Путин: Нельзя допустить оправдания преступлений нацистов

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Наш долг – не допустить оправдания геноцида граждан СССР и других злодеяний нацистских преступников», – цитирует Путина РИА «Новости».

Он добавил, что народы объединяет «искреннее отношение к общей истории, память о тех, кто сражался за свободу своей страны и всего человечества», а также ответственность за сохранение правды о Великой Отечественной войне и о Второй мировой войне

«На их (нацистов – прим. ВЗГЛЯД) совести – невыносимые страдания и гибель миллионов мирных жителей», – подчеркнул российский лидер.

Напомним, на праздновании 9 Мая в российской столице находятся президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Абхазии Бадра Гунба, президент Южной Осетии Алан Гаглоев, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим.

Также в Москве присутствуют премьер Словакии Роберт Фицо, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Синиша Каран, председатель Народной скупщины Республики Сербской Ненад Стевандич и председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик.