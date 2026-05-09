Путин: Великий подвиг поколения победителей вдохновляет участников СВО

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент России Владимир Путин выступил на Красной площади на военном параде, посвященном 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, передает РИА «Новости».

Российский лидер заявил: «Дорогие друзья, великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих сегодня задачи специальной военной операции».

Путин особо отметил, что бойцы СВО противостоят агрессивной силе, которую поддерживает и вооружает весь блок НАТО. Он подчеркнул, что несмотря на это давление, российские герои продолжают двигаться вперед, демонстрируя стойкость и мужество.

Военный парад на Красной площади традиционно собрал представителей руководства страны, ветеранов и военных. В центре выступления президента была связь поколений и преемственность героизма.

Также президент во время парада призвал почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что Путин выступит с традиционной объемной речью на торжественных мероприятиях в честь Дня Победы.



