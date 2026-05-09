Путин и иностранные лидеры возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Российский лидер совместно с представителями других стран отдал дань уважения советским солдатам, передает ТАСС.
Военнослужащие Президентского полка возложили к мемориалу гирлянду из темно-красных роз, украшенную георгиевской лентой. Сами политики принесли к Вечному огню букеты алых роз.
В памятном мероприятии также участвовали министр обороны Андрей Белоусов и командующие парадными расчетами. Под звуки метронома присутствующие почтили память погибших защитников Родины минутой молчания. Над мемориалом развернули боевые знамена подразделений времен Великой Отечественной войны.
От имени руководителей государств солдаты оставили гвоздики у стел городов-героев в Александровском саду. Завершилась церемония торжественным маршем сводного расчета почетного караула, представляющего все три рода войск.
В 2025 году на 9 мая Путин вместе с лидерами 30 иностранных государств почтил память советских воинов-освободителей.