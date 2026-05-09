Каллас объяснила отказ Эстонии праздновать День Победы

Tекст: Вера Басилая

Кая Каллас во время пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду заявила, что отношение к празднованию 9 мая в Европе различно, и этот вопрос вызывает дискуссии внутри стран и их общин, передают «Вести».

«Дискуссии о том, почему мы не можем отмечать 9 мая как День Победы, исходят из того факта, что если бы после окончания войны мы в Эстонии остались в свободе и независимости, мы могли бы отмечать этот день как победу», – заявила Каллас.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обращал внимание на тревожные тенденции в западных странах. Глава ведомства подчеркивал, что европейские чиновники открыто призывают повторить опыт Адольфа Гитлера и готовят нападение на Российскую Федерацию.

Перед праздником на границе Эстонии и России образовались многокилометровые очереди из желающих отметить 9 Мая.

Глава российского МИД Сергей Лавров пообещал бескомпромиссный ответ на попытки западных стран сорвать торжественные мероприятия.