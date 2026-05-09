Путин: Советский народ спас мир от нацизма

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Мы всегда будем помнить подвиг советского народа. То, что именно он внес решающий вклад в разгром нацизма, спас свою страну, спас мир. Положил конец тотальному, беспощадному злу. Вернул суверенитет тем государствам, которые капитулировали перед гитлеровской Германией, превратились в покорных соучастников ее преступлений», – приводит слова президента РИА «Новости».

Он добавил, что «русский солдат принес колоссальные жертвы во имя свободы и достоинства народов Европы, стал воплощением мужества и благородства, стойкости и человечности и увенчал себя великой славой грандиозной победы».

Глава государства напомнил, что нацисты вероломно напали на СССР, они желали истребить и поработить его многонациональный народ.

Нацисты «планировали захват страны и ее богатейших ресурсов, полное уничтожение культуры, нашего исторического наследия и, наконец, истребление, порабощение, геноцид всего многонационального советского народа, именно всех народов, наций, этносов Советского Союза», констатировал Путин.

Также он напомнил о самой скорбной дате в истории России – 22 июня 1941 года, когда фашистская Германия атаковала Советский Союз.

«Дорогие друзья, 22 июня 1941 года – одна из самых трагических, самых скорбных дат нашей истории», – отметил президент.

Путин отметил, что сохранение памяти о событиях Великой Отечественной и о ее подлинной истории и истинных героях – дело чести для россиян.

Напомним, Путин в ходе парада Победы выступил с поздравлением в адрес российских военных и всех российских граждан.

Также во время парада Путин призвал почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.