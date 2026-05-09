Путин: Преданность Родине – высшая правота

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент России Владимир Путин выступил на параде Победы на Красной площади, приуроченном к 81-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Глава государства заявил: «Наш народ стеной встал на пути врага и показал, что преданность Родине – это высшая правота, способная сплотить миллионы людей».

Владимир Путин также отметил, что нацистские стратеги, планируя уничтожение всех этносов Советского Союза, не учли силу русского характера.

«Казалось бы, нацистские стратеги педантично учли все, кроме одного: того, что называется русским характером и силой духа советского народа», – сказал глава государства

Также президент во время парада призвал почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.

Путин подчеркнул, что подвиг победителей Великой Отечественной войны мотивирует бойцов спецоперации.