Парад Победы прошел на Дворцовой площади Петербурга

Tекст: Тимур Шайдуллин

Парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел на Дворцовой площади Петербурга, сообщает РИА «Новости». Торжественное событие открылось выносом государственного флага России и Знамени Победы. В шествии приняли участие около тысячи военнослужащих, курсанты военных вузов, а также представители университетов МЧС и МВД России.

Особое внимание было уделено военнослужащим группировки «Север», которые прошли по площади в составе колонны. Парад принимал временно исполняющий обязанности командующего войсками Ленинградского военного округа Рустам Миннекаев. Управление парадом осуществлял временно исполняющий обязанности начальника штаба округа Михаил Лысенко.

Перед трибунами торжественным маршем прошли офицеры управления Ленинградского военного округа, которые в настоящее время участвуют в специальной военной операции. В параде приняли участие офицеры и курсанты сразу нескольких ведущих военных академий страны, включая Михайловскую военную артиллерийскую академию, Военную академию связи имени Буденного, Военно-космическую академию имени Можайского, Военно-морскую академию имени Кузнецова и другие военные учебные заведения.

Впервые на Дворцовой площади выступил сводный расчет барабанщиков военных оркестров Петербурга. Музыкальное сопровождение обеспечил объединенный военный оркестр Санкт-Петербургского гарнизона.

