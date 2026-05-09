Путин объявил минуту молчания на параде Победы в Москве

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент России Владимир Путин в ходе парада Победы, посвященного 81-летию Победы, предложил гостям и участникам церемонии почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания, сообщает ТАСС.

Президент России подчеркнул, что Победа в Великой Отечественной войне «была завоевана, выстрадана и одержана». «Все это живет в семейных историях, в сердцах наших детей, внуков и правнуков. В памяти каждого из нас мы склоняем головы перед павшими в боях, перед теми, кто был замучен в оккупации и в плену, кто умер от голода в блокадном Ленинграде, в других осажденных городах и поселках, перед всеми, кто отдал свои жизни за Родину, за Россию. Склоняем головы перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, прадедов, мужей, жен, братьев, сестер, родных, друзей. Объявляется минута молчания», — сказал Путин, обращаясь к собравшимся на трибунах.

Во время звучания метронома все присутствующие на трибунах встали, чтобы выразить уважение подвигу советских солдат и скорбь по погибшим во время войны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин и иностранные лидеры прибыли на парад Победы в Москве. На первых рядах трибун находятся ветераны спецоперации и Герои России.




