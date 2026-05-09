Жители Берлина выступили против войны с Россией

В Берлине прошла манифестация за мир с Россией

Tекст: Тимур Шайдуллин

Манифестация за мир с Россией и против милитаризации Германии и НАТО прошла у музея «Берлин-Карлсхорст» в Берлине, сообщает корреспондент ТАСС. В акции приняли участие несколько сотен человек, пришедших с транспарантами с надписями: «Дружба», «Остановите войну против России», «Остановить русофобию» и другими антивоенными лозунгами. Организаторами выступили около 20 общественных организаций, выбрав девиз «Нет – войне, нет – фашизму!»

Сцена манифестации стала площадкой для призывов к прекращению гонки вооружений, отказа от милитаризации и возвращения к дипломатическим решениям. Выступавшие говорили о важности мира с Россией и Китаем, осуждали подготовку к войне, размещение американских ракет средней дальности в стране, а также раскритиковали идею восстановления воинской обязанности в Бундесвере.

На ваш взгляд Какая из песен о Великой Отечественной войне ваша любимая? «В землянке»

«Журавли»

«Катюша»

«На безымянной высоте»

«Нам нужна одна победа»

«Прощание славянки»

«Священная война»

«День Победы, как он был от нас далёк…»

«Темная ночь»

«Эх, дороги…»

Голосовать Результаты

Организаторы и участники также потребовали от правительства Германии активных дипломатических усилий ради прекращения конфликта на Украине. Со сцены звучало мнение, что Россия не является врагом ФРГ, а глава Минобороны Борис Писториус был назван «министром войны». По их словам, Германия должна вкладывать средства не в вооружение, а в социальное жилье, образование и инфраструктуру.

«Германии нужно инвестировать в социальное жилье, образование, инфраструктуру, а не отправлять миллиарды на оружие», – заявила одна из участниц корреспонденту ТАСС. Она также напомнила, что именно Советский Союз понёс наибольшие потери в борьбе с фашизмом.

Музей «Берлин-Карлсхорст» занимает особое место в истории Германии: именно здесь в ночь на 9 мая 1945 года был подписан Акт о безоговорочной капитуляции нацистской Германии. Здание долгое время использовалось советским военным руководством, а в 1994 году на его базе был создан совместный российско-германский музей, открывшийся 10 мая 1995 года к 50-летию Победы.

Между тем, ранее в пятницу заместитель официального представителя правительства Германии Штеффен Майер отказался отвечать на вопрос о том, кто освободил Германию от нацизма. А канцлер Германии Фридрих Мерц поздравил граждан с днем освобождения от нацистского режима, но не упомянул роль Красной армии, что вызвало критику в интернете.

До этого в пятницу в центре Берлина школьники провели демонстрацию против милитаризации страны и предложили Мерцу отправиться на фронт самому.