  • Новость часаПутин призвал не допустить пересмотра итогов Нюрнбергского трибунала
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Штурм Берлина стал победой Красной армии еще и над собственными ошибками
    Путин: Боевой опыт позволяет России создавать новейшее оружие
    Новейший ЗРК С-500 «Прометей» показали в ходе трансляции на параде Победы
    Музей Освенцима отказался пустить сына узника в русский барак
    Путин: Победа всегда была и всегда будет за нами
    Путин: Москва никогда не делила победу на «свою и чужую»
    Военнослужащие КНДР прошли маршем по Красной площади
    Первая женщина Герой России на СВО Болилая находилась на параде рядом с Путиным
    Руководители Грузии решили не посещать отмечаемый ЕС День Европы
    9 мая 2026, 12:00 • Новости дня

    Путин: Москва никогда не делила победу на «свою и чужую»

    Путин: Москва никогда не делила победу на «свою и чужую»
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на приеме в Кремле заявил о единстве Победы и подчеркнул важность вклада всех участников антигитлеровской коалиции.

    Москва никогда не делила грандиозную победу в Великой Отечественной войне на «свою и чужую», подчеркнул президент России Владимир Путин на торжественном приеме в Кремле, передает РИА «Новости». Он отметил, что российская сторона чтит вклад всех воинов антигитлеровской коалиции, подчеркнув единство мирового сообщества перед лицом нацизма.

    «При этом мы никогда не делили эту грандиозную победу на свою и чужую, и потому чтим вклад всех воинов антигитлеровской коалиции», – сказал российский лидер на торжественном приеме в честь Дня Победы.

    В этом году Россия отмечает 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Торжественный прием в Кремле был организован для зарубежных гостей и высокопоставленных партнеров, прибывших на празднование Дня Победы.

    Выступая на приеме, Владимир Путин отметил: «Искренне рад отмечать этот праздник в кругу друзей и надежных партнеров».

    Ранее президент России вместе с зарубежными гостями принял участие в церемонии у Вечного огня и возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Также Путин лично поприветствовал бойцов спецоперации на трибунах после завершения парада, посвященного 81-й годовщине Победы.


    9 мая 2026, 10:44 • Новости дня
    Путин: Победа всегда была и всегда будет за нами
    Путин: Победа всегда была и всегда будет за нами
    @ ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин во время выступления на Красной площади в ходе парада Победы заявил о способности российского народа преодолеть любые испытания.

    «Твердо уверен, что наше дело – правое. Мы вместе. Победа всегда была и всегда будет за нами. Слава народу победителю, слава ветеранам, слава Вооруженным силам России!» – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Президент добавил, что залогом успеха является моральная сила, отвага и сплоченность граждан.

    «Залог успеха – наша моральная, нравственная сила, отвага и доблесть, наша сплоченность и способность выдержать все, одолеть любые испытания», – подчеркнул президент.

    Путин в ходе своей речи на Красной площади в Москве поздравил российских военных и всех российских граждан с Днем Победы.

    Также он подчеркнул, что подвиг победителей Великой Отечественной войны мотивирует бойцов спецоперации.

    Комментарии (8)
    9 мая 2026, 10:50 • Новости дня
    Новейший ЗРК С-500 «Прометей» показали в ходе трансляции на параде Победы
    Новейший ЗРК С-500 «Прометей» показали в ходе трансляции на параде Победы
    @ Кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    Российский новейший зенитно-ракетный комплекс С-500 впервые продемонстрировали широкой публике во время торжественного мероприятия на Красной площади в Москве.

    Новейший зенитно-ракетный комплекс С-500 «Прометей» был показан в ходе трансляции парада в честь Дня Победы в Москве, передает РИА «Новости».

    Зрители смогли увидеть передовую военную технику, которая уже поступила на вооружение российской армии.

    «Зенитная ракетная система С-500 «Прометей» обладает уникальными возможностями высотного перехвата баллистических и аэродинамических целей», – заявил диктор во время трансляции парада.

    Ранее, в декабре прошлого года, начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов сообщал о формировании первой дивизии ПВО-ПРО. Это подразделение Воздушно-космических сил России уже оснащено новейшими зенитными ракетными системами С-500.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Андрей Белоусов сообщил о начале боевого дежурства первого полка с новейшей системой С-500.

    Военный аналитик Александр Михайлов отметил способность комплекса поражать цели на дальности до 500 километров.

    Комментарии (0)
    8 мая 2026, 19:25 • Видео
    В НАТО освоили новый способ пропаганды

    Секретариат НАТО проводит встречи с мировыми кинематографистами, желая привлечь их к своей пропаганде. Пока кинематографисты против, что неудивительно: похоже, это самая идиотская идея Брюсселя.

    Комментарии (0)
    9 мая 2026, 11:23 • Новости дня
    Первая женщина Герой России на СВО Болилая находилась на параде рядом с Путиным
    Первая женщина Герой России на СВО Болилая находилась на параде рядом с Путиным
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Медсестра Людмила Болилая, первая женщина, награжденная званием Героя России за подвиг на спецоперации, присутствовала на параде Победы в Москве рядом с президентом.

    На параде Победы в Москве за спиной президента Владимира Путина находилась медсестра Людмила Болилая – первая женщина, удостоенная звания Героя России в ходе спецоперации на Украине, сообщает корреспондент ТАСС.

    Болилая получила высокое звание за мужество, проявленное во время выполнения своих обязанностей под обстрелом Вооруженных сил Украины. Она продолжала оказывать помощь раненым военнослужащим, несмотря на угрозу собственной жизни.

    По данным ТАСС, ефрейтор Болилая в критический момент закрыла своим телом тяжелораненого солдата, приняв на себя осколки и поражающие элементы. Благодаря ее поступку военнослужащий выжил, а сама Болилая с тяжелыми ранениями была доставлена в госпиталь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин лично поприветствовал бойцов специальной военной операции на трибунах после окончания парада ко Дню Победы.

    Полковник Леонид Рыжов, Герой России и участник освобождения ЛНР, также находился на трибуне рядом с президентом. Позже герои спецоперации на Украине вместе с главой государства возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

    Комментарии (0)
    9 мая 2026, 02:30 • Новости дня
    Захарова восхитилась тем, как Трамп «опрокинул европейских вассалов» перед Днем Победы

    Захарова восхитилась тем, как Трамп «опрокинул европейских вассалов»

    Захарова восхитилась тем, как Трамп «опрокинул европейских вассалов» перед Днем Победы
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Накануне Дня Победы официальный представитель МИД Мария Захарова традиционно наблюдала за перлами коллективного Запада, среди которых выделялся президент США с выпадом в сторону европейских коллег.

    «Вечер томным не оказался и под конец дня джекпот интерпретаций 8 мая и европейской победы сорвал президент США Дональд Трамп. Он подписал прокламацию по случаю годовщины разгрома гитлеровской Германии, в которой чётко сказал, опрокинув вассалов на пол, что такое 8 мая: «Мы отмечаем грандиозную победу Америки над тиранией и злом в Европе, достигнутую благодаря мощи наших вооружённых сил и сил наших союзников», – написала дипломат в Telegram-канале.

    Захарова уточнила, что «довольна прогрессом их биполярки – натовские союзничники друг друга не подвели», так как из всего, что она собрала за день, следует, что по поводу 8 мая внутри «коллективного Запада» идут споры, кто больше сделал для утверждения собственного доминирования над остальным миром.

    При этом Россия уверенно вступает в День Победы 9 мая и гордо несёт Знамя Победы, поднятое Красной армией над поверженным Рейхстагом, написала она.

    «Мир спас советский солдат. Этот факт не изменить», – завершила пост Захарова, приглашая всех в День Победы.

    Напомним, посол Дарчиев отметил, что отношение США ко Дню Победы изменилось кардинальным образом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Словакии назвал поездку Фицо в Москву знаком уважения. В Сербии объяснили отказ лидеров Евросоюза праздновать День Победы. Власти Молдавии запретили празднование Дня Победы в центре Кишинева.


    Комментарии (0)
    9 мая 2026, 09:19 • Новости дня
    Песков анонсировал масштабное выступление Путина на параде Победы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин произнесет традиционную объемную речь во время торжественных мероприятий в честь Дня Победы на Красной площади в Москве, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Путин выступит с традиционным обращением 9 мая на Красной площади, сказал Песков, передает РИА «Новости».

    Российский лидер лично примет участие в торжественном параде.

    «Она каждый раз масштабная», – охарактеризовал представитель Кремля речь президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков подтвердил планы главы государства выступить с традиционной речью перед началом парада Победы.

    Песков указывал на важность выступления Владимира Путина 9 мая.

    Комментарии (4)
    9 мая 2026, 10:48 • Новости дня
    Военнослужащие КНДР прошли маршем по Красной площади

    Военные Корейской народной армии промаршировали на параде Победы в Москве

    Военнослужащие КНДР прошли маршем по Красной площади
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    Бойцы из Северной Кореи присоединились к торжественным мероприятиям в честь 81-й годовщины Победы, прошагав по главной площади российской столицы.

    Торжественное шествие корейских военных состоялось на брусчатке перед Кремлем, передает РИА «Новости». Участие иностранных гостей стало значимой частью памятных мероприятий.

    Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о совместной работе российской и корейской армий. В апреле 2025 года стало известно, что спецназ КНДР помогал отражать вторжение противника в Курской области.

    Кроме того, северокорейский лидер распорядился направить в российский приграничный регион 1 тыс. квалифицированных саперов. Этим специалистам предстоит заняться масштабным разминированием территорий Курской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о присутствии командиров подразделений КНДР на Красной площади.

    После завершения прошлогоднего парада Победы Владимир Путин лично поблагодарил северокорейских военнослужащих.

    Позже глава российского военного ведомства Андрей Белоусов во время визита в Пхеньян наградил бойцов Корейской Народной Армии орденами Мужества.

    Комментарии (2)
    9 мая 2026, 10:19 • Новости дня
    Песков сообщил об отсутствии попыток сорвать празднование Дня Победы
    Песков сообщил об отсутствии попыток сорвать празднование Дня Победы
    @ ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Попыток срыва празднования Дня Победы в субботу не было, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Украинские военные не предпринимали действий для срыва торжеств по случаю Дня Победы, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

    «Ничего не пытались, все хорошо», – подчеркнул представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос о возможных провокациях со стороны противника, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала об угрозах Владимира Зеленского безопасности празднования на Красной площади.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об усилении мер безопасности в Москве перед Днем Победы.

    Министерство обороны подтвердило готовность нанести массированный удар по Киеву при попытках срыва торжеств.

    Комментарии (8)
    9 мая 2026, 10:05 • Новости дня
    Командовать парадом Победы впервые поставили главкома Сухопутных войск

    Командовать парадом Победы поставили главкома Сухопутных войск Мордвичева

    Командовать парадом Победы впервые поставили главкома Сухопутных войск
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Торжественным маршем войск в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне впервые руководил недавно назначенный главнокомандующий Сухопутными войсками Андрей Мордвичев.

    Главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных сил России Андрей Мордвичев впервые командует Парадом Победы на Красной площади, передает ТАСС.

    Напомним, 22 мая 2025 года министр обороны Андрей Белоусов официально представил генерал-полковника личному составу. Герою России торжественно вручили личный штандарт.

    На этой высокой должности Мордвичев сменил генерала армии Олега Салюкова. Предшественник 15 мая получил назначение на пост заместителя секретаря Совета безопасности страны.

    Напомним, генеральная репетиция парада Победы состоялась на Красной площади 7 мая.

    Комментарии (0)
    9 мая 2026, 10:47 • Новости дня
    Путин: Боевой опыт позволяет России создавать новейшее оружие
    Путин: Боевой опыт позволяет России создавать новейшее оружие
    @ Александр Щербак/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Отечественные специалисты разрабатывают и запускают в серийный выпуск передовые образцы военной техники, опираясь на актуальную практику ведения боевых действий, заявил президент Владимир Путин в ходе парада Победы на Красной площади.

    «Рядом с российскими воинами рабочие и конструкторы, инженеры, ученые, изобретатели. Они продолжают традиции своих предшественников, опираясь на современный боевой опыт создают передовые, уникальные образцы вооружения, разворачивают их массовое производство», – цитирует президента РИА «Новости».

    При этом российский лидер обратил особое внимание на значимость человеческого фактора.

    «Как бы ни менялись техника и способы ведения боя, неизменным остается главное: судьбу страны вершат люди. Бойцы и заводчане, работники сельских предприятий, оружейники и военкоры, врачи и учителя, деятели культуры и священнослужители, волонтеры, предприниматели, благотворители, все граждане России», – приводит его слова ТАСС.

    В 2024 году президент поручал учитывать опыт спецоперации при развитии отечественного оружия. В том же году российские предприятия кратно увеличили выпуск особо востребованных образцов военной техники.

    Комментарии (31)
    9 мая 2026, 12:11 • Новости дня
    Путин призвал не допустить пересмотра итогов Нюрнбергского трибунала
    Путин призвал не допустить пересмотра итогов Нюрнбергского трибунала
    @ Eddie Worth/AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Важно защитить историческую правду о Второй мировой войне и сохранииь мирное сосуществование на основе принципов ООН, заявил президент Владимир Путин в ходе приема иностранных гостей по случаю Дня Победы в Москве.

    «Важно жестко пресекать попытки фальсификации событий Второй мировой войны, героизации нацистов и коллаборационистов. На их совести невыносимые страдания и гибель миллионов мирных жителей. Наш долг – не допустить оправдания геноцида граждан СССР и других злодеяний нацистских преступников. Они однозначно осуждены решениями Нюрнбергского трибунала, не имеют срока давности», – сказал он, передает РИА «Новости».

    Кроме того, российский лидер напомнил о заветах предков беречь и защищать мир.

    «Исходить из принципа равной и неделимой безопасности, учитывать культурно-цивилизационное разнообразие народов планеты, их право самим определять свою судьбу», – подчеркнул он.

    Также президент призвал не допустить оправдания геноцида советских граждан.

    Комментарии (0)
    9 мая 2026, 01:35 • Новости дня
    Захарова назвала предупреждение Зеленскому сигналом для стран Запада

    Tекст: Катерина Туманова

    Международное сообщество должно обратить внимание на жесткий ответ Москвы в случае попыток украинских властей сорвать празднование Дня Победы, призвала официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова подчеркнула, что сигнал об ответных мерах адресован западным странам, так как это необходимо для осознания всей важности текущего момента в преддверии 81-й годовщины Великой Победы.

    «Это было сделано, потому что мы понимали, что коллективный Запад делает всё, чтобы в очередной раз не увидеть человеконенавистнической логики и не услышать абсолютно экстремистских, террористических угроз от Зеленского», –  подчеркнула дипломат в беседе с ТАСС.

    По ее словам, Запад вновь попытается снабдить главу киевского режима  политической поддержкой, вывести его в передовицы информационно и обеспечить оружием, деньгами и так далее.

    «И ровно для того, чтобы те очнулись и поняли серьезность момента, и был предпринят комплекс соответствующих мер, которые затем имели вот такое информационное сопровождение: четкое, понятное и, подчеркну еще раз, ответное», – добавила она.

    Захарова уточнила, что российская сторона предупредила все государства и международные организации о том, что «это все не просто актуально, а что необходимо им предпринять конкретные шаги на этом направлении».

    Напомним, президент России Владимир Путин принял решение объявить перемирие на время празднования Дня Победы. Министерство обороны предупредило о готовности нанести ответный удар при попытках срыва праздника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве, а затем объявил о «режиме тишины» с 6 мая. МИД призвал максимально серьезно отнестись к предупреждению Минобороны о возможном ответном ударе по Киеву в случае нарушения им перемирия на 9 Мая.

    Комментарии (0)
    9 мая 2026, 07:50 • Новости дня
    Историк Бурини: Жена нациста привезла в Бразилию мыло из узников Освенцима

    Tекст: Катерина Туманова

    Жена нациста Вольфганга Герхардта привезла в Бразилию мыло из человеческого жира, рассказал о страшном артефакте, созданном в 1943 году из останков жертв лагеря смерти Аушвиц-Биркенау историк Педро Бурини, написавший книгу о главвраче концлагеря Йозефе Менгеле «Ангел смерти в Серра-Негра».

    «Рут подарила одному человеку два куска мыла, сделанного из жира узников Аушвиц-Биркенау», – рассказал Бурини РИА «Новости».

    По его словам, для беглых преступников подобные вещи были своеобразным капризом. Этот предмет служил символом унижения врагов, об которых палачи продолжали вытирать руки даже спустя годы.

    Менгеле скрывался в Бразилии под именем Вольфганга Герхардта, оставившего преступнику свои документы.

    Лагерь Аушвиц-Биркенау был освобожден Красной армией 27 января 1945 года. В период с 1941 по 1945 годы там уничтожили около 1,4 млн человек, а позже на месте концлагеря основали мемориальный музей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия увеличила финансирование экскурсий школьников в концлагеря. Мемориал на месте бывшего фашистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме в 2025 году посетили почти два миллиона человек. Освободивший Освенцим ветеран Мартынушкин признался, что увиденный им в концлагере ад был уготован для нас всех.

    Комментарии (0)
    9 мая 2026, 04:30 • Новости дня
    Создатель РСЗО «Катюша» раскрыл секрет победы Красной Армии
    Создатель РСЗО «Катюша» раскрыл секрет победы Красной Армии
    @ Aleksander Lyskin/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Первая в мире мобильная реактивная система залпового огня (РСЗО) стала настоящим потрясением для противника и сыграла ключевую роль в разгроме немецких войск в Великой Отечественной войне, рассказал глава разработавшего оружие Исследовательского центра имени М. В. Келдыша Владимир Кошлаков.

    Применение легендарной артиллерийской установки «Катюша» обеспечило Красной Армии решающее преимущество на полях сражений. По словам руководителя Исследовательского центра имени М. В. Келдыша Владимира Кошлакова, появление этого оружия кардинально изменило ход боевых действий.

    «Однозначно можно сказать, что эксплуатация «Катюши» с первых дней войны создала переломный момент и обеспечила победу Красной Армии, потому что это был большой сюрприз для немцев, когда они на себе почувствовали, что вокруг происходит ад кромешный», – рассказал Кошлаков ТАСС.

    Он добавил, что разрушительная мощь машин дополнялась сильным психологическим воздействием на врага.

    Разработка системы столкнулась с трудностями и временно останавливалась до июня 1941 года. Однако ученые продолжили работу по собственной инициативе, опираясь на опыт применения подобных снарядов под фюзеляжами самолетов в боях при Халхин-Голе.

    Успешные испытания в Нахабино убедили советское руководство, после чего Иосиф Сталин распорядился начать серийное производство «Оружия Победы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подводники Второй мировой могли совершать фатальные ошибки, а Красная армия нередко отказывалась от уникальных видов оружия.

    При этом современный российский БТР должен стать простым и дешевым, заявили разработчики.

    Комментарии (0)
    9 мая 2026, 00:50 • Новости дня
    Путин присвоил звание заслуженного артиста России актеру Алексею Маклакову
    Путин присвоил звание заслуженного артиста России актеру Алексею Маклакову
    @ Sergrey Petrov/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Актер Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» Алексей Маклаков удостоился звания заслуженного артиста России, следует из опубликованного на портале правовой информации указа президента Владимира Путина.

    «Присвоить почетные звания: «заслуженный артист Российской Федерации» <…> Маклакову Алексею Константиновичу – артисту государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Московский государственный театр «Ленком Марка Захарова», – сказано в документе.

    Звания заслуженных артистов России также были удостоены артистка балета театра «Кремлевский балет» Олеся Росланова, артист балета Красноярского государственного театра оперы и балета имени Д.А. Хворостовского Юрий Кудрявцев и артист Национального молодежного театра Республики Башкортостан имени Мустая Карима Линар Ахметвалиев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин наградил орденом «За заслуги в культуре и искусстве» актрису Селезневу, а также наградил медалью «За труды в культуре и искусстве» актрису Марину Зудину.

    Комментарии (0)
    9 мая 2026, 05:02 • Новости дня
    Стало известно о специальных подарках гостям парада Победы в Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Гостям военного парада на Красной площади вручат особые памятные подарки в честь Дня Победы, которые невозможно приобрести в обычных магазинах.

    Специализирующаяся на сборных моделях военной техники и настольных играх компания ZVEZDA изготовила и отгрузила специальную партию подарков для гостей Парада Победы 9 мая в Москве.

    «Мы давно сотрудничаем с организаторами парада. В этом году уже произведена партия специальная и отгружена», рассказал РИА «Новости» представитель компании.

    Он добавил, что все изделия, предназначенные для гостей торжества, являются эксклюзивными и не поступают в продажу. Подарки выпускаются по государственному заказу и предназначены исключительно для участников парада  на трибунах.

    В основу будущего подарка обычно закладывается одна из существующих моделей, в которую добавляются уникальные детали. Для каждого парада разрабатывается специальный макет, создается лимитированная серия с индивидуальной упаковкой и логотипом Победы.

    Компания пока не раскрывает, какой именно памятный сувенир получат гости мероприятия, подчеркнув, что это станет сюрпризом и детали будут объявлены только в день праздника. В прошлом году среди подарков была настольная игра «Штурм Берлина».

    Торжественный парад, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне состоится в Москве 9 мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков напомнил, что России не нужно «ничье дозволение» для Парада Победы. В Кремле рассказали о работе российских и международных СМИ на Красной площади 9 мая.

    Захарова восхитилась тем, как американский президент «опрокинул европейских вассалов» перед Днем Победы.

    Комментарии (0)
    Главное
    Песков сообщил об отсутствии попыток сорвать празднование Дня Победы
    Командовать парадом Победы впервые поставили главкома Сухопутных войск
    Pоlitico: Евролидеры устали от нотаций Зеленского
    Провокаторы с флагами Украины пытались сорвать акцию памяти в Берлине
    Парад Победы в Москве стал самым популярным запросом у украинцев в Google
    Уралвагонзавод передал войскам эшелоны модернизированных танков ко Дню Победы
    Парад Победы транслировали для жителей эстонской Нарвы из Ивангорода