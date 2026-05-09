Лукашенко заявил о невозможности помешать празднованию Дня Победы

На фоне Знамени Победы, которым космонавты украсили станцию к празднику, они обратились к землянам с главными словами в этот день – о памяти и благодарности за Победу.
«Дорогие друзья! Мы от всей души поздравляем вас с Днем Победы! 81 год назад наши предки победили беспощадного врага, стремившегося стереть с лица Земли целые народы. Именно нашей стране мир обязан освобождением от такого явления, как фашизм», – сказал командир станции Кудь-Сверчков в размещенном в Max-канале видео.
Его коллега Сергей Микаев напомнил, как ясно видна из космоса красота и уязвимость Земли и как важно беречь то, что сохранили предки.
«Победа в Великой Отечественной войне – это пример мужества, стойкости и героизма, которые явили всему миру граждане нашей страны. Благодаря им сегодня мы можем мечтать, исследовать космос и строить будущее», – напомнил космонавт.
Андрей Федяев призвал в День Победи отдать дань уважения людям, ковавшим оружие в тылу, несмотря на голод, бомбежки и разруху. Тем, кто после войны поднял страну, сумевшую всего через полтора десятка лет первой запустить в космос человека.
«Пусть память об этих великих подвигах всегда живет в наших сердцах и вдохновляет на новые свершения нас и наших потомков. С Днем Победы!» – поздравил космонавт.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России поздравил зарубежных лидеров с годовщиной Победы. В субботу, 9 мая, в Москве состоятся торжественные мероприятия в честь праздника, посетить которые прибыли зарубежные гости.