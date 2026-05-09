Московский зоопарк рассказал, как слоны тушили пожары от бомбежек в годы войны

Tекст: Мария Иванова

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова поделилась воспоминаниями о работе учреждения в годы Великой Отечественной войны, передает ее Telegram-канал.

По ее словам, зоосад не закрывался ни на один день. «В этот день я с гордостью и трепетом делюсь историями, от которых замирает сердце», – написала руководитель.

Она отметила подвиг слонов Шанго и Маньки, которые наравне с горожанами ликвидировали возгорания после авианалетов. Кроме того, Акулова упомянула бегемота Августа, появившегося на свет в 1943 году как символ веры в мирное будущее.

Сотрудники учреждения также проявили героизм, вступив в ряды Восьмой Краснопресненской дивизии. Руководство зоопарка выразило глубокую благодарность ветеранам и труженикам тыла, спасавшим зверей под вражеским огнем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ослик Жорик, помогавший в зоне спецоперации, поселился в московском Детском зоопарке.