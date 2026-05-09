Новейший ЗРК С-500 «Прометей» показали в ходе трансляции на параде Победы

Новейший зенитно-ракетный комплекс С-500 «Прометей» был показан в ходе трансляции парада в честь Дня Победы в Москве, передает РИА «Новости».
Зрители смогли увидеть передовую военную технику, которая уже поступила на вооружение российской армии.
«Зенитная ракетная система С-500 "«Прометей» обладает уникальными возможностями высотного перехвата баллистических и аэродинамических целей», – заявил диктор во время прохождения техники по Красной площади.
Ранее, в декабре прошлого года, начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов сообщал о формировании первой дивизии ПВО-ПРО. Это подразделение Воздушно-космических сил России уже оснащено новейшими зенитными ракетными системами С-500.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Андрей Белоусов сообщил о начале боевого дежурства первого полка с новейшей системой С-500.
Военный аналитик Александр Михайлов отметил способность комплекса поражать цели на дальности до 500 километров.