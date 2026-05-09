  Путин и иностранные лидеры возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата
    Двухпартийная система разочаровала британцев
    9 мая 2026, 11:05 • Новости дня

    Песков сообщил об отсутствии планов по новому разговору Путина и Трампа

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российский президент Владимир Путин и президент США Дональд Трамп не обменивались поздравлениями с Днем Победы, новые контакты пока не планируются, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Политики пока не обменивались поздравлениями по случаю Дня Победы, указал Песков, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что президенты обсуждали значение этого праздника в ходе недавнего телефонного разговора.

    В настоящее время в графике не значится новый телефонный контакт между лидерами двух стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия согласилась на инициативу Дональда Трампа о перемирии на Украине с 9 по 11 мая.

    8 мая 2026, 20:24 • Новости дня
    Путин назвал удар Киева по ростовскому центру воздушного движения терактом
    Путин назвал удар Киева по ростовскому центру воздушного движения терактом
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Высокий профессионализм ростовских авиадиспетчеров позволил избежать трагических последствий после атаки со стороны Киева по Ростовскому региональному центру организации воздушного движения, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза.

    «Киевский режим совершил еще один акт, безусловно, террористического характера, а именно нанес удар по Ростовскому региональному центру организации воздушного движения. Это, безусловно, могло бы сказаться на безопасности гражданских воздушных судов», – отметил Путин. Он подчеркнул, что благодаря слаженной и профессиональной работе российских диспетчеров трагических событий удалось избежать, передает ТАСС.

    Ранее в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону ввели режим ЧС после атаки БПЛА. В пятницу над Ростовской областью уничтожили ракеты и БПЛА ВСУ.

    8 мая 2026, 16:24 • Новости дня
    Госсекретарь США сообщил о будущем американских войск в Европе

    Рубио заявил об отсутствии решения по войскам США в Европе

    Госсекретарь США сообщил о будущем американских войск в Европе
    @ Silas Stein/dpa/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Окончательный вердикт относительно возможного возвращения американского контингента на родину предстоит вынести главе государства, однако на данный момент этот шаг еще не согласован, сообщил госсекретарь Марко Рубио.

    Вопрос о дальнейшем присутствии вооруженных сил Соединенных Штатов за рубежом находится исключительно в компетенции американского лидера, передает РИА «Новости». Президент США рассмотрит различные сценарии, подготовленные его экспертами, прежде чем сделать итоговый выбор.

    «Безусловно, это решение остается за президентом. Его команда и такие люди, как я и другие, предложат ему возможные варианты, но несомненно, он должен будет принять это решение. Пока он его не принял», – заявил Марко Рубио журналистам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о намерении вывести из Германии более пяти тысяч американских военных. До этого американский лидер анонсировал возможную передислокацию контингента внутри европейского региона.

    8 мая 2026, 19:25 • Видео
    В НАТО освоили новый способ пропаганды

    Секретариат НАТО проводит встречи с мировыми кинематографистами, желая привлечь их к своей пропаганде. Пока кинематографисты против, что неудивительно: похоже, это самая идиотская идея Брюсселя.

    8 мая 2026, 19:24 • Новости дня
    Пентагон начал публиковать архивные материалы об НЛО

    Пентагон разместил десятки фото, видео и документов об НЛО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На сайте Пентагона открыли доступ к архивным материалам о неопознанных летающих объектах, включая фото, видео и ранее засекреченные документы.

    В пятницу на официальном сайте Пентагона были опубликованы десятки фотографий, видеозаписей и текстовых документов, посвященных неопознанным летающим объектам (НЛО). Ведомство отмечает, что представленные материалы касаются так называемых «нерешенных случаев», то есть наблюдений, по которым правительство не может дать окончательного объяснения.

    В комментарии к публикации на сайте сказано: «Это нерешенные случаи, и правительство не может вынести окончательное определение о природе наблюдавшихся явлений».

    Документы содержат как свидетельства пилотов и военных, так и аналитические записки американских спецслужб, которые десятилетиями собирали данные о загадочных объектах в воздухе, космосе и над морем.

    Особый интерес среди первых публикаций вызывают документы ФБР HQ-83894, в которых зафиксированы обращения граждан о «летающих тарелках» в 1950-1970-х годах. Из бумаг видно, что ФБР старалось передавать подобные сообщения ВВС США и не заниматься расследованием самостоятельно, отмечает «Российская газета».

    В одном из писем, направленном жителю Атланты Полу Райту, ФБР прямо заявило: «Расследование НЛО не входит в юрисдикцию ФБР, однако копия обращения направлена военным для дальнейшей проверки». В других документах описаны показания очевидцев о «металлических дисках», светящихся объектах и аппаратах с аномальными траекториями.

    Среди рассекреченных данных оказались и отчеты ВВС США 1947-1948 годов с первыми попытками изучения феномена НЛО. Военные эксперты тогда отмечали, что наблюдаемые объекты нельзя считать вымышленными, а их характеристики – высокая скорость, маневренность, отсутствие видимых двигателей – не поддаются объяснению. В документах рассматривались версии о секретных разработках и о возможной неизвестной природе объектов.

    В архивах представлены и сведения союзной авиации Второй мировой войны о так называемых «фу-файтерсах» – светящихся шарах, которые сопровождали самолеты в 1944-1945 годах. Пилоты описывали красные, зеленые и белые огни, которые резко меняли направление и исчезали без следа. Военное руководство не смогло дать объяснение этому явлению.

    Современные материалы Пентагона охватывают инциденты 2020-2025 годов. В отчетах зафиксированы наблюдения неизвестных объектов американскими военными в Персидском заливе, Сирии, Ормузском проливе и на Ближнем Востоке. Пилоты сообщали о сферических и ромбовидных объектах, которые исчезали с радаров и фиксировались только в инфракрасном диапазоне.

    Примечательно, что в январе 2024 года зафиксировано наблюдение «круглого ромба» с прямым «хвостом» на высоте около 6 километров. В других случаях речь шла о группах из 10-20 светящихся объектов неподалеку от истребителей F-16. Часть аномалий были замечены исключительно инфракрасными приборами.

    В отдельном блоке опубликованы материалы космической программы США, включая переговоры экипажа «Джемини-7» 1965 года. Тогда астронавты Фрэнк Борман и Джим Ловелл сообщили центру управления о наблюдении неопознанного объекта, который назвали «богги».

    Американские власти подчеркивают, что публикация документов не означает признания существования внеземных цивилизаций. По словам официальных лиц, большинство наблюдаемых явлений так и остались неидентифицированными, а часть связана с атмосферными эффектами, особенностями сенсоров или ошибками наблюдателей.

    Директор национальной разведки Тулси Габбард пояснила, что раскрытие архивов – это только первый этап большой программы. Глава ФБР Каш Патель назвал публикацию «историческим моментом», а министр войны Пит Хегсет отметил, что теперь американцы смогут самостоятельно ознакомиться с документами, которые «порождали оправданные спекуляции» в течение многих лет.

    Пентагон также заявил, что новые материалы будут добавляться регулярно по мере их обнаружения и снятия грифа секретности. Документы обещают размещать каждые несколько недель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 февраля президент США Дональд Трамп заявил о намерении обнародовать секретные документы Пентагона о внеземных цивилизациях и НЛО. После поручения Трампа сотни гигабайт рассекреченных документов об НЛО, заговорах и проектах ЦРУ были удалены с сайта-архива Black Vault.

    Уже в конце апреля конгрессмен Тим Берчетт описал видео и фотографии НЛО, которые не поддаются рациональному объяснению, и потребовал публикации секретных правительственных файлов.

    8 мая 2026, 20:40 • Новости дня
    Путин в разговоре с Трампом обсудил общую победу СССР и США над нацизмом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин рассказал о деталях своего недавнего телефонного разговора с лидером США Дональдом Трампом, в рамках которого лидеры двух стран обсудили совместную борьбу СССР и США против нацизма.

    По словам главы государства, в ходе беседы обсуждалась совместная борьба СССР и США против нацизма во время Второй мировой войны, а также их общая победа, передает ТАСС.

    «Совсем недавно этот вопрос обсуждали в телефонном разговоре с президентом Соединенных Штатов. Вспоминали о том, что мы вместе боролись с нацизмом и вместе побеждали», – сказал Путин во время оперативного совещания с Советом Безопасности России, которое прошло накануне празднования Дня Победы 9 Мая.

    В конце апреля Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с Трампом.

    Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказывал о содержании разговора лидеров.

    9 мая 2026, 09:19 • Новости дня
    Песков анонсировал масштабное выступление Путина на параде Победы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин произнесет традиционную объемную речь во время торжественных мероприятий в честь Дня Победы на Красной площади в Москве, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Путин выступит с традиционным обращением 9 мая на Красной площади, сказал Песков, передает РИА «Новости».

    Российский лидер лично примет участие в торжественном параде.

    «Она каждый раз масштабная», – охарактеризовал представитель Кремля речь президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков подтвердил планы главы государства выступить с традиционной речью перед началом парада Победы.

    Песков указывал на важность выступления Владимира Путина 9 мая.

    8 мая 2026, 20:36 • Новости дня
    Путин: Россия обсуждает с партнерами придание международного значения Дню Победы
    Путин: Россия обсуждает с партнерами придание международного значения Дню Победы
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия продолжает с партнерами из дружественных стран консультации по вопросу о международном статусе праздника Дня Победы над нацизмом, заявил президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности страны заявил, что российская сторона продолжает консультации с представителями дружественных государств по вопросу придания Дню Победы над нацизмом более широкого международного статуса, сообщается на сайте Кремля.

    «По линии администраций [глав государств] мы продолжаем консультации, что можно было бы сделать вместе с нашими коллегами в направлении придания этому празднику действительно серьезного международного значения», – рассказал президент.

    Путин также добавил, что задача состоит в том, чтобы «сделать все, чтобы не были забыты истинные герои времен Второй Мировой войны, чтобы сохранить правду о жертвах, принесенных Советским Союзом, народами Советского Союза, народами России в достижение этой общей Победы над нацизмом».

    Президент Владимир Путин назвал День Победы святым праздником для россиян и жителей бывшего СССР.

    8 мая 2026, 20:19 • Новости дня
    Путин обсудил с Совбезом атаку на центр воздушного движения в Ростове-на-Дону

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза террористическую атаку киевского режима на Ростовский региональный центр организации воздушного движения.

    Президент России Владимир Путин провел встречу с постоянными членами Совбеза РФ, чтобы обсудить террористическую атаку киевского режима на Ростовский региональный центр организации воздушного движения,  сообщается на сайте Кремля.

    «Мы сегодня обсудим несколько вопросов, и первый, основной – это события, которые произошли сегодня рано утром. Киевский режим совершил еще один акт, безусловно террористического характера, а именно, нанес удар по Ростовскому региональному центру организации воздушного движения», – отметил глава государства.

    Утром в пятницу Минтранс приостановил работу 13 аэропортов на юге России из-за атаки беспилотников.

    Hабота регионального центра, управляющего воздушным движением на юге России, была скорректирована после атаки украинских беспилотников на административное здание филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону.

    Днем Росавиация сняла запрет на работу аэропортов юга России. Минтранс России сообщил о частичном возобновлении рейсов в аэропорты юга России.

    9 мая 2026, 10:44 • Новости дня
    Путин: Победа всегда была и всегда будет за нами
    Путин: Победа всегда была и всегда будет за нами
    @ ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин во время выступления на Красной площади в ходе парада Победы заявил о способности российского народа преодолеть любые испытания.

    «Твердо уверен, что наше дело – правое. Мы вместе. Победа всегда была и всегда будет за нами. Слава народу победителю, слава ветеранам, слава Вооруженным силам России!» – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Президент добавил, что залогом успеха является моральная сила, отвага и сплоченность граждан.

    «Залог успеха – наша моральная, нравственная сила, отвага и доблесть, наша сплоченность и способность выдержать все, одолеть любые испытания», – подчеркнул президент.

    Путин в ходе своей речи на Красной площади в Москве поздравил российских военных и всех российских граждан с Днем Победы.

    Также он подчеркнул, что подвиг победителей Великой Отечественной войны мотивирует бойцов спецоперации.

    8 мая 2026, 13:29 • Новости дня
    Песков заявил о готовности Путина к переговорам с Евросоюзом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин готов вести переговоры со всеми участниками политического процесса, включая представителей Европейского союза, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Таким образом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил на заявление председателя Евросовета Антониу Кошты о возможном переговорном потенциале, передает ТАСС.

    «Путин готов к переговорам со всеми. Он неоднократно об этом говорил», – подчеркнул официальный представитель Кремля.

    Песков также добавил, что Москва не выступала инициатором прекращения контактов. По его словам, именно Брюссель и отдельные европейские столицы довели двусторонние отношения до нулевой отметки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство Европейского союза обсуждает возможность проведения дипломатических консультаций с Москвой.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о необходимости разрешения разногласий с европейскими странами исключительно в формате переговоров.

    До этого Владимир Путин подтвердил готовность России к восстановлению отношений с государствами Европы.

    8 мая 2026, 21:58 • Новости дня
    Лукашенко назвал Победу достижением всех республик бывшего СССР

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул, что Победа во Второй мировой войне принадлежит всем странам бывшего Советского Союза.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным выразил благодарность за приглашение на мероприятия, посвященные годовщине Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС.

    Лукашенко назвал этот праздник «добрым и светлым», отметив его особое значение для народов постсоветского пространства.

    «Это такое наше достижение. Наши предки в свое время спасли от коричневой чумы не только Европу – весь мир. Это наше великое достояние. Мы из этого исходим. Достояние и россиян, и белорусов, и всех республик Советского Союза. Воевали все и погибали десятками, сотнями, тысячами», – отметил Лукашенко.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву с рабочим визитом для участия в параде Победы.

    Владимир Путин отметил личное присутствие глав дружественных государств на праздничных торжествах.

    Путин заявил, что Москва продолжает консультации с партнерами о придании Дню Победы широкого международного статуса.

    9 мая 2026, 00:50 • Новости дня
    Путин присвоил звание заслуженного артиста России актеру Алексею Маклакову
    Путин присвоил звание заслуженного артиста России актеру Алексею Маклакову
    @ Sergrey Petrov/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Актер Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» Алексей Маклаков удостоился звания заслуженного артиста России, следует из опубликованного на портале правовой информации указа президента Владимира Путина.

    «Присвоить почетные звания: «заслуженный артист Российской Федерации» <…> Маклакову Алексею Константиновичу – артисту государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Московский государственный театр «Ленком Марка Захарова», – сказано в документе.

    Звания заслуженных артистов России также были удостоены артистка балета театра «Кремлевский балет» Олеся Росланова, артист балета Красноярского государственного театра оперы и балета имени Д.А. Хворостовского Юрий Кудрявцев и артист Национального молодежного театра Республики Башкортостан имени Мустая Карима Линар Ахметвалиев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин наградил орденом «За заслуги в культуре и искусстве» актрису Селезневу, а также наградил медалью «За труды в культуре и искусстве» актрису Марину Зудину.

    8 мая 2026, 20:10 • Новости дня
    Трамп объявил публикацию документов по НЛО успехом своей администрации
    Трамп объявил публикацию документов по НЛО успехом своей администрации
    @ KPA/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп назвал публикацию первой партии документов о НЛО и аномальных воздушных явлениях успехом своей администрации.

    По его словам, предыдущие администрации не смогли добиться такой прозрачности в этом вопросе, передает «Интерфакс».

    «В то время как предыдущие администрации не смогли обеспечить прозрачность в этом вопросе, благодаря этим новым документам и видео, люди могут сами решить: «Что, черт возьми, происходит?», – написал президент США в социальной сети Truth Social. Он отметил, что публикация материалов стала возможной благодаря его личному распоряжению.

    В пятницу Пентагон опубликовал первую часть документов, касающихся неопознанных летающих объектов и аномальных воздушных явлений. Эти материалы теперь доступны для изучения широкой общественности.

    Ранее американский астронавт Брайан Бинни рассказал о встрече с НЛО. В апреле конгрессмен Берчетт заявил о намерении опубликовать секретные файлы об НЛО. В прошлом году Пентагон уличили в распространении слухов об НЛО.

    8 мая 2026, 16:59 • Новости дня
    Анонсирована встреча Путина и Токаева в Москве

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В рамках запланированного визита в российскую столицу на День Победы глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    О предстоящих переговорах двух лидеров сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Айбек Смадияров, передает РИА «Новости».

    «В рамках визита запланирована отдельная встреча Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным. Главы государств обсудят ключевые вопросы стратегического сотрудничества в преддверии визита президента России в Казахстан, запланированного на конец мая», – говорится в сообщении пресс-секретаря в его Telegram-канале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на встрече с главой МИД Сергеем Лавровым Касым-Жомарт Токаев назвал предстоящий визит президента России в Астану в конце мая главным событием двусторонних отношений.

    9 мая 2026, 02:45 • Новости дня
    Путин назвал высокопрофессиональной работу авиадиспетчеров при ударе ВСУ в Ростове

    Путин назвал высокопрофессиональной работу авиадиспетчеров при ударе ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Высокопрофессиональная работа авиадиспетчеров при ударе ВСУ по авиацентру в Ростове-на-Дону помогла избежать трагедии, заявил президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза в пятницу.

    «Киевский режим совершил ещё один акт, безусловно, террористического характера, а именно нанёс удар по Ростовскому региональному центру организации воздушного движения. Это, безусловно, могло бы сказаться на безопасности гражданских воздушных судов. К счастью, никаких трагических событий не произошло в результате высокопрофессиональной работы наших авиационных диспетчеров», – заявил Путин в начале заседания.

    Президент также попросил вице-премьера правительства Виталия Савельева проинформировать участников заседания о дополнительных мерах по обеспечению устойчивого и безопасного функционирования авиатранспортного комплекса России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром пятницы из-за атаки беспилотников ВСУ  приостановили работу 13 аэропортов на юге России. Около 15 часов 8 мая Росавиация отменила запрет на работу аэропортов юга России. Авиакомпании  начали возвращаться к выполнению рейсов из и в аэропорты юга России.

    Кроме того, Минтранс сообщил, что авиакомпании пустили на юг России более вместительные самолеты.

    8 мая 2026, 21:52 • Новости дня
    Путин наградил орденом «За заслуги в культуре и искусстве» актрису Селезневу

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подписал указы о награждении актрисы Наталии Селезневой орденом «За заслуги в культуре и искусстве» и медалью «За труды в культуре и искусстве» актрису Марину Зудину.

    Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом «За заслуги в культуре и искусстве» актрисы Наталии Селезневой, сообщается на портале правовых актов.

    В тексте указа отмечается: «За заслуги в области отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: орденом «За заслуги в культуре и искусстве» Селезневу Наталию Игоревну – артистку государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Московский академический театр сатиры».

    Кроме того, по тому же указу медалью «За труды в культуре и искусстве» награждена актриса Марина Зудина.

    Ранее Путин наградил орденом «За заслуги в культуре и искусстве» художественного руководителя театра имени Ермоловой Олега Меньшикова.

