    Новейший ЗРК С-500 «Прометей» показали в ходе трансляции на параде Победы
    Музей Освенцима отказался пустить сына узника в русский барак
    Путин поздравил участников парада на Красной площади с Днем Победы
    Путин: Бойцы СВО противостоят агрессивной силе, которая поддерживается НАТО
    Путин: Великий подвиг поколения победителей вдохновляет участников СВО
    Путин: Советский народ спас мир от нацизма
    Лукашенко заявил о невозможности помешать празднованию Дня Победы
    9 мая 2026, 10:47 • Новости дня

    Путин: Боевой опыт позволяет России создавать новейшее оружие

    @ Александр Щербак/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Отечественные специалисты разрабатывают и запускают в серийный выпуск передовые образцы военной техники, опираясь на актуальную практику ведения боевых действий, заявил президент Владимир Путин в ходе парада Победы на Красной площади.

    «Рядом с российскими воинами рабочие и конструкторы, инженеры, ученые, изобретатели. Они продолжают традиции своих предшественников, опираясь на современный боевой опыт создают передовые, уникальные образцы вооружения, разворачивают их массовое производство», – цитирует президента РИА «Новости».

    При этом российский лидер обратил особое внимание на значимость человеческого фактора.

    «Как бы ни менялись техника и способы ведения боя, неизменным остается главное: судьбу страны вершат люди. Бойцы и заводчане, работники сельских предприятий, оружейники и военкоры, врачи и учителя, деятели культуры и священнослужители, волонтеры, предприниматели, благотворители, все граждане России», – приводит его слова ТАСС.

    В 2024 году президент поручал учитывать опыт спецоперации при развитии отечественного оружия. В том же году российские предприятия кратно увеличили выпуск особо востребованных образцов военной техники.

    8 мая 2026, 20:24 • Новости дня
    Путин назвал удар Киева по ростовскому центру воздушного движения терактом
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Высокий профессионализм ростовских авиадиспетчеров позволил избежать трагических последствий после атаки со стороны Киева по Ростовскому региональному центру организации воздушного движения, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза.

    «Киевский режим совершил еще один акт, безусловно, террористического характера, а именно нанес удар по Ростовскому региональному центру организации воздушного движения. Это, безусловно, могло бы сказаться на безопасности гражданских воздушных судов», – отметил Путин. Он подчеркнул, что благодаря слаженной и профессиональной работе российских диспетчеров трагических событий удалось избежать, передает ТАСС.

    Ранее в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону ввели режим ЧС после атаки БПЛА. В пятницу над Ростовской областью уничтожили ракеты и БПЛА ВСУ.

    8 мая 2026, 20:40 • Новости дня
    Путин в разговоре с Трампом обсудил общую победу СССР и США над нацизмом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин рассказал о деталях своего недавнего телефонного разговора с лидером США Дональдом Трампом, в рамках которого лидеры двух стран обсудили совместную борьбу СССР и США против нацизма.

    По словам главы государства, в ходе беседы обсуждалась совместная борьба СССР и США против нацизма во время Второй мировой войны, а также их общая победа, передает ТАСС.

    «Совсем недавно этот вопрос обсуждали в телефонном разговоре с президентом Соединенных Штатов. Вспоминали о том, что мы вместе боролись с нацизмом и вместе побеждали», – сказал Путин во время оперативного совещания с Советом Безопасности России, которое прошло накануне празднования Дня Победы 9 Мая.

    В конце апреля Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с Трампом.

    Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказывал о содержании разговора лидеров.

    8 мая 2026, 19:25 • Видео
    В НАТО освоили новый способ пропаганды

    Секретариат НАТО проводит встречи с мировыми кинематографистами, желая привлечь их к своей пропаганде. Пока кинематографисты против, что неудивительно: похоже, это самая идиотская идея Брюсселя.

    9 мая 2026, 09:19 • Новости дня
    Песков анонсировал масштабное выступление Путина на параде Победы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин произнесет традиционную объемную речь во время торжественных мероприятий в честь Дня Победы на Красной площади в Москве, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Путин выступит с традиционным обращением 9 мая на Красной площади, сказал Песков, передает РИА «Новости».

    Российский лидер лично примет участие в торжественном параде.

    «Она каждый раз масштабная», – охарактеризовал представитель Кремля речь президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков подтвердил планы главы государства выступить с традиционной речью перед началом парада Победы.

    Песков указывал на важность выступления Владимира Путина 9 мая.

    8 мая 2026, 20:36 • Новости дня
    Путин: Россия обсуждает с партнерами придание международного значения Дню Победы
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия продолжает с партнерами из дружественных стран консультации по вопросу о международном статусе праздника Дня Победы над нацизмом, заявил президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности страны заявил, что российская сторона продолжает консультации с представителями дружественных государств по вопросу придания Дню Победы над нацизмом более широкого международного статуса, сообщается на сайте Кремля.

    «По линии администраций [глав государств] мы продолжаем консультации, что можно было бы сделать вместе с нашими коллегами в направлении придания этому празднику действительно серьезного международного значения», – рассказал президент.

    Путин также добавил, что задача состоит в том, чтобы «сделать все, чтобы не были забыты истинные герои времен Второй Мировой войны, чтобы сохранить правду о жертвах, принесенных Советским Союзом, народами Советского Союза, народами России в достижение этой общей Победы над нацизмом».

    Президент Владимир Путин назвал День Победы святым праздником для россиян и жителей бывшего СССР.

    8 мая 2026, 20:19 • Новости дня
    Путин обсудил с Совбезом атаку на центр воздушного движения в Ростове-на-Дону

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза террористическую атаку киевского режима на Ростовский региональный центр организации воздушного движения.

    Президент России Владимир Путин провел встречу с постоянными членами Совбеза РФ, чтобы обсудить террористическую атаку киевского режима на Ростовский региональный центр организации воздушного движения,  сообщается на сайте Кремля.

    «Мы сегодня обсудим несколько вопросов, и первый, основной – это события, которые произошли сегодня рано утром. Киевский режим совершил еще один акт, безусловно террористического характера, а именно, нанес удар по Ростовскому региональному центру организации воздушного движения», – отметил глава государства.

    Утром в пятницу Минтранс приостановил работу 13 аэропортов на юге России из-за атаки беспилотников.

    Hабота регионального центра, управляющего воздушным движением на юге России, была скорректирована после атаки украинских беспилотников на административное здание филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону.

    Днем Росавиация сняла запрет на работу аэропортов юга России. Минтранс России сообщил о частичном возобновлении рейсов в аэропорты юга России.

    9 мая 2026, 10:44 • Новости дня
    Путин: Победа всегда была и всегда будет за нами
    @ ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин во время выступления на Красной площади в ходе парада Победы заявил о способности российского народа преодолеть любые испытания.

    «Твердо уверен, что наше дело – правое. Мы вместе. Победа всегда была и всегда будет за нами. Слава народу победителю, слава ветеранам, слава Вооруженным силам России!» – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Президент добавил, что залогом успеха является моральная сила, отвага и сплоченность граждан.

    «Залог успеха – наша моральная, нравственная сила, отвага и доблесть, наша сплоченность и способность выдержать все, одолеть любые испытания», – подчеркнул президент.

    Путин в ходе своей речи на Красной площади в Москве поздравил российских военных и всех российских граждан с Днем Победы.

    Также он подчеркнул, что подвиг победителей Великой Отечественной войны мотивирует бойцов спецоперации.

    8 мая 2026, 13:29 • Новости дня
    Песков заявил о готовности Путина к переговорам с Евросоюзом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин готов вести переговоры со всеми участниками политического процесса, включая представителей Европейского союза, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Таким образом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил на заявление председателя Евросовета Антониу Кошты о возможном переговорном потенциале, передает ТАСС.

    «Путин готов к переговорам со всеми. Он неоднократно об этом говорил», – подчеркнул официальный представитель Кремля.

    Песков также добавил, что Москва не выступала инициатором прекращения контактов. По его словам, именно Брюссель и отдельные европейские столицы довели двусторонние отношения до нулевой отметки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство Европейского союза обсуждает возможность проведения дипломатических консультаций с Москвой.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о необходимости разрешения разногласий с европейскими странами исключительно в формате переговоров.

    До этого Владимир Путин подтвердил готовность России к восстановлению отношений с государствами Европы.

    8 мая 2026, 21:58 • Новости дня
    Лукашенко назвал Победу достижением всех республик бывшего СССР

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул, что Победа во Второй мировой войне принадлежит всем странам бывшего Советского Союза.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным выразил благодарность за приглашение на мероприятия, посвященные годовщине Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС.

    Лукашенко назвал этот праздник «добрым и светлым», отметив его особое значение для народов постсоветского пространства.

    «Это такое наше достижение. Наши предки в свое время спасли от коричневой чумы не только Европу – весь мир. Это наше великое достояние. Мы из этого исходим. Достояние и россиян, и белорусов, и всех республик Советского Союза. Воевали все и погибали десятками, сотнями, тысячами», – отметил Лукашенко.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву с рабочим визитом для участия в параде Победы.

    Владимир Путин отметил личное присутствие глав дружественных государств на праздничных торжествах.

    Путин заявил, что Москва продолжает консультации с партнерами о придании Дню Победы широкого международного статуса.

    9 мая 2026, 00:50 • Новости дня
    Путин присвоил звание заслуженного артиста России актеру Алексею Маклакову
    Путин присвоил звание заслуженного артиста России актеру Алексею Маклакову
    @ Sergrey Petrov/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Актер Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» Алексей Маклаков удостоился звания заслуженного артиста России, следует из опубликованного на портале правовой информации указа президента Владимира Путина.

    «Присвоить почетные звания: «заслуженный артист Российской Федерации» <…> Маклакову Алексею Константиновичу – артисту государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Московский государственный театр «Ленком Марка Захарова», – сказано в документе.

    Звания заслуженных артистов России также были удостоены артистка балета театра «Кремлевский балет» Олеся Росланова, артист балета Красноярского государственного театра оперы и балета имени Д.А. Хворостовского Юрий Кудрявцев и артист Национального молодежного театра Республики Башкортостан имени Мустая Карима Линар Ахметвалиев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин наградил орденом «За заслуги в культуре и искусстве» актрису Селезневу, а также наградил медалью «За труды в культуре и искусстве» актрису Марину Зудину.

    8 мая 2026, 16:59 • Новости дня
    Анонсирована встреча Путина и Токаева в Москве

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В рамках запланированного визита в российскую столицу на День Победы глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    О предстоящих переговорах двух лидеров сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Айбек Смадияров, передает РИА «Новости».

    «В рамках визита запланирована отдельная встреча Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным. Главы государств обсудят ключевые вопросы стратегического сотрудничества в преддверии визита президента России в Казахстан, запланированного на конец мая», – говорится в сообщении пресс-секретаря в его Telegram-канале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на встрече с главой МИД Сергеем Лавровым Касым-Жомарт Токаев назвал предстоящий визит президента России в Астану в конце мая главным событием двусторонних отношений.

    9 мая 2026, 02:45 • Новости дня
    Путин назвал высокопрофессиональной работу авиадиспетчеров при ударе ВСУ в Ростове

    Tекст: Катерина Туманова

    Высокопрофессиональная работа авиадиспетчеров при ударе ВСУ по авиацентру в Ростове-на-Дону помогла избежать трагедии, заявил президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза в пятницу.

    «Киевский режим совершил ещё один акт, безусловно, террористического характера, а именно нанёс удар по Ростовскому региональному центру организации воздушного движения. Это, безусловно, могло бы сказаться на безопасности гражданских воздушных судов. К счастью, никаких трагических событий не произошло в результате высокопрофессиональной работы наших авиационных диспетчеров», – заявил Путин в начале заседания.

    Президент также попросил вице-премьера правительства Виталия Савельева проинформировать участников заседания о дополнительных мерах по обеспечению устойчивого и безопасного функционирования авиатранспортного комплекса России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром пятницы из-за атаки беспилотников ВСУ  приостановили работу 13 аэропортов на юге России. Около 15 часов 8 мая Росавиация отменила запрет на работу аэропортов юга России. Авиакомпании  начали возвращаться к выполнению рейсов из и в аэропорты юга России.

    Кроме того, Минтранс сообщил, что авиакомпании пустили на юг России более вместительные самолеты.

    8 мая 2026, 21:52 • Новости дня
    Путин наградил орденом «За заслуги в культуре и искусстве» актрису Селезневу

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подписал указы о награждении актрисы Наталии Селезневой орденом «За заслуги в культуре и искусстве» и медалью «За труды в культуре и искусстве» актрису Марину Зудину.

    Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом «За заслуги в культуре и искусстве» актрисы Наталии Селезневой, сообщается на портале правовых актов.

    В тексте указа отмечается: «За заслуги в области отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: орденом «За заслуги в культуре и искусстве» Селезневу Наталию Игоревну – артистку государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Московский академический театр сатиры».

    Кроме того, по тому же указу медалью «За труды в культуре и искусстве» награждена актриса Марина Зудина.

    Ранее Путин наградил орденом «За заслуги в культуре и искусстве» художественного руководителя театра имени Ермоловой Олега Меньшикова.

    8 мая 2026, 20:32 • Новости дня
    Савельев: Авиасообщение на юге России будет полностью восстановлено за три дня

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вице-премьер РФ Виталий Савельев пообещал главе государства полностью восстановить работу воздушного сообщения на юге страны в течение ближайших двух-трех дней после ударов по авиацентру.

    Вице-премьер Виталий Савельев доложил президенту о введении дополнительных мер для обеспечения стабильной работы авиационной отрасли. По его словам, по центру организации воздушного движения в Ростове-на-Дону 8 мая было нанесено три удара, однако жертв среди сотрудников и гражданских не зафиксировано, передает РИА «Новости».

    Инженерные службы в течение 15 часов проведут анализ работоспособности всех систем центра управления воздушным движением, чтобы минимизировать возможные сбои и ускорить процесс восстановления. Власти заявили, что авиадвижение на юге России будет полностью восстановлено в ближайшие два-три дня.

    Президент РФ Владимир Путин отдельно подчеркнул профессионализм авиадиспетчеров на фоне удара Киева по авиацентру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром пятницы из-за атаки беспилотников ВСУ приостановили работу 13 аэропортов на юге России . Кремль не стал комментировать потенциальные убытки авиакомпаний от ограничений.

    Около 15 часов 8 мая Росавиация отменила запрет на работу аэропортов юга России. Авиакомпании начали возвращаться к выполнению рейсов из и в аэропорты юга России.


    8 мая 2026, 22:07 • Новости дня
    Путин поблагодарил Токаева за приезд в Москву на День Победы

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин назвал визит в Москву президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на торжества по случаю Дня Победы доказательством высокого уровня отношений двух стран.

    «Особенно приятно вас видеть сегодня и завтра. Несмотря на все, что вокруг этого события происходит, вы сочли возможным для себя приехать к Москву и быть в эти дни вместе с Россией. Это лучшее доказательство того, на каком уровне находятся отношения между Казахстаном и Российской Федерацией», – сказал Путин на встрече с Токаевым.

    Президент подчеркнул, что укрепление межгосударственных связей во многом является заслугой казахстанского коллеги. Он также напомнил об огромной значимости Дня Победы для жителей обеих стран.

    «Я знаю, с событиями военных лет напрямую связана и ваша семья. Для нас лично и наших народов это грандиозный, большой, может быть, самый главный для всех нас праздник», – отметил российский лидер.

    Напомним, Путин вечером пятницы встретился в Кремле с Токаевым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков в пятницу сообщил, что Путин готовится ко встрече иностранных гостей на День Победы. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву с рабочим визитом для участия в параде Победы.  Путин заявил, что Москва продолжает консультации с партнерами о придании Дню Победы широкого международного статуса.

    8 мая 2026, 22:48 • Новости дня
    Путин встретился в Кремле с президентом Узбекистана Мирзиеевым

    Tекст: Вера Басилая

    В Кремле состоялись переговоры между президентом Владимиром Путиным и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, который прибыл в Москву на празднование Дня Победы.

    Переговоры между российским президентом Владимиром Путиным и Шавкатом Мирзиеевым прошли в Представительском кабинете Сенатского дворца, сообщается на сайте Кремля.

    Эта встреча стала третьей по счету в серии международных переговоров, которые российский лидер проводит сегодня. До этого Путин пообщался с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

    Как уточнил ранее помощник президента Юрий Ушаков, после переговоров состоится неформальный обед с зарубежными гостями, прибывшими в Москву на празднование Дня Победы.

    Президент России Владимир Путин заявил о личном визите глав дружественных государств на торжества по случаю Дня Победы.

    Путин назвал визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Москву на празднование Дня Победы доказательством высокого уровня отношений между двумя странами.

