций за март и апрель учтен при расчетах на май. Механизмы бюджетного правила и использование средств ФНБ позволяют поддерживать устойчивость бюджета даже при сильных колебаниях нефтегазовых доходов.

    Расходы федерального бюджета за первые четыре месяца 2026 года составили 17 598 млрд рублей, что на 15,7% выше прошлогодних показателей. Опережающая динамика расходов объясняется быстрым заключением и авансированием контрактов.

    В итоге с января по апрель 2026 года федеральный бюджет сложился с дефицитом 5 877 млрд рублей, что на 2 946 млрд рублей превышает дефицит прошлого года. Минфин подчеркивает, что высокий уровень дефицита в начале года связан прежде всего с ускоренным финансированием бюджетных обязательств.

    Ранее Кремль признал падение нефтегазовых доходов России.

    8 мая 2026, 16:40
    МИД выразил сожаление из-за запрета Израиля разгрузить российское судно с зерном
    Российский сухогруз Panormitis с зерном не получил разрешения на разгрузку в порту Хайфы в Израиле, что вызвало сожаление у Москвы, отметили в МИД.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва с сожалением восприняла отказ израильских властей разрешить разгрузку российского судна Panormitis с зерном в порту Хайфы, сообщается на сайте ведомства.

    По словам Захаровой, решение было принято израильской стороной под давлением Киева. В заявлении подчеркивается, что Москва отмечает влияние украинской стороны на этот шаг.

    «Некоторые представители киевского режима приветствовали решение израильского импортера, назвав его «четким сигналом» воздержаться от закупок «краденого украинского зерна». Оставляя за скобками абсурдные и бездоказательные утверждения украинской стороны, хотели бы отметить, что в Москве с сожалением восприняли такой шаг, предпринятый явно под давлением Киева. Это идёт вразрез с декларируемой израильскими властями приверженностью поддержанию российско-израильского экономического взаимодействия и ставит под угрозу продовольственную безопасность самого Израиля», - заявила Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев пообещал жесткие последствия для Тель-Авива, если российскому судну с зерном с новых территорий разрешат зайти в порт Хайфы. В тот же день посол Израиля был вызван в украинское дипломатическое ведомство для вручения ноты протеста.

    Однако Израиль отверг претензии Украины по вопросу покупки российского зерна. Но Евросоюз пригрозил Израилю санкциями. В итоге 30 апреля разгрузка судна с зерном в порту Хайфа была отложена из-за опасений санкций Евросоюза и дипломатического давления.

    8 мая 2026, 13:35
    Подозреваемый в убийстве чемпиона России по многоборью Исаева признал вину

    Мужчина, обвиняемый в расправе над победителем первенства страны по функциональному многоборью Дмитрием Исаевым, заявил о раскаянии во время судебного заседания.

    Судебное заседание по делу о гибели известного спортсмена проходит в Калуге. Во время слушаний предполагаемый преступник заявил, что полностью признает и осознает свою вину, передает ТАСС.

    «Раскаиваюсь в содеянном», – заявил фигурант перед судьей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева застрелили в Калуге в ночь на 7 мая. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя. Прокуратура опубликовала подробности ночного конфликта на придомовой территории.

    9 мая 2026, 10:44
    Путин: Победа всегда была и всегда будет за нами
    Президент Владимир Путин во время выступления на Красной площади в ходе парада Победы заявил о способности российского народа преодолеть любые испытания.

    «Твердо уверен, что наше дело – правое. Мы вместе. Победа всегда была и всегда будет за нами. Слава народу победителю, слава ветеранам, слава Вооруженным силам России!» – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Президент добавил, что залогом успеха является моральная сила, отвага и сплоченность граждан.

    «Залог успеха – наша моральная, нравственная сила, отвага и доблесть, наша сплоченность и способность выдержать все, одолеть любые испытания», – подчеркнул президент.

    Путин в ходе своей речи на Красной площади в Москве поздравил российских военных и всех российских граждан с Днем Победы.

    Также он подчеркнул, что подвиг победителей Великой Отечественной войны мотивирует бойцов спецоперации.

    8 мая 2026, 18:17
    Китай применил российские истребители Су-30МКК над Южно-Китайским морем

    Истребители Су-30МКК с ракетами Р-77 и YJ-91 сопровождали бомбардировщики H-6L над Южно-Китайским морем в рамках учений ВМФ Китая, пишут западные СМИ,

    Военно-морской флот Китая применил российские истребители Су-30МКК для сопровождения собственных бомбардировщиков H-6L над Южно-Китайским морем, пишет Military Watch Magazine.

    По данным издания, Су-30 были оснащены российскими ракетами класса «воздух-воздух» Р-77 с активным радиолокационным наведением и противокорабельными крылатыми ракетами YJ-91. Бомбардировщики H-6, в свою очередь, несли на борту крылатые ракеты YJ-12, предназначенные для поражения крупных морских целей.

    Military Watch Magazine отмечает, что в 2004 году Су-30МКК был самым современным истребителем, которым располагал Китай. Позже на базе российских технологий были созданы национальные варианты J-16 и J-15B.

    В 2025 году стало известно о принятии на вооружение в Китае первого истребителя пятого поколения J-35 для ВМФ. По мнению экспертов, в будущем эти самолеты должны полностью заменить устаревающие J-11B и Су-30МК2.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай пообещал «решительно бить» по сепаратистам Тайваня. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности Москвы поддержать Китай в случае обострения ситуации в Тайваньском проливе.

    Ранее российские стратегические ракетоносцы и китайские бомбардировщики выполнили совместную миссию над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей, а также Тихого океана.


