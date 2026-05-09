Путин в Кремле поднял тост за поколение победителей и дружбу народов

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Позвольте предложить тост за поколение победителей, за торжество правды и справедливости, за дружбу и процветание стран и народов. С праздником вас, дорогие друзья! С Днем Победы!» – цитирует Путина РИА «Новости».

На празднование Дня Победы в Москву прибыли президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Абхазии Бадра Гунба, президент Южной Осетии Алан Гаглоев.

Кроме того, среди гостей есть президент Лаоса Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, премьер Словакии Роберт Фицо, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Синиша Каран, председатель Народной скупщины Республики Сербской Ненад Стевандич и председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик.

Путин поприветствовал всех иностранных лидеров.

«Уважаемые главы делегаций, дамы и господа, дорогие друзья, приветствую вас на торжественном приеме в честь Дня Победы. Искренне рад отмечать этот праздник в кругу друзей и надежных партнеров», – сказал российский президент.

Кремль ранее публиковал список руководителей иностранных делегаций, которые принимают участие в праздновании Дня Победы в Москве.